Một củ hành tây có thể cải thiện ít nhất 5 vấn đề về sức khỏe

Loại củ này được xem như thảo dược đầu bảng để ngăn ngừa ung thư vì hợp chất organosulfur dồi dào trong hành tây có thể chống lại các gốc tự do.

Cùng họ với loài huệ tây nhiều công dụng, hành tây không chỉ là thứ gia vị có hương thơm tinh tế khi nấu ăn mà nó cũng được xem như thứ dược liệu có thể chống lại nhiều vấn đề không tốt của sức khỏe. Và điều quan trọng nhất là thảo dược này có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng rau quả nào với giá thành không đắt.

Hành tây và các loại rau củ allium có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Rotana.

1. Lợi ích sức khỏe của hành tây

Một số loại trái cây và rau quả có những lợi ích sức khỏe không thể phủ nhận. Sử dụng chúng mỗi ngày có thể giảm nguy cơ và ngăn ngừa bệnh tật. Và hành tây là một trong số những thực phẩm thảo dược đầu bảng. Theo Heathyfoodteam, loại củ này có tác dụng tốt trong việc chữa trị, phòng tránh những bệnh sau:

- Ung thư: Hành tây có chứa hợp chất organosulfur dồi dào. Chất này nhiều lần được nhắc đến trong cách nghiên cứu khoa học với khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ruột. Các chuyên gia y tế cho rằng đặc tính chữa bệnh của hành tây chủ yếu do hàm lượng cao của hợp chất organosulfur chống lại các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển khối u. Hành tây cũng chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh mẽ cũng như các gốc tự do là một trong những nguyên nhân của sự phát triển tế bào ung thư.

- Ung thư đại tràng: Hành tây rất giàu chất xơ và việc tăng tiêu thụ chất xơ thực vật có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

- Ung thư tuyến tiền liệt: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Viện ung thư quốc gia Mỹ đã chỉ ra rằng, các loại rau củ allium (hành tây, hẹ, hành tím...) đều có khả năng kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Những người thường xuyên ăn những thực phẩm này có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn nhóm người khác.

- Giấc ngủ và tâm trạng: Hành tây có lợi cho việc chống trầm cảm cũng do hàm lượng cao về folate, ngăn ngừa sản xuất dư thừa homocysteine ​​trong cơ thể. Homocysteine ​​thừa không chỉ làm giảm máu và cung cấp dinh dưỡng khác cho não mà còn ảnh hưởng đến sự bài tiết của hormone "hạnh phúc" là serotonin, dopamin và norepinephrin, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ và sự ngon miệng.

- Da và tóc: Vitamin C đủ quyết định vẻ đẹp của mái tóc và làn da bởi nó cần thiết cho sự bài tiết, duy trì collagen. Trong hành tây rất giàu vitamin C.

2. Cách kết hợp hành tây vào thực đơn hàng ngày

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên có ít nhất một món rau allium như hành tây trong chế độ ăn uống mỗi ngày. Một nửa củ hành tây cỡ trung bình tương đương với một phần ăn và 1-2 củ cỡ vừa sẽ đảm bảo đủ chất cho 2-4 phần ăn. Hãy áp dụng ngay từ bây giờ vì một cơ thể khỏe mạnh.

Hà Nhi

Theo Healthyfoodteam