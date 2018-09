Những công cụ hỗ trợ giúp con học tốt

Thời gian biểu giúp trẻ quản lý thời gian học tập, giấy nhớ để ghi công thức, máy tính kết hợp với máy in hỗ trợ sao lưu tài liệu dễ dàng.

Để trẻ học tốt, mẹ sẵn sàng dành thời gian của mình để cùng con nghiên cứu bài vở. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến mẹ không thể đầu tư nhiều thì giờ kèm cặp. Những công cụ dưới đây có thể giúp mẹ rèn cách học chủ động cho con, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả học tập.

Thời gian biểu

Đây là công cụ không thể thiếu, giúp trẻ quản lý thời gian học tập và soạn bài vở chuẩn bị lên lớp. Ngoài ra, thời khóa biểu còn giúp trẻ ghi nhớ các lịch trình quan trọng như giờ học phụ đạo, hoạt động ngoại khóa, buổi thảo luận nhóm...

Mẹ nên hướng dẫn con tự làm thời khóa biểu đặt trên bàn, trong hộp bút hoặc đính kèm trong sách vở. Lên thời gian biểu cho con trong suốt một tuần, mẹ có thể biết được khối lượng bài vở trên lớp và giao về nhà, để giúp trẻ xử lý khoa học, tránh tình trạng học quả tải.

Giấy nhớ

Giấy nhớ giúp bé học tập thuận lợi hơn.

Giấy nhớ là công cụ hỗ trợ nhỏ bé nhưng hiệu quả. Chúng có dạng sổ tay, mẩu giấy dán đa màu sắc... để ghi lại nhanh những điều trẻ cần phải nhớ như công thức, từ mới, các chương sách, việc ưu tiên, lời giảng của thầy cô không có trong sách giáo khoa, hoặc hệ thống lại kiến thức bằng những gạch đầu dòng...

Giấy ghi nhớ cần thiết với bậc trung học trở lên, song, nếu rèn thói quen sử dụng từ tiểu học, trí nhớ của bé sẽ được cải thiện đáng kể.

Sách tham khảo

Các loại sách hỗ trợ không chỉ giúp trẻ học luyện tập kiến thức trên lớp, mà còn làm quen với các dạng bài nâng cao, các phương pháp giải bài tập mới không có trong sách giáo khoa. Mẹ nên lựa chọn cho con những đầu sách phụ đạo hay. Thậm chí, mẹ còn có thể soạn và in bài tập trước cho con từ các đầu sách này.

Máy tính

Máy tính là công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho việc học tập thời hiện đại. Chỉ cần kết nối internet, trẻ dễ dàng tìm kiếm các thông tin hữu ích để phục vụ việc học. Tuy nhiên, máy tính cũng có những mặt tiêu cực nếu sử dụng sai mục đích. Mẹ cần quản lý được chính xác thời gian, mục đích trẻ dùng máy tính để bảo vệ con trước những thông tin độc hại có sẵn trên Internet.

Cài đặt phần mềm theo dõi và quản lý máy tính là biện pháp quản lý hữu hiệu. Mẹ cũng có thể bố trí máy tính tại không gian chung của gia đình để kiểm soát thuận tiện.

Máy in

Máy in hiện được sử dụng khá phổ biến do đáp ứng được nhu cầu học tập và làm việc của nhiều thành viên trong gia đình. Đây cũng là công cụ hỗ trợ học tập hữu ích, giúp in ấn bài tập hoặc sao lưu tài liệu nhanh chóng. Thời khóa biểu, giấy ghi nhớ, sách trực tuyến... đều có thể in ra dễ dàng.

Máy in HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO Printer và HP Deskjet IA 2545 AiO Printer có khả năng kết nối wifi, giúp việc in ấn thuận tiện từ máy tính hoặc điện thoai.

Chi phí mua máy in gia đình hiện nay khá phải chăng, chẳng hạn như máy HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO Printer hoặc HP Deskjet IA 2545 AiO Printer có giá khoảng 1,99 triệu - 2,2 triệu đồng. Với 200.000 đồng mực in, mẹ có thể in tới 480 tờ A4.

An San