Nguyên nhân gây đau vùng bụng dưới ở phụ nữ

Viêm một hay hai vòi trứng, viêm phần phụ và viêm khung chậu... sẽ gây đau vùng bụng dưới, cần điều trị ngay để tránh gây ra các hệ lụy nguy hiểm.

Vào mỗi thời kỳ kinh nguyệt, chị em thường gặp phải tình trạng đau vùng bụng dưới rất khó chịu. Mức độ đau sẽ tùy thuộc theo cơ địa của mỗi người. Thông thường, đau bụng dưới do kinh nguyệt chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn do trứng rụng và không quá ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của phụ nữ. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp được chẩn đoán mắc các chứng bệnh phụ khoa khác nhau khi gặp tình trạng này. Chính vì vậy chị em nên lưu ý và quan tâm đến những biểu hiện bất thường khi đau bụng dưới.

Khi bạn thấy đau ở giữa bụng dưới thì phần lớn là do bệnh tử cung gây ra, nếu đau hai bên thường là do viêm phần phụ. Trong trường hợp viêm màng bụng khung chậu, khối u buồng trứng hay thai ngoài tử cung có thể gây ra đau khắp bụng dưới, thậm chí là đau toàn bộ vùng bụng.

Viêm phần phụ và viêm khung chậu

Với tình trạng đau bụng dưới chậm và nặng dần là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị viêm trong cơ quan sinh dục như viêm phần phụ và viêm khung chậu. Đây cũng là một trong những biểu hiện của việc xuất hiện khối u ác tính ở bộ phận sinh dục.

U nang buồng trứng

Đau bụng dưới do u nang buồng trứng là khi bạn cảm thấy các cơn đau đột ngột và đau như cắt, có thể do khối u buồng trứng đang bị xoắn hoặc vỡ ra, đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm và nên chữa trị ngay. Nguyên nhân của chứng này thường là tình trạng bất thường về các hoóc môn nữ, nhưng cũng có thể do sự phát triển bất thường của các tế bào buồng trứng. Khi phát hiện khối u, có trường hợp đó là u lành tính hoặc ác tính, nhưng đôi khi rất có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm kèm theo. Vì vậy chúng cần được bóc tách bằng kỹ thuật soi tạng để buồng trứng vẫn được duy trì, khả năng thụ thai của người bệnh vẫn được bảo vệ.

Khi bạn thấy đau ở giữa bụng dưới thì phần lớn là do bệnh tử cung gây ra, nếu đau hai bên thường là do viêm phần phụ.

Viêm vòi trứng

Tình trạng đau bụng dưới do bị viêm vòi trứng là bệnh nhiễm khuẩn gây ra tình trạng viêm một hay hai vòi trứng. Triệu chứng của bệnh này thường là những cơn đau ở khu chậu, nhất là trong lúc sinh hoạt tình dục, xuất huyết giữa hai chu kỳ kinh nguyệt, sốt. Sau khi đã xác định được mầm bệnh, việc trị liệu bao gồm chủ yếu thuốc kháng sinh trong từ hai đến ba tuần. Nếu không điều trị, những đau đớn và sốt sẽ biến mất, nhưng chúng sẽ tạo ra những tổn thương dẫn đến tình trạng vô sinh hay có thai ngoài tử cung.

Ung thư

Hầu hết khi vùng bụng dưới đau quặn bất thường phần nhiều là do chứng viêm gây ra. Nếu cơn đau kéo dài khiến người bệnh không thể chịu nổi, thì đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm vì có thể là chứng ung thư thời kỳ cuối. Bệnh nhân nên được đưa đến bệnh viện và điều trị ngay để tránh gây ra các hệ lụy nguy hiểm.

Phòng, chữa trị

Vì hiện tượng đau bụng dưới gồm nhiều tính chất và nguyên nhân khác nhau nên khi đi khám, bạn nên lưu ý khai báo rõ tình trạng, vị trí đau, chu kỳ cơn đau và các triệu chứng kèm theo cho bác sĩ biết để có những chẩn đoán chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, chị em cũng nên lưu ý chăm sóc vùng kín cẩn thận hơn. Do có rất nhiều chứng bệnh phụ khoa khi ban đầu chỉ là các hiện tượng nhỏ nhưng không quan tâm và chăm sóc đúng lúc, để kéo dài bệnh sẽ dễ gây đến tình trạng ung thư nguy hiểm. Việc thường xuyên vệ sinh bằng các loại nước rửa phụ khoa an toàn và phù hợp cũng là một trong những cách chăm sóc cho vùng kín khỏe mạnh, phòng ngừa các bệnh phụ khoa.

Mai Thương