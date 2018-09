Mẹo mua sắm hàng hiệu giá hời

Chương trình khuyến mại kích cầu lớn nhất năm “Vincom Golden Sale” diễn ra từ 9/7 đến ngày 31/7 tại tất cả các trung tâm thương mại Vincom trên cả nước. Chương trình giảm giá tới 50% các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, nội thất, gia dụng, tiêu dùng, điện máy… Trong đó có các mặt hàng thời trang nổi tiếng như New Look, Debenhams, Nike, Adidas, Skechers... của VinDS; FCUK, DKNY, G2000, Axara, Mark & Spencer, Lee, Warehouse, Wannabe, Labella, EMSPO, Giordano, Celio, Valentino Creations, Borse Morgan, Triumph…; đồ phụ kiện của Carlo Rino, Aldo, Pedro, Ecco, Watch Gallery, House Of Pierre, Samsonite, Cardin Shoes, The Travel Store...; hoặc các hãng mỹ phẩm được phái đẹp tin cậy như Shiseido, L’oréal, The Face Shop, Yves Rocher, tinh dầu Aroma, Silent Night…