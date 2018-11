Những phiên bản hóa trang Vô diện đáng yêu hơn đáng sợ

Cô bé Sushi khóc không ngớt sau khi được mẹ vẽ mặt nhưng lại nhận 'cơn mưa' lời khen; còn Duy Anh lại được đặt biệt danh 'ma bánh bao'.

Vô diện (tên tiếng Anh: No Face) là nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Spirited Away (Vùng đất linh hồn) do hãng Ghibli sản xuất, công chiếu năm 2001. Nhân vật này nhân được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người, ở bất cứ độ tuổi nào. Nhiều em bé đã chọn cách hóa trang thành Vô diện cho những dịp lễ hội ở trường, như Halloween nhưng khi đó, thay vì mục đích... khiến người khác thấy sợ thì các bé lại đem đến nhiều tiếng cười vui vẻ.

Những phiên bản hóa trang Chung Vô Diệm đáng yêu hơn đáng sợ Bé Sushi gắt ngủ khi được mẹ hóa trang thành Vô diện.

Sushi, 7 tháng rưỡi, ở Hà Nội, được xem là em út trong các phiên bản Vô diện nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Đoạn video của bé được chia sẻ trên một mạng xã hội vài tiếng trước đã có 5.600 người yêu thích và 123.000 lượt xem. Nguyễn Mai Trang, mẹ bé Sushi, cho biết chị nảy ra ý tưởng hóa trang cho Sushi trong khi chuẩn bị trang phục cho con gái lớn tham gia lễ hội Halloween ở trường. Bà mẹ Hà Nội dự định chụp cho hai chị em một tấm ảnh chung làm kỷ niệm, nhưng đã bé Sushi lại mếu máo liên tục. Mai Trang chia sẻ lý do vì bé đang rất buồn ngủ nhưng mẹ vẫn cố vẽ mặt cho bé. Tuy nhiên, biểu cảm ngoài kế hoạch này của cô bé lại khiến mọi người... "tan chảy". Hàng nghìn phản hồi bên dưới video dành lời khen cho vẻ đáng yêu của bé Sushi.

Bé Neo mặt... lạnh lùng và nhận được rất nhiều lời khen.

Cũng yêu thích nhân vật Vô diện, Halloween năm nay khiến Huyền Trang (Thái Nguyên) háo hức hơn vì đây là năm đầu tiên cô làm mẹ. Trang bảo ý tưởng này cô đã nghĩ đến từ lúc chưa sinh con nên bây giờ với Trang giống như... điều ước đã thành sự thật. Huyền Trang kể: "Tối qua nằm lướt Facebook, mình mới nhớ ra hôm nay là Halloween và bật dậy tìm cái áo đen hóa trang cho con trai luôn. Nhân vật này hóa trang đơn giản lại dễ thương. Khi được mẹ mặc áo, dán mặt, bé đang buồn ngủ, mặt xị ra nên không cần diễn mà giống... Vô diện luôn. Bé hợp tác với mẹ nên quá trình hóa trang khá dễ dàng".

Những hình ảnh của con trai được vợ chồng Huyền Trang ghi lại bằng một đoạn video và chia sẻ trên trang cá nhân. Bà mẹ họa sĩ này sau đó còn thực hiện một bức vẽ chân dung con trai trong tạo hình này.

Bé Neo và phiên bản trong tranh của mẹ.

Một phiên bản Vô diện khác cũng nhận được nhiều sự yêu thích là bé Phạm Duy Anh, sinh năm 2011, ở TP HCM. Khác với hai bé kể trên, Duy Anh là người chủ động đưa ra ý tưởng hóa trang thành nhân vật nổi tiếng này. Tuy nhiên, lúc đầu bé muốn đeo mặt nạ, nhưng sau được bố gợi ý nên dùng giấy thủ công để cắt hình trang trí dán lên mặt luôn.

Theo lời của mẹ bé Duy Anh, chị Ngọc Trân, bé biết đến nhân vật Vô diện từ năm ngoái khi xem phim hoạt hình và thích luôn từ đó. Tuy nhiên, mọi năm bé còn sợ ma nên thường chọn hóa trang thành người nhện, siêu nhân... Bé cũng không thích những tạo hình con ma có răng nhọn, dính máu nên hóa trang thành Vô diện là "đạt tiêu chuẩn" của Duy Anh.

Ngay cả lúc làm mặt nghiêm nghị, bé Duy Anh vẫn khiến mẹ bật cười và gọi em là 'ma bánh bao'.