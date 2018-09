Những câu chuyện bi hài khi lần đầu làm bố

Lúc cô y tá đưa bé cho anh An bế lần đầu tiên, anh đã không dám bế vì sợ con nhỏ quá, bế không cẩn thận là lọt bé.

Lần đầu làm bố là một cảm giác khó quên với nhiều người, vừa sung sướng lại vừa lo lắng vì chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện chăm con. Nếu may mắn có ông bà, cô bác giúp đỡ và hướng dẫn cách chăm vợ đẻ hoặc có vợ sinh thường thì có thể các bố sẽ đỡ "sốc" hơn nhưng với anh Ngọc An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), vừa lên chức bố được 3 tháng, phần lớn các bố đều trải qua những cảm giác "khó quên" khi lần đầu chăm vợ con đang ở cữ. Anh chia sẻ một vài câu chuyện đáng nhớ của mình.

Đang ngủ, choàng tỉnh giấc

Anh An và vợ từ lúc lấy nhau đến khi vợ có bầu đều được ngủ thẳng giấc vì may mắn mọi việc đều thuận lợi. Vậy nên, đêm đầu tiên có em bé, anh đã thực sự bị "choáng" bởi tiếng khóc của em bé. "Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe thấy tiếng khóc ré lên, mình giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác và thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, vợ phải đập vào vai mấy cái mình mới nhớ ra là đang ở đâu". Sau này, khi đã quen với kiểu dậy giữa đêm pha sữa cho con nhưng nhiều anh An vẫn không thể quên được cái cảm giác lần đầu bị đánh thức dậy chăm con như thế.

Sợ bế con

Khi cô y tá trao em bé mới sinh cho bố bế, nhiều ông bế cảm thấy lo lắng và "ngại" bế. Lý do đơn giản là vì "các bố sợ em bé quấn trong cái tã trông bé tí, mình bế không cẩn thận là lọt bé", anh An chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi được mọi người động viên, các bố đều đã mạnh dạn bế con và thậm chí sau này, còn bế con rất khéo.

Cảm xúc lần đầu làm bố vừa có chút sung sướng lại vừa lo lắng, sợ sệt. Ảnh minh họa: IDG.

'Điên cuồng' thay tã/bỉm

Vợ mới sinh em bé còn mệt nên các bố đảm nhận việc thay tã/bỉm cho bé. Tuy nhiên, nhiều ông bố luống cuống, sau một hồi loay hoay vừa thay bỉm cho bé xong, bé lại tiếp tục tè và ị bãi mới. Trường hợp của anh An, đang loay hoay thay bỉm cho con, lại bị bé tè"“cầu vồng" lên cả mặt. Thời gian đầu, anh An hay than thở, bé chỉ uống sữa thôi mà sao lại có thể đái, ị liên tục như thế làm bố "quay cuồng".

Vụng về pha sữa

Khi vợ mới sinh, sữa chưa về kịp, anh An cũng như nhiều ông bố khác, luôn cảm thấy lo lắng. Và lúc bé khóc gào vì đói là dịp để anh thực hành việc pha sữa (đã được đọc qua ở trên mạng). Tuy nhiên, mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng đến lúc đó, khi nghe con khóc gào, anh lại luống cuống, quên hết công thức pha sữa. "Vợ mình lại phải vào cuộc, hướng dẫn cho chồng lại từ đầu. Cô ấy còn bình tĩnh hơn cả mình", anh An chia sẻ. Sau này, khi việc pha sữa cho con đã trở thành "chuyện nhỏ", anh An còn tự hào là đang ngủ mà phải thức dậy thì "nhắm mắt cũng có thể pha sữa cho con".

'Khiếp sợ' cảnh bác sĩ tiêm cho con

Anh An cho biết, chắc nhiều ông bố không thể quên được cảm giác đứa con vừa lọt lòng, đỏ hỏn bị cô y tá vạch đùi ra tiêm cho một mũi viêm gan B. "Khi thấy con gào thét, khóc không thành tiếng, mặt đỏ gay, mình đã nặng lời với cô y tá vì xót con".. Theo anh An, dù biết việc tiêm mũi đầu tiên này là tốt cho con nhưng các y tá, bác ĩỹ cũng không "mạnh tay" đến như thế. Lúc đó, các ông bố cảm thấy xót con, trở nên "yếu đuối" hơn các mẹ. Anh An còn kế, có bố, do đã nhìn thấy y tá tiêm cho bé giường bên cạnh, thấy bé bên ấy khóc quá, nên đến lượt con mình, nhất quyết không cho cô ấy tiêm.

Hoang mang shopping bỉm, sữa

Dù đã được vợ dặn cẩn thận mua sữa gì, số mấy, mua bỉm size nào cho con nhưng không hiểu sao, khi đến cửa hàng, anh An lại quên sạch nên lần thì anh phải gọi điện về hỏi vợ, có lần "ngại" quá cứ mua đại mấy thứ cho chắc. "Do không nhớ mua loại nào nên mình đã mua một đống bỉm và vài hộp sữa các loại về. Kết quả bị vợ 'sạ'” cho một trận vì cái tội lơ đãng", anh An vừa cười vừa kể lại một câu chuyện đáng nhớ.

Lệ Thúy