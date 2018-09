Ngôi nhà ngập tràn màu sắc mà nữ thương gia để dành cho con gái

Triết lý thiết kế "ít tức là nhiều" (Less is more) không dành cho Brook Babington, chủ nhân của một ngôi nhà tại Hong Kong. Thay vì loại sạch các đường nét, bề mặt hoa văn và bảng màu trung tính, không gian sống của người phụ nữ này rực rỡ, tràn ngập sự vui nhộn.