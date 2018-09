Người mẹ Mỹ biến con trai bị Down thành gương mặt quảng cáo được săn đón

Sau khi bị một công ty quảng cáo từ chối, Asher nhận được lời mời từ nhãn thời trang trẻ em nổi tiếng Oshkosh B'Gosh.

Những bức ảnh ghi lại biểu cảm của Asher, cậu bé mắc hội chứng Down.

Megan Nash, người mẹ Mỹ có con mắc hội chứng Down, đã gửi những bức hình chụp biểu cảm của cậu con trai 15 tháng tuổi tới một công ty quảng cáo. Trái với hy vọng đơn vị này sẽ phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn từ Asher, con trai Megan, họ trả lời cô rằng những bức ảnh không có gì đặc biệt. Lúc này, Megan hiểu mình phải làm điều gì đó cho con trai. Megan cho rằng xu hướng quảng cáo thời nay cần được thay đổi; mọi người nên nhận ra trẻ sơ sinh, trẻ em và người khuyết tật đều xứng đáng góp mặt trong các sản phẩm truyền thông.

"Chúng tôi không bỏ cuộc. Cậu bé đẹp trai này đã sẵn sàng để khiến thế giới thay đổi", người mẹ Mỹ trả lời phỏng vấn.

Megan đưa ra ba lý do khiến cô muốn thuyết phục các công ty quảng cáo sử dụng những người mẫu có điều kiện đặc biệt: người khuyết tật muốn nhìn thấy mình trong các sản phẩm truyền thông, họ mong được xã hội chấp nhận và việc sử dụng những gương mặt quảng cáo đặc biệt khiến những người này cảm thấy mình có giá trị như bao người bình thường khác.

Megan bắt đầu bằng việc đăng ba bức ảnh đáng yêu nhất của Asher lên mạng xã hội với mong muốn thu hút sự chú ý của Oshkosh B'Gosh, nhãn thời trang trẻ em nổi tiếng tại Mỹ. Bức ảnh về cậu bé nhanh chóng nhận được 111.000 lượt chia sẻ và hiện vẫn được truyền tay rộng rãi. Fanpage về trẻ em mắc hội chứng Down mang tên Kids With Down Syndrome đăng lại bức ảnh và nhận được 124.000 lượt chia sẻ.

Những bức ảnh của Asher khi đăng lên mạng xã hội đã tạo hiệu ứng lớn.

Oshkosh B'Gosh sau đó đã liên lạc với Megan đề nghị Asher tham gia chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng này nhưng bà mẹ Mỹ tỏ ý không muốn họ mời con trai chỉ vì hiệu ứng của những bức ảnh trên mạng xã hội. "Tôi muốn họ sử dụng Asher vì chính những giá trị cậu bé có thể mang lại cho sản phẩm truyền thông của họ", Megan nói.

Trả lời trang HuffPost, Megan cho biết cô dự định tới thăm nhãn thời trang này vào tuần sau. Trong thời gian đó, bà mẹ Mỹ không có ý định dừng "nhiệm vụ thay đổi thế giới quảng cáo" mà muốn khiến nó trở nên có tầm ảnh hưởng hơn.

"Tôi muốn mọi người nhận ra tất cả trẻ em mắc hội chứng Down và các khuyết tật khác là những con người phi thường. Chúng tôi muốn Oshkosh B'Gosh thực hiện ý tưởng này để góp phần thay đổi nhận thức của thế giới", Megan chia sẻ. "Nhiều công ty đã bắt đầu làm nó, vấn đề chỉ là thời gian", người mẹ Mỹ nói thêm.

Gia đình luôn ở bên Megan để ủng hộ cô và Asher.

Theo Huffingtonpost