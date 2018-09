Những món ăn mẹ thường làm ngày Tết

Năm nào mẹ cũng trổ tài sên đủ loại mứt (dừa, tắc, khoai lang, bí, cà chua), luộc nồi bánh tét thật lớn và làm chả giò giòn rụm cho cả gia đình.

Thuở ấu thơ, tôi thích ngồi bên bếp lửa đêm khuya để giúp mẹ trông nồi bánh tét đang sôi ùng ục, nhất là khi tiết trời thấu lạnh, hít hà mùi thơm nức mũi tỏa ra từ gạo nếp, lá dong. Lớn lên một chút, tôi biết phụ mẹ tất bật trong bếp làm dưa hành, củ kiệu, thịt kho hột vịt, canh khổ qua… Căn bếp thơm phức của mẹ là hồi ức khó phai trong ký ức ngày Tết truyền thống của 3 anh em tôi.

Bếp của mẹ đầy khói, đầy màu sắc từ những ngày đầu tháng chạp. Căn bếp lúc nào cũng lủng lẳng bánh mứt, rau củ. Bánh tét vừa nấu xong còn hâm hấp nóng, mẹ lựa những đòn vuông, thành sắc cạnh đem chưng lên bàn thờ tổ tiên và biếu họ hàng. Đòn nào “tét ngang hông” thì cho mấy đứa nhỏ thưởng thức. Nhân bánh mẹ làm mịn và béo ngậy, còn hạt nếp thì chín nhừ chuẩn vị ngon.

Món chả giò mẹ làm lúc nào cũng giòn rụm, thơm ngon và vàng óng.

Mẹ cũng trổ làm đủ loại mứt: dừa, tắc, khoai lang, bí, cà chua. Mấy chị em chạy lăng xăng dọn mâm, chờ mẹ sên hết chảo này đến chảo khác rồi đổ mứt ra hong gió. Mùi thơm của đường, mùi hăng của than củi, mùi thơm nhân bánh đậu xanh hấp chín quyện vào nhau thành hương thơm khó tả. Cô gái lãng mạn như tôi thường bắc ghế ngồi trong bếp, ngắm nhìn vại dưa hành màu sắc, chùm tỏi và ớt sừng trâu treo lủng lẳng trong màu khói.

Bếp của mẹ đủ món ăn với màu sắc, hương vị khác nhau. Nhưng tôi thích nhất vẫn là những món rán giòn rụm, nóng hổi của mẹ. Mẹ thường bảo, món ăn ngon ngoài nêm nếm gia vị chuẩn, thì phải chọn dầu ăn tốt, có khả năng gìn giữ hương vị, giúp món ăn giòn tan và vàng bắt mắt.

Tôi không quên hồi nhỏ, chạy ra đầu xóm và la thật to: "Cô ơi, cho con một chai dầu ăn tuyệt chiêu của mẹ, dầu Cooking Tường An". Hồi đó mọi người vẫn hay dùng mỡ heo để chiên rán, nhưng mẹ lại ưu tiên chọn dầu ăn từ thực vật, không chứa các chất có hại cho sức khỏe. Vì mẹ biết, cách chọn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà. Đến nay, dầu Cooking Tường An vẫn xuất hiện trong căn bếp của mẹ, nhờ niềm tin vào một thương hiệu uy tín bao năm qua.

Dù đôi lúc mẹ nấu canh hơi mặn, thịt kho tàu không nhừ, bánh tét quên bỏ tiêu..., thì cơm Tết vẫn là bữa ăn ngon nhất trong năm của gia đình tôi. Ai cũng biết, mẹ đã tỉ mẩn chọn từng nguyên liệu sạch, gia vị từ thiên nhiên, dầu ăn tốt cho sức khỏe. Đối với những đứa con xa nhà, hương Tết chính là mùi bếp mẹ, là tình thương mà mẹ dành cho cả gia đình.

An San