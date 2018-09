Nhập viện khẩn khi 'đang sốt bỗng đau ngực khó thở'

Triệu chứng trên vừa khiến một cô gái 20 tuổi ở TP HCM tử vong khi vài chục phút sau trở mệt và một thai phụ khác cũng suýt mất mạng.

Sốt kéo dài 3 ngày, sau đó thấy tim đập nhanh và mệt mỏi, Trần Thị Tố Uyên đến phòng khám Đa khoa Thành Mỹ (TP HCM) với tình trạng tụt huyết áp. Người bệnh được chỉ định truyền dịch song mới chỉ truyền 50-70 cc thì tình trạng trở nặng. Uyên được đưa vào Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở.

Gần 90% bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp có nguy cơ tử vong. Ảnh: images.wisegeek

Sau khi bệnh nhân tử vong, sốc do truyền dịch là nguyên nhân đầu tiên được nghĩ đến, tuy nhiên kết quả làm việc của hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP HCM vừa xác định, nguyên nhân khiến chị Uyên tử vong là do viêm cơ tim cấp do virus thể bệnh nặng, diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong rất cao.

Ca tử vong do viêm cơ tim cấp vừa khép lại hồ sơ thì ngày 7/7, một thai phụ 23 tuổi đang mang thai tuần thứ 35 đột ngột bị tim đập nhanh, khó thở, vật vã và rối loạn nhịp tim. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch.

Xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp do virus, các bác sĩ đã tức tốc cho dùng thuốc chống loạn nhịp tim và phối hợp nhiều chuyên khoa để tập trung cứu chữa. Phải mất nhiều giờ đồng hồ hỗ trợ tim và hô hấp tích cực, thai phụ mới may mắn qua được cơn nguy kịch. Người bệnh cho biết, trước đó vài ngày chị có lên cơn sốt nhẹ nhưng nghĩ không sao nên không đi khám.

Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ cấp cứu thai phụ đang khỏe mạnh bỗng đổ bệnh rồi nguy kịch. Vài tháng trước, thai phụ Lê Thị Tuyết M (41 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhập vào khoa Sản, Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau tức ngực khó thở, chóng mặt khi đang mang bầu ở tuần cuối thai kỳ.

Khi đến bệnh viện, nhịp tim của của bệnh nhân xuống 18 lần/phút (người bình thường trung bình 80-100 lần/phút), người bệnh lơ mơ, có dấu hiệu suy thai. Kết quả hội chẩn cho thấy nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhịp tim là do viêm cơ tim cấp. Trước tình huống khẩn, bệnh viện đã quyết định đặt máy tạo nhịp tim nhằm chấm dứt thai kỳ để cứu cả mẹ và con.

Nói về chứng viêm tim cấp có thể gây tử vong nhanh chóng, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết viêm cơ tim là tình trạng thâm nhiễm tế bào viêm ở cơ tim, kèm theo hoại tử, thoái hóa tế bào cơ tim lân cận.

"Bệnh có nhiều nhóm nguyên nhân và bệnh cảnh lâm sàng không đặc hiệu. Chẩn đoán viêm cơ tim thường khó và là chẩn đoán loại trừ, thường được thực hiện dựa vào chụp mạch vành và cộng hưởng từ tim. Viêm cơ tim cấp là thể bệnh nặng, diễn tiến rất nhanh, tỷ lệ tử vong rất cao, lên đến 90%", ông Huy nói.

Do suy tim cấp và rối loạn nhịp dẫn đến sốc tim, các bác sĩ chuyên khoa Nội tim mạch cho biết, người bệnh khó có khả năng cứu sống ngay cả ở những bệnh viện tuyến trên nếu không phát hiện được sớm và điều trị kịp thời. Tại TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi từng cứu sống nhiều bệnh nhân viêm cơ tim cấp đã ngưng tim ngưng thở nhờ thiết bị tim phổi nhân tạo (ECMO), tuy nhiên y học cũng "bó tay" với những trường hợp nhập viện muộn.

Để phòng bệnh, các tốt nhất là không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài, rối loạn nhịp tim, đau tức ngực hoặc khó thở. "Nếu thấy triệu chứng này thì nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời, không nên tự ý uống thuốc điều trị tại nhà", bác sĩ khuyến cáo.

Thiên Chương