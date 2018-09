Mẹo chọn yến ngon, chất lượng

Mua nhầm yến vụn ép thành tổ, yến tẩy trắng, pha trộn hóa chất... có thể khiến bạn tiền mất tật mang.

Yến sào chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, nên còn được ví như vàng trắng. Trên thế giới, chỉ có một vài nước Đông Nam Á là có chim yến hàng sinh sống dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu, khiến giá thành của yến sào khá cao. Nhiều bà nội trợ cho biết, họ sẵn sàng chi tiền mua yến để bồi bổ sức khỏe cho gia đình, biếu tặng người thân, song lo sợ mua phải hàng kém chất lượng.

Chị Minh Anh (ngụ quận 10, HCM) mới đây phát hiện hộp yến sào được tặng có vài tai yến nổi lấm tấm đốm trắng. Do chủ quan nghĩ rằng chỉ cần bỏ phần nấm mốc đi thì vẫn dùng được, chị phải nhập viện vì đau bụng, nôn mửa do ngộ độc thực phẩm cấp độ 2. Khi đem các tai yến còn lại lên đại lý kinh doanh để kiểm tra lại, chị mới tá hỏa biết đây là yến vụn ép thành tổ, vết nấm mốc màu trắng thật ra là đường được tẩm vào để sản phẩm nặng hơn.

Thành viên mecuti212 chia sẻ trên một diễn đàn dành cho mẹ và bé cũng cho biết: “Mình mua yến tại cửa hàng ở Cần Giờ, được người bán cho xem hình nhà nuôi yến nên cũng an tâm. Khi về nhà, ngâm yến vào nước một lúc thì mới biết đó là yến vụn được ép thành tổ, vì sợi yến rất ngắn, nát, phải bỏ đi vì sợ hóa chất”.

Yến kém chất lượng có sợi yến rất ngắn, nát.

Thực tế, không ít cơ sở sản xuất chạy theo lợi nhuận mà tẩm chất tăng trọng lượng (đường, muối…) và sử dụng hóa chất tẩy trắng trong quá trình làm sạch tổ yến; ép yến vụn thành yến nguyên tổ; thậm chí đưa chất tạo mùi vào rồi kết dính yến bằng hóa chất độc hại. Yến kém chất lượng được đóng gói bao bì tinh vi, bày bán công khai tại nhiều sạp chợ, trạm dừng chân khu du lịch, thậm chí len lỏi vào cửa hàng đại lý chuyên bán yến.

Sử dụng yến tẩy trắng, yến tẩm chất bảo quản... có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và ruột. Nếu hấp thu vào máu còn ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác như gan, thận...

Yến sào không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán nhiều trên thị trường.

Theo ông Phan Mộng Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty Yến Việt Yến Vàng, chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm trong ngành, nếu không phải người sành ăn thì rất khó phân biệt yến thật hay giả. Có 2 chú ý để chọn được yến ngon và chất lượng.

Thứ nhất, chất lượng tổ yến phụ thuộc vào thổ nhưỡng, thức ăn, môi trường sinh thái yến sinh sống. Tuyệt đối không mua yến lập lờ nguồn gốc xuất xứ, khi cầm tổ yến trên tay, phải biết được thời gian, địa điểm và đơn vị khai thác. Người dùng nên chọn mua các loại yến được khai thác tại vùng biển, có thương hiệu uy tín của Việt Nam, có tem xác nhận nguồn gốc để đảm bảo mua được hàng thật với giá hợp lý.

Thứ hai, chọn yến đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vì quá trình bảo quản, sơ chế và làm sạch có vai trò rất quan trọng, bởi yến chỉ thật sự bổ dưỡng khi không chứa tạp chất, phụ gia, chất tăng trọng lượng, chất tẩy trắng. Người mua muốn chọn yến chuẩn thì cần kiểm tra giấy công bố chất lượng sản phẩm, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan y tế cấp, các xét nghiệm chất lượng tổ yến định kỳ.

An San