Nỗi buồn của bà mẹ không thể cho con bú vì bị ung thư

Forgaty chia sẻ trên Facebook: "Tôi sẽ ngừng cho con bú vào Chủ nhật tuần này. Tôi đã khóc rất nhiều... Tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật. Tôi đã lên kế hoạch cho con bú trong một năm. Nhưng thật không may, tôi phải dừng việc đó lại để bảo đảm an toàn cho bản thân". Cô nhớ lại: "Khi cho Milo bú được khoảng một tháng, tôi cảm thấy có hạch ở ngực phải mình, tôi nghĩ đơn giản đó là do sữa về... ". Sau đó, Forgaty cũng hoàn toàn không chú ý đến các dấu hiệu lạ. Cô bận rộn với việc làm mẹ và chăm sóc bé Milo.