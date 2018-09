Nỗi ám ảnh phá thai của nhiều phụ nữ

Nhiều người mẹ viết thư gửi về chương trình “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động" cho biết, họ từng gặp con trong mơ và hối hận về quyết định phá thai của mình.

Chiến dịch “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động - Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức” là chương trình sức khỏe cộng đồng, khuyến khích phụ nữ quan tâm đến sức khỏe sinh sản để bảo vệ bản thân và nuôi dạy con cái tốt hơn.

Gửi thư về chương trình, chị Nguyễn Thu Giang (38 tuổi, TP HCM) kể lại chuyện buồn xảy ra cách đây 5 năm. Khi ấy, vợ chồng chị đã có một đứa con trai, còn gia đình thì đang gặp khó khăn về kinh tế. Lỡ mang thai ngoài ý muốn, chị đành phải phá bỏ trong nước mắt. Cũng vì thế mà chị cảm thấy day dứt đến trầm cảm trong thời gian dài. Hiện tại, điều kiện gia đình chị khá giả hơn, nhưng vất vả lắm chị mới có thể mang thai trở lại. Nhắc đến việc dứt bỏ “núm ruột” của mình trong quá khứ, chị không thể kiềm được nước mắt và thú nhận rằng: “Giá như lúc ấy chủ động hơn trong việc tránh thai thì tôi đã không tổn thương thể chất lẫn tinh thần như thế này".

Kém may mắn hơn chị Giang, chị Mai Châu (35 tuổi, Bắc Ninh) không thể có con sau 2 lần phá thai. Lần đầu do lầm lỡ khi còn trẻ, trao gửi tình yêu cho nhầm người. Lần thứ 2 sau khi kết hôn, mới tiêm phòng Rubela nhưng chị không sử dụng bất cứ biện pháp quan hệ an toàn nào, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Sợ con dị tật, hai vợ chồng quyết định bỏ giọt máu trong bụng, dù bác sĩ khuyến cáo nguy cơ vô sinh do phá thai 2 lần. Hôn nhân của chị vì thế mà rạn nứt sau bao lần chạy chữa hiếm muộn không thành. Điều này khiến tinh thần chị bế tắc, không ngừng trách bản thân vì quyết định sai lầm ngày ấy.

Phá thai để lại vết thương tâm lý cho nhiều phụ nữ.

Đại diện Ban tổ chức chiến dịch cho biết, mỗi năm có 80 triệu phụ nữ trên thế giới mang thai ngoài ý muốn. Trong đó, 20 triệu người có ý định phá thai, 68.000 người có thể tử vong vì rủi ro biến chứng. Tại Việt Nam, báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em cho thấy, có khoảng 280.000 ca phá thai trong năm 2015. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến con số này như thai dị tật… song phần lớn là do vỡ kế hoạch.

Việc phá thai không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của phụ nữ (viêm nhiễm âm đạo, dính tắc buồng trứng, vô sinh), mà còn để lại vết thương tâm lý cho nhiều người mẹ. Để hạn chế việc nạo phá, giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Qua đó, người phụ nữ có thể lựa chọn thời điểm mang thai thích hợp, trì hoãn việc mang thai khi chưa mong muốn, giảm tỷ lệ vỡ kế hoạch cũng như nạo phá thai.

Chương trình đã vận động cho 30.000 phụ nữ trên cả nước tham gia, kêu gọi chị em chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn cho bản thân mà không lệ thuộc vào người khác.

Tham gia chương trình “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động”, nhiều phụ nữ tìm được biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả cho bản thân mình.

Chị Lê Thanh Thảo (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, trước đây chị thường lo sợ mang thai ngoài ý muốn mỗi khi trễ kinh. Chiều chồng, chị không ép ông xã dùng bao cao su. Song bản thân lại không dám đặt vòng, cấy que ngừa thai vì sợ mất khả năng sinh con. Cả hai vợ chồng chỉ sử dụng biện pháp tránh thai tự nhiên (xuất tinh ngoài). Tuy nhiên, khi được tiếp cận chương trình “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động”, chị mới nhận ra kiến thức tránh thai của mình trước đây hoàn toàn sai lầm. Hiện tại, chị dùng thuốc viên tránh thai kết hợp hàng ngày theo tư vấn của bác sĩ, để kế hoạch hóa gia đình và điều hòa lại chu kỳ kinh nguyệt thất thường.

