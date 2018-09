Người vợ nhận ra tình yêu đích thực của chồng trong lúc chờ trả tiền rau

Tình yêu giống như việc chạy đến cửa hàng trước khi trèo lên giường vì vợ bạn quên mua sữa.

Hãy đối mặt với thực tế: Tình yêu không phải tất cả đều là những cánh bướm đẹp đẽ và cầu vồng lung linh sắc màu. Nó cũng không phải lúc nào cũng lớn lao, mãnh liệt. Tình yêu đích thực có muôn hình vạn trạng, và với một phụ nữ, ý nghĩa thực sự của tình yêu hiện lên rõ ràng khi cô ấy xếp hàng ở quầy thanh toán trong cửa hàng rau.

Amy Midtvedt, một người mẹ, người vợ và blogger nổi tiếng với trang Hiding In The Closet With Coffee, mới đây đã chia sẻ những điều thực tế mà cô nhận thấy được từ cuộc hôn nhân lâu năm của mình. Không lâu sau đó, bài viết đã "gây bão" mạng xã hội. Amy xem chồng mình như một chiếc cọc chống lớn giúp cô đứng vững hết lần này đến lần khác.

Câu chuyện của Amy không nói đến những điều phi thường mà giống với hầu hết mọi gia đình. Chồng của cô đã thực hiện hành động đơn giản là bỏ dở việc đang làm để đem thẻ ngân hàng đến cho cô ngay sau khi nhận ra cô bỏ quên ví và đang đứng chờ thanh toán. Anh bước qua cửa với một nụ cười trên khuôn mặt - Amy đã không bỏ qua khoảnh khắc đó và chụp lại một bức ảnh.

Anh Todd đem thẻ ngân hàng đến cho vợ trả tiền mà không một lời phàn nàn vì vợ đã để quên ví.

Bài viết của cô lúc đầu được đăng trên blog cá nhân như một lời "cảm ơn" công khai gửi đến chồng, anh Todd. Nhưng sau đó, nó lại nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Từ một khoảnh khắc "sáng chói" ở trên, Amy nhận ra chồng đã quan tâm đến mình biết bao - từ việc lớn hay nhỏ.

"Tình yêu cũng giống như tôi đi xuống cầu thang để đổ đầy một bình cà phê mỗi sáng vì cà phê là tình yêu. Tình yêu giống như tất cả những bữa trưa được nấu sẵn để tôi có thể thưởng thức ly cà phê nói trên. Tình yêu giống như một ai đó đang rửa bát trong khi vợ nằm trên ghế xem chương trình yêu thích mà không giúp đỡ gì. Tình yêu giống như một người cha 'siêu' kiên nhẫn ngồi làm bài tập về nhà với đứa con 5 tuổi mỗi sáng để tôi có thể đi làm đúng giờ. Tình yêu giống như việc chạy đến cửa hàng trước khi trèo lên giường vì vợ bạn quên mua sữa bởi bạn biết như vậy buổi sáng sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta muốn ăn cùng ngũ cốc".

Bà mẹ đông con cũng nhắc nhở mọi người chú ý đến những hành động dễ bị lãng quên và "theo dõi cách anh ấy đối xử với bạn".

Chỉ vài ngày sau khi đăng tải, bài viết này đã có gần 4.000 lượt chia sẻ. Amy với với Scary Mommy rằng mặc dù cô ấy thường né tránh những lời nhận xét nhưng lần này, cô đọc tất cả - từng từ một. "Cho đến nay, phần hay nhất về bài viết là tất cả những bình luận tích cực và các bà vợ đã tag tên chồng mình để cảm ơn họ. Những nhận xét cụ thể để cảm ơn 'hiệp sĩ' của họ khiến tôi rơi nước mắt".

Sau tất cả, một hiệp sĩ thực sự trong bộ áo giáp sáng sẽ giúp bạn thoát khỏi bất cứ tình huống nào mà bạn đang mắc kẹt với một nụ cười và cái ôm. Ít nhất là nếu anh ấy giống như Todd, chồng của Amy.