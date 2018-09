Mẹo tạo môi trường sống lý tưởng cho trẻ

Để giúp con phát triển toàn diện, phụ huynh nên khuyến khích bé tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, tạo không gian trong lành để trẻ vui chơi.

Không gian sống chật chội cùng sự bận rộn của cha mẹ, phát triển của thời đại công nghệ số làm hạn chế cơ hội được vui chơi ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên cho trẻ em. Điều này ảnh hưởng tới sự hoàn thiện về thể chất và tinh thần của trẻ.

Đưa con ra ngoại ô vui chơi vào những dịp cuối tuần để được chạy nhảy, vui chơi thỏa thích.

Không gian vui chơi ngoài trời

Nếu thiếu không gian vui chơi ngoài trời, trẻ sẽ bớt linh hoạt và hạn chế khả năng giao tiếp. Ngược lại, việc thường xuyên tương tác, giao lưu với thiên nhiên thông qua các hoạt động ngoài trời sẽ có tác dụng tích cực đến sự phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Trẻ sống tại những ngôi nhà chật chội tại trung tâm thành phố thường thiếu không gian vui chơi ngoài trời. Xe cộ tấp nập, hàng quán đông đúc, vỉa hè bị lấn chiếm khiến các bậc cha mẹ thường “cấm cung” con cái, để cảm thấy an tâm hơn.

Để bù đắp phần khiếm khuyết của cuộc sống nội đô hàng ngày, cha mẹ nên đưa con ra ngoại ô vui chơi vào những dịp cuối tuần. Điều này giúp trẻ được chạy nhảy, vui chơi thỏa thích. Nếu hít thở không khí trong lành, vận động thường xuyên với các hoạt động thể chất ngoài trời, bé sẽ tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ béo phì, giảm cận thị và cơ thể phát triển cân đối.

Trẻ sẽ có những phút giây thoải mái đạp xe trên những cung đường nội khu.

Hoạt động thể chất

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ tham gia hoạt động thể thao có sức khỏe tim, phổi cao hơn so với những bé chỉ chơi với các thiết bị điện tử. Do đó, phụ huynh nên khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn. Bố mẹ nên để bé được chơi đùa, vận động ngoài trời tối thiểu một giờ mỗi ngày. Điều này giúp con phát triển óc sáng tạo, trí thông minh và tăng khả năng tập trung.

Bạn cũng có thể để bé vừa khám phá thế giới động vật vừa thỏa sức vui chơi tại sân chơi trẻ em trên những cầu trượt liên hoàn, đu quay, thang leo, và sàn nhún bằng chất liệu composite an toàn, thân thiện.

Sân chơi rộng lớn để trẻ thỏa sức chơi đùa và sáng tạo.

Môi trường trong lành

Môi trường ngoài trời lý tưởng cho trẻ để xây dựng tình bạn, biết chia sẻ và đoàn kết. Theo đó, trẻ trở nên thân thiện, dễ gần, dễ thích nghi, và hòa nhập. Điều này có lợi cho trẻ trong suốt quá trình đi học cũng như lúc trưởng thành. Với không gian sống sinh thái trong lành, các bé sẽ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Khi đó, trẻ sẽ được bơi lội tại các cụm bể bơi ngoài trời, đạp xe trong các làn đường quy hoạch dành riêng cho xe đạp, vui chơi trong các công viên tiểu khu hay đi dạo bộ giữa thiên nhiên cùng với cha mẹ.

Chọn được một môi trường sống chuẩn mực, hội tụ đủ yếu tố bảo an cho con trẻ sẽ giúp giải tỏa tâm lý hữu hiệu cho các gia đình trong quyết định an cư vững bền.

