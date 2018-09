Mức độ hạnh phúc của vợ chồng qua cử chỉ khi chụp ảnh chung

Tư thế tay trong tay và xoay người vào nhau cho thấy cả hai thực sự gần gũi.

Bức ảnh chụp chung có thể tiết lộ nhiều điều về mối quan hệ giữa một cặp vợ chồng, hành vi của người bạn đời, và thậm chí là tiên đoán tương lai. Đây là những điều mà tiến sĩ tâm lý Lilian Glass, tác giả cuốn sách bán chạy He Says She says và Body Language Decoded, khẳng định.

Bright Side tổng kết cho bạn một số chi tiết cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa ngôn ngữ cơ thể và tình cảm vợ chồng trong bài viết dưới đây.

1. Gần gũi

Nếu cơ thể của cả hai người quay về phía nhau và bàn nắm chặt, nó cho thấy sự háo hức khi được gần gũi từ những người trong cuộc. Trên thực tế, việc "tay trong tay" cho thấy một sự kết nối sâu sắc giữa hai người.

2. Cử chỉ 'Anh ấy là của tôi'

Một bàn tay đặt trên ngực (cơ thể) của người bạn đời gợi sự liên tưởng đến cảm giác sở hữu. Về nguyên tắc, chủ yếu phụ nữ sử dụng kiểu cử chỉ này. Cả cơ thể của cô ấy muốn nói rằng: "Anh ấy là của tôi". Đây là một thông điệp tinh tế cho bất kỳ đối thủ nào muốn "cướp" anh ấy đi.

3. Chăm sóc lẫn nhau

Nếu cơ thể người phụ nữ quay sang bạn đời của mình, điều đó có nghĩa là cô ấy muốn được gần gũi với anh. Người đàn ông đứng thẳng bên cạnh cô với bàn tay đặt trên eo cô; chú ý đến bàn tay của cả hai người đặt một cách nhẹ nhàng. Điều đó cho thấy anh ấy không có ý kiểm soát người phụ nữ của mình và cô cũng không chống lại anh. Đây là những dấu hiệu của sự chăm sóc lẫn nhau và mối quan hệ tình dục tốt.

4. Kết nối mạnh mẽ

Họ đã làm mọi thứ cùng nhau trong một thời gian dài. Họ hiểu về nhau khá rõ và cảm thấy thực sự thoải mái về điều đó. Vị trí của chân và cơ thể họ tiết lộ chính xác điều này. Đôi tay đan xen nhau chứng minh rằng cặp vợ chồng có mối liên hệ mật thiết, sâu sắc. Trong những cặp vợ chồng như vậy, luôn có một người làm lãnh đạo và một người nghe theo. Người đặt bàn tay lên trên thường là người chi phối.

5. Người sở hữu

Khi một người đàn ông ôm một người phụ nữ rất chắc bằng cánh tay, dấu hiệu này chỉ ra rằng anh đang "sở hữu" cô ấy. Anh ta kiểm soát cô và cố gắng giữ cô ấy lại gần. Còn về phía phụ nữ, phần hông của cô ấy dịch sang một bên, hai cánh tay đặt chéo cho thấy cô ấy đang không thoải mái.

6. Đồng điệu

Nếu bạn nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên lòng của đối tác, đó là dấu hiệu sống động cho thấy giữa họ có một đời sống tình dục tốt đẹp. Nó có thể cũng có nghĩa là cô ấy phụ thuộc vào anh ta, chỉ bởi vì cô ấy thích như vậy.

Khi hai người có bàn tay được thả lỏng và cái đầu nghiêng nghiêng, điều này chứng tỏ họ có cùng quan điểm, tin tưởng lẫn nhau.

7. Ai là ông chủ?

Việc đút tay vào túi trong hầu hết các trường hợp đều cho thấy sự lo lắng và hơi xấu hổ. Nếu một người làm điều này, nó có nghĩa là anh ta không giữ vai trò lãnh đạo trong gia đình.

Hãy nhìn vào tư thế của người phụ nữ. Cô ấy đang đứng trước mặt người đàn ông và mỉm cười. Chân của cô được đặt theo một cách để chiếm nhiều không gian hơn. Ngôn ngữ cơ thể này cho thấy cô ấy là một người tự tin và "nắm quyền".

8. Mới yêu

Cả hai người đều toát lên thần thái tự tin. Người đàn ông ôm cô gái của mình chắc chắn và cô ấy cũng biết làm thế nào để có dáng đứng hài hòa. Đây là dáng đứng của những người nổi tiếng hoặc dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ mới bắt đầu nhưng hoàn hảo cho nhau.

9. Bình đẳng

Cô đặt một tay lên vai anh và anh để tay lên eo cô (hoặc xung quanh eo). Cử chỉ này có nghĩa là hai người rất gắn bó với nhau. Họ bình đằng trong mối quan hệ này: không có người lãnh đạo, không có người phục tùng và họ chung sống trong hòa bình. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài và luôn có thể dựa vào nhau. Họ là hậu phương của nhau.

10. Khoe khoang

Người đàn ông có thể đặt tay thấp hơn so với eo của phụ nữ. Thoạt nhìn, điều này có một ẩn ý tình dục. Tuy nhiên, nó thực sự là một dấu hiệu của hành vi bảo vệ quá mức. Anh muốn mọi người biết rằng cô thuộc về anh và họ rất thân thiết.

11. Chỉ biết đến nhau

Họ đứng sát nhau tới mức đầu ngón chân chạm nhau, tay người đàn ông ôm vai người phụ nữ của mình vững chắc, điều này chứng tỏ anh quan tâm đến cô và bảo vệ cô. Hai người hướng sự quan tâm vào nhau, quên mọi thứ khác. Mối quan hệ này có sự cân bằng và thấu hiểu lẫn nhau.

12. Bảo vệ

Đây là một cử chỉ cổ điển khi người phụ nữ ôm lấy cánh tay của bạn đời. Nó có nghĩa là cô ấy phụ thuộc vào anh ta và cảm thấy được bảo vệ. Người đàn ông thường đứng trước người phụ nữ. Anh ta giữ vị trí lãnh đạo trong mối quan hệ này và bạn đời có thể dựa vào anh.

13. Thống trị

Khi một người đàn ông (đôi khi cũng là phụ nữ) gác chân lên, anh ấy thể hiện sự tự tin lớn. Những người có quyền quyết định duy nhất trong mối quan hệ thường chọn tư thế này. Họ sẽ không đưa ra ý kiến dựa vào quan điểm của đối tác.

Nhìn vào người phụ nữ, cô ấy nghiêng phần thân trên, bàn tay và chân vắt chéo. Nó cho thấy cô đang căng thẳng và không cảm thấy thoải mái bên người đàn ông của mình.