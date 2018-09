Nhiếp ảnh gia tự chụp hành trình 'vượt cạn' của mình

"Tôi đã có những cơn co đến rồi đi trong khoảng một tuần và sau đó, tôi bị vỡ ối lúc 3h sáng. Chúng tôi vội lấy những thứ đã chuẩn bị, máy ảnh và lên xe đến bệnh viện. Thật may mắn vì đó không phải là một chặng đường dài. Khi đến nơi, tôi đã bắt đầu run lên với từng cơn co và có lúc tôi tự nghĩ mình sẽ không thể nào cầm được máy ảnh", Lisa kể về thời điểm bắt đầu của cuộc hành trình "vượt cạn".