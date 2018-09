Nỗi khổ của vlogger An Nguy trước câu hỏi 'Lấy chồng chưa?'

Đây là tình huống khiến nhiều bạn nữ 'đau đầu'.

Trên fanpage của mình, nữ vlogger đình đám đã làm một video ngắn tâm sự về chuyện thường xuyên bị người lớn thăm dò chuyện bao giờ lấy chồng. An Nguy kể, hôm trước, khi về thăm bà, cô gặp cô hàng xóm. Cô này tận tình hỏi An Nguy: "Lấy chồng chưa?".

Sau khi biết nữ vlogger chưa lập gia đình, cô hàng xóm đã xoay An Nguy "như chong chóng" bằng một loạt câu hỏi: "Tại sao gần 30 tuổi rồi mà chưa chồng con gì? ", "Sao học mãi chưa xong?", "Tại sao học xong rồi mà vẫn chưa lấy chồng đi?". Trước những câu hỏi hóc búa này, An Nguy bần cùng trả lời: "Nhà cháu nghèo nên không ai thèm lấy". Thế nhưng cô hàng xóm vẫn không buông tha: "Nhà hết tiền thì lấy thằng ít tiền thôi, chứ trèo cao thì lấy đâu ra nữa. Già rồi mà!". An Nguy đáp: "Ít tiền hay nhiều tiền hay không có tiền thì nó cũng không thích cháu cô ơi". Cô hàng xóm vẫn tra khảo đến cùng khiến vlogger phải thừa nhận: "Tại vì cháu bị điên". Sau câu trả lời đó, An Nguy mới không còn bị "hỏi cung". Cuối video, An Nguy bày tỏ: "Tại sao vậy? Người ta lấy chồng hay không kệ người ta. Cứ hỏi hoài vậy?".

Nhiều cô gái rất ‘đồng cảm’ với tình huống ‘oái ăm’ của nữ vlogger sinh năm 1987.

Tình huống hài hước mà An Nguy đưa ra đã nhận được sự đồng cảm của nhiều cô gái đang ở tuổi "cập kê", những người thường xuyên bị hàng xóm, họ hàng "tra khảo" câu hỏi "khó nhằn" này. Sau một ngày đăng tải, video nhận được một triệu lượt xem, hơn 70.000 lượt thích và gần 6.000 lượt chia sẻ.

Một bình luận hài hước cho rằng: "'Bao giờ lấy chồng?' là câu hỏi thịnh hành nhất mọi thời đại, có lịch sử hàng ngàn năm, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó như một truyền thống luôn được các cô hàng xóm giữ gìn và phát huy". Một Facebooker bình luận: "Không lẽ con gái cứ phải học xong là lấy chồng à? Chủ yếu là làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn, mình hạnh phúc là được rồi. Nhiều người còn vô duyên nói: 'Đấy, đứa này đứa kia nó khôn chưa, lấy được thằng chồng ngon quá trời'. Cứ như phải có chồng mới được coi là khôn ngoan vậy".

Nhiều bạn trẻ còn tâm sự dưới video của An Nguy, họ thuộc giới tính thứ ba và luôn "đứng hình" trước câu hỏi này. Một người bạn khác của An Nguy kết luận: "Cuộc sống là của mình và do mình quyết định, nhưng chúng ta không thể sống riêng cho bản thân. Thực ra, chúng ta ai chẳng muốn tìm cho mình cái hạnh phúc nhỏ nhoi như người khác, lấy để cho có thì dễ, chứ lấy được một người hiểu mình thì khó. Sống ở phố còn ít người hỏi, chứ ở quê ra đường là... nát óc".

Hà Thu