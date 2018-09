Những cách đơn giản để bảo vệ lá gan

Ăn uống lành mạnh, bỏ rượu bia, chủng ngừa vắc-xin, thay đổi lối sống... sẽ giúp lá gan thêm khỏe mạnh.

Với khối lượng khoảng 3 kg (chiếm 2% thể trọng), gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể có cấu trúc hệ mạch phức tạp và 500 chức năng khác nhau liên quan đến tiêu hóa, chuyển hóa, miễn dịch và dự trữ chất. Trong đó, quan trọng nhất là chức năng giải độc và chuyển hóa. Nếu thiếu gan, các mô sẽ nhanh chóng chết do thiếu năng lượng và dinh dưỡng.

Mặc dù có vai trò quan trọng, song gan ít được quan tâm bảo vệ. Hàng ngày, gan phải đối mặt với vô số tác nhân ảnh hưởng tới chức năng do thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, bia rượu, thuốc lá, thực phẩm chứa độc tính, chất bảo quản, virus viêm gan (A, B, C, D, E, G, TT)... Đây cũng là lý do khiến số người mắc các bệnh viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan… ở mức cao và không ngừng gia tăng.

Các bệnh về gan thường không có biểu hiện rõ ràng. Khi gan quá tải và tổn thương trong giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy một số triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, ăn không tiêu, mụn nhọt, mẩn ngứa, vàng da, đau hạ sườn phải... Đến khi phát hiện thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, tiến triển thành xơ, ung thư gan và khó có khả năng hồi phục. Vì vậy, chăm sóc và giải độc gan là vấn đề cần quan tâm đúng mực và thực hiện hàng ngày.

Dinh dưỡng phù hợp

Thực phẩm không an toàn, tồn dư hóa chất hoặc ôi thiu; thức ăn nhanh; đồ chiên nướng; chất phụ gia độc hại... là gánh nặng cho gan. Về lâu dài, các chất độc tố sẽ tích tụ, gây hủy hoại tế bào gan và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Để bảo vệ gan, cần phải tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối. Nên chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh, bổ sung cân bằng các loại chất đạm, chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, nên ăn nhiều thực phẩm tươi, giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày.

Hạn chế rượu bia

Trong rượu bia có chất cồn phá hủy tế bào gan, khiến cơ quan này bị tổn thương. Chất độc được chuyển hóa từ bia rượu có thể gây tổn thương tế bào gan qua 3 giai đoạn gồm gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Trong đó, xơ gan là bệnh thường gặp nhất ở nam giới hay uống rượu bia. Bệnh mãn tính, được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan. Mỗi năm có khoảng 3 triệu người chết vì xơ gan trên thế giới.

Vì vậy, bạn nên bỏ rượu bia càng sớm càng tốt. Nếu buộc phải sử dụng thức uống có cồn trong những dịp cần thiết, nên dùng lượng vừa phải, tối đa 25ml rượu 40 độ hoặc 50ml đồ uống có cồn 20 độ mỗi ngày, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sống lành mạnh

Học tập áp lực, sinh hoạt căng thẳng, ít thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, sống trong môi trường ô nhiễm… làm cản trở quá trình loại bỏ chất độc ra ngoài cơ thể của gan. Thay vào đó, nên tăng cường vận động, tập luyện thể dục điều độ, trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường sống...

Phòng tránh viêm gan virus bằng cách sinh hoạt tình dục lành mạnh, tiêm phòng vắc-xin cũng là cách hiệu quả để bảo vệ gan và cơ thể.

Dùng thảo dược giải độc gan

Các loại thuốc tây khi đi vào cơ thể cũng được chuyển hóa tại gan. Tuy nhiên, gan không thể thanh lọc và hấp thu mọi hoạt chất hóa học trong tân dược. Lượng thuốc tây sử dụng càng nhiều thì gánh nặng cho gan càng lớn. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không nên lạm dụng thuốc tây khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Cà gai leo có tác dụng giải độc gan.

Khoảng 6 tháng một lần, nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình trạng lá gan. Đối với lá gan suy yếu, người thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia, người mắc bệnh về gan (viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ hóa) có thể sử dụng các thảo dược giải độc gan như cà gai leo và mật nhân... theo tư vấn của bác sĩ. Cà gai leo được sử dụng lâu đời trong dân gian, có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan virus, hạ men gan và ngăn ngừa xơ gan bằng cách hạn chế hình thành các sợi collagen. Trong khi đó, mật nhân giúp hạ men gan, bảo vệ tế bào gan và tăng cường miễn dịch.

An San