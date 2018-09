Những lưu ý giúp sinh con an toàn

Khám thai định kỳ, tập rặn thở đúng cách sẽ giúp mẹ kiểm soát tình trạng thai nhi, giảm đau, hạn chế biến chứng và sinh con an toàn.

Bé yêu chào đời khỏe mạnh là mong muốn của mỗi người mẹ, đặc biệt với chị em mang thai lần đầu. Dù thiếu kinh nghiệm sinh nở, song mẹ vẫn có thể vượt cạn an toàn nếu biết cách tầm soát các nguy cơ rủi ro.

Quá trình hình thành thai diễn ra chủ yếu trong 3 tháng đầu. Sau tuần thứ 4, tim thai rộn ràng những nhịp đập đầu tiên. Đến tuần 8, mẹ có thể nhận biết được mắt, tai, mũi, miệng, ngón tay và chân của bé. Và sau tuần 12, mọi cơ quan chính được định hình. Giai đoạn này, thai dễ tổn thương bởi hóa chất, tân dược, virus và vi khuẩn… Bởi vậy, việc thăm khám để xác định phôi thai nằm ổ hay chưa nên được thực hiện sớm nhất.

Khám thai định kỳ giúp Khánh Thi vượt cạn an toàn tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Khám định kỳ cũng giúp tầm soát các dấu hiệu bất thường như dọa sảy, thai lưu, thai ngoài tử cung, thai trứng… Các mốc phát hiện dị tật quan trọng nhất mà mẹ không thể bỏ qua là 7, 12, 18, 22 và 32 tuần. Dựa vào kết quả siêu âm, bác sĩ sẽ tư vấn hướng xử lý phù hợp cho mẹ.

Ngoài ra, khám thai định kỳ cũng giúp tìm hiểu các nguy cơ bệnh lý liên quan đến mẹ. Bệnh rubella, viêm gan B... cần được tiêm chủng tạo miễn dịch ngay từ khi chưa mang thai. Nếu mẹ bị tiểu đường, cần kiểm soát lượng đường huyết để giảm nguy cơ dị tật thai nhi. Với các bệnh lý tim, gan, phổi, thận… bác sĩ sẽ giúp mẹ phối hợp điều trị bệnh và kiểm soát tình trạng sức khỏe thai nhi.

Trong suốt thai kỳ, Khánh Thi thăm khám định kỳ 3-4 tuần một lần.

Ngày sinh cận kề, tập rặn thở đúng cách sẽ giúp mẹ tránh được những hoang mang lúc lâm bồn. Quá trình rặn thở gồm 3 giai đoạn. Kiểu thở chậm - sâu áp dụng trong giai đoạn đầu tiên của chuyển dạ, khi cổ tử cung mở dưới 3cm. Thời điểm cơn co tử cung bắt đầu (xuất hiện đau bụng), mẹ phải hít vào sâu bằng mũi sao cho bụng phình lên. Sau đó thở chậm ra và đều đặn bằng miệng, khiến bụng xẹp xuống. Thở 4-6 nhịp cho một cơn co khoảng 25-30 giây.

Kiểu thở nhanh - nông dùng trong giai đoạn chuyển dạ, khi cổ tử cung mở 4-7cm, cơn co tử cung thường mạnh, dài và dày hơn. Khi bắt đầu cơn đau, mẹ hít một hơi thật sâu bằng mũi, rồi thở ngắn hơn bằng miệng. Nhịp thở gấp dần theo mức tăng của cơn đau, đến lúc cơn đau đạt đỉnh điểm thì điều chỉnh hơi thở nhanh và nối tiếp nhau. Nếu cơn đau giảm, mẹ chuyển hơi thở ngắn như ban đầu. Đến khi cơn đau kết thúc, mẹ hít thật sâu bằng mũi rồi thở ra bằng miệng. Nhịp thở khoảng 20-25 lần mỗi phút.

Niềm hạnh phúc của bố Phan Hiển và mẹ Khánh Thi khi đón chào thành viên mới.

Kiểu thở thổi nến thực hiện trong giai đoạn gần rặn sinh, khi cổ tử cung mở 7-9cm. Lúc này, cơn co tử cung dồn dập và đau nhiều, ngôi thai tụt xuống chèn ép vào trực tràng, gây cảm giác mắc rặn. Kiểu thở thổi nến sẽ làm giảm áp lực từ tử cung, nhằm tránh rặn sớm. Khi cơn co bắt đầu, mẹ hít một hơi thở sâu. Sau đó thực hiện tuần tự thở nhanh - nông 4 lần và thổi mạnh một lần qua miệng, cứ thế cho đến hết cơn co và chấm dứt bằng một hơi thở sâu.

Thở thổi nến cũng áp dụng trong giai đoạn 2 của chuyển dạ, khi cổ tử cung mở trọn và có chỉ định rặn sinh. Thai phụ nằm trên bàn đẻ, gối đầu cao. Khi có cơn co tử cung, bụng cứng và xuất hiện cơn đau, sản phụ lấy 2 hơi thở sâu rồi hít một hơi dài, ngậm chặt miệng giữ hơi, hai tay nắm chặt hai thành bàn đẻ, hai chân đạp mạnh vào hai ống treo cổ chân, cằm gập vào ngực, mắt nhìn xuống rốn, giữ lưng thẳng áp sát vào bàn, mông cong lên chữ C, dồn hơi rặn mạnh để đẩy hơi xuống vùng bụng dưới, giúp tống xuất thai nhi ra ngoài.

Khi cảm thấy hết hơi rặn nhưng còn đau bụng, mẹ hít vào hơi khác và rặn tiếp lần nữa. Giữa hai cơn co tử cung, nếu hết đau thì thở sâu điều hòa dưỡng sức để tập trung vào đợt rặn kế tiếp.

Ngày 23/10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức lớp học tiền sản miễn phí đợt 3 với chủ đề "Sinh an toàn - những điều cần biết" nhằm cung cấp kiến thức giúp mẹ vượt cạn thành công.

