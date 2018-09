Nam sinh lớp 8 để bao cao su trong cặp và điều cha mẹ nên làm

Thay vì quát mắng, hãy chia sẻ với con như những người bạn trưởng thành.

Câu chuyện về việc một nam sinh lớp 8 để bao cao su trong cặp đi học được cô giáo cấp 2 Lê An (TP HCM) chia sẻ từ tuần trước nhưng vẫn là chủ đề được nhiều người bàn luận trên mạng xã hội nhiều ngày nay. Trong bài viết của mình, cô An cho biết: "Tình huống sư phạm (nếu gặp tình huống này, các thầy cô sẽ xử lý thế nào?). Bữa trước, tôi có nghe một đồng nghiệp kể chuyện về cậu học sinh lớp 8 của trường cô ấy bị phát hiện để một chiếc bao cao su trong cặp sách. Điều đáng nói là chuyện này không chỉ trở thành 'trò tiêu khiển' của lũ bạn cùng lớp. Những học sinh biết chuyện ra sức trêu ghẹo nam sinh kia rồi tố lên cô giáo chủ nhiệm.

Câu chuyện được cô An chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô giáo chủ nhiệm sau đó đã gọi phụ huynh cậu bé lên để nói chuyện. Bố mẹ cậu bé chỉ biết cúi mặt xấu hổ và xin lỗi cô giáo, hứa sẽ về giáo dục lại con trai. Cậu bé sau đó chắc đã bị bố mẹ mắng chửi và cấm túc. Phải mất một thời gian mới có thể hòa đồng lại với các bạn trong lớp và quên đi chuyện chiếc bao cao su".

Cùng với câu chuyện, cô An cũng chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. "Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại nhận thức một cách nông cạn như vậy. Lẽ ra phải vui mừng vì đứa trẻ mới chỉ học lớp 8 đã biết tự bảo vệ cho mình, biết tìm hiểu về tình dục an toàn chứ nhỉ? Cần lắm những bố mẹ biết... 'vẽ đường cho con chạy đúng', chứ đừng đợi đến khi phải âm thầm đưa con vào bệnh viện để giải quyết hậu quả?", cô An viết.

Không riêng ở Việt Nam mà trên các trang báo, diễn đàn dành cho cha mẹ tại Anh, Mỹ... và các nước phát triển, không ít phụ huynh từng chia sẻ cảm xúc bị sốc xen lẫn bối rối khi phát hiện trong phòng (hay ví, cặp sách) của cậu con trai mới mười mấy tuổi của họ có bao cao su. Bởi hầu hết cha mẹ đều không được chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này (và đa số đều hình dung đến những điều không hay). Trong khi đó, điều chúng ta phải thừa nhận là con đã lớn, đã đến tuổi được tìm hiểu về những vấn đề mà cha mẹ mặc định rằng "nhạy cảm". Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý là không nên "thả" cho con tự học về tình yêu, tình dục, giới tính... hoặc phó mặc cho nhà trường.

Đừng hốt hoảng khi tìm thấy bao cao su trong phòng, túi xách của con.

Ở lứa tuổi 14-15 hiện nay, một số trẻ đã sẵn sàng (hoặc đã trải qua) hoạt động tình dục. Do vậy, tác giả Susan Stiffelman khẳng định trên Huffingtonpost rằng, khi bố mẹ tìm thấy bao cao su trong phòng của con thì hãy tiếp cận con với tư cách là một người bạn, chứ không phải kẻ thù. Bằng không khí thân thiện để con cảm thấy an toàn và nói chuyện với con.

Khi bố mẹ với con có sự kết nối, hãy trò chuyện về những khó khăn về tình dục, tình yêu mà bạn từng trải qua ở tuổi con. Nếu con đã có bạn gái, hãy mở đầu câu chuyện bằng việc hỏi: "Con với bạn thế nào rồi?". Con có thể trả lời: "Tốt ạ", hoặc tỏ thái độ phòng vệ là im thin thít, bố mẹ hãy chuyển qua một câu chuyện về một nhân vật khác và lồng ghép thông tin "tình dục an toàn".

Vì bố mẹ không thể chắc chắn con có "vượt rào" hay không nên cách tốt nhất có thể là luôn sẵn lòng lắng nghe chia sẻ của con. Khi bạn tạo cho con cảm giác, đó là bình thường và ai cũng sẽ trải qua thì con cũng không ngại ngần tâm sự hết với bạn. Điều quan trọng mà bố mẹ cần giúp con hiểu rằng: "Mang bao cao su trong người không phải là tội lỗi. Ngược lại, nó giúp con tránh được những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và bảo vệ chính bạn gái của con".