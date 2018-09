Muôn kiểu quà Valentine chị em được nhận trong ngày lễ tình nhân

Món quà Valentine chị An My, 28 tuổi, nhận được là phong socola ngọt lịm, một bức thư tay và bao lì xì có lời chúc 'Năm mới, yêu cuộc đời từng giây'. Chị My là mẹ đơn thân, từng trải qua nhiều lễ tình nhân cô đơn cho tới khi gặp được người bạn trai cùng hoàn cảnh, sống tại TP HCM. Theo chị My, đó là người đàn ông luôn hành động để tạo ra niềm vui cho bạn gái. Bà mẹ một con hạnh phúc vì người yêu không hoa mỹ nhưng biết cách khiến chị hạnh phúc bằng những điều đơn giản.