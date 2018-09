Mẹo chọn quà Trung thu khiến trẻ nào cũng thích mê

Các món tháo rời, lắp ghép, vật liệu thủ công như sáp, bút lông... giúp trẻ phát triển kỹ năng, còn thú bông lại kích thích trí tưởng tượng.

Trung thu là dịp Tết thiếu nhi của nhiều nước phương Đông được các em nhỏ mong đợi trong năm. Ở Việt Nam, đây là dịp trẻ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi cũng như nhận quà từ người lớn.

Những món quà vào dịp này thường trở thành một trong những ký ức tươi đẹp của các em về tuổi thơ. Vì vậy, việc chọn quà cho trẻ dịp Trung thu khiến không ít phụ huynh băn khoăn, cân nhắc. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn chọn quà phù hợp cho trẻ.

Thú nhồi bông, người bạn giả tưởng

Với hầu hết trẻ nhỏ, gấu bông không chỉ là một món quà mà còn là một người bạn đặc biệt. Người mà ngày ngày trẻ vẫn thường ôm ấp và sáng tạo ra nhiều trò chơi. Có khi, gấu là "em nhỏ" để bé bỏ vào nôi ru à ơi nhưng cũng có khi gấu là một người bạn tri kỷ để bé chuyện trò, tâm sự những buồn vui của mình. Đôi khi gấu trở thành học sinh - còn bé đóng vai cô giáo, hay gấu là đứa con hư - để bé trở thành người mẹ giảng lời... Còn đêm đêm, gấu có thể trở thành người bạn gối đầu, gác chân hay được trẻ ôm ấp trước khi chìm vào giấc ngủ.

Gấu bông vì thế trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của trẻ. Tuy nhiên, việc chọn mua gấu bông cho trẻ cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng cũng như mẫu mã, tránh mua các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường. Tại Miniso, bạn có thể chọn cho con mình những bạn thú bông mềm mại, ấm áp với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu làm quà tặng dịp Tết Trung thu giúp trẻ thỏa chí tượng tượng với người bạn đặc biệt này. Những sản phẩm này dễ dàng giặt và làm khô mà không ảnh hưởng tới hình dáng và chất liệu sản phẩm.

Gấu bông là một trong những món quà được nhiều cha mẹ lựa chọn tặng trẻ trong mỗi dịp lễ.

Đồ chơi có thể sử dụng linh hoạt theo nhiều cách khác nhau

Trẻ nhỏ thích chơi các trò tháo rời - lắp lại, kéo ra - đút vào. Cha mẹ nên lựa chọn những đồ chơi không giới hạn vào một mục đích duy nhất, nghĩa là trẻ có thể dùng các vật dụng này để chơi nhiều trò khác nhau. Chẳng hạn các hình khối bằng gỗ hay các hình ghép bằng nhựa dạng Lego có thể dùng để xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, tàu vũ trụ…

Những đồ chơi này kích thích óc sáng tạo, giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và suy nghĩ logic. Ví dụ đồ chơi xếp hình, ghép hình, đất nặn, đồ xúc cát, bảng học thông minh... phù hợp với trẻ trên 3 tuổi.

Đối với các loại đồ chơi bằng nhựa, bạn nên chọn mua những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.



Đồ chơi kích thích trí tưởng tượng

Vào năm thứ ba, trí tưởng tượng của bé có sức đột phá lớn, lúc này bé đã có thể đóng vai người khác (hoàng tử, công chúa) và tưởng tượng một đồ vật nào đó (một khối gỗ xếp hình) là một thứ gì khác (cột nhà chẳng hạn). Hãy tìm kiếm những đồ chơi mà bé có thể dùng để diễn các vở kịch hay tả lại các truyện đã đọc như bảng học thông minh và tranh ghép hình dành cho trẻ mầm non, còn rubik thường dành cho các bé từ tiểu học.

Rubik và tranh ghép hình kích thích các giác quan, tăng cường khả năng tập trung cũng như rèn luyện khả năng nhanh nhạy của đôi tay, giúp bé phát triển khả năng suy đoán và sáng tạo của mình. Trò chơi này có thể kết hợp giữa bố mẹ và các con. Rubik của Miniso có tạo hình ấn tượng, màu sắc tinh tế, có nhiều mẫu mã cho khách hàng thoải mái chọn lựa.

Còn bảng từ luyện khả năng vẽ, viết và rèn luyện trí tưởng tượng của bé. Sản phẩm có cần gạt tiện lợi không cần dùng giẻ lau, an toàn với đường hô hấp. Ngoài ra, với hình dáng bắt mắt, bút dạ viết nhỏ gọn, trẻ dễ dàng sử dụng bút có nhiều màu để thỏa sức sáng tạo màu sắc trên chiếc bảng và dễ dàng xóa đi nếu muốn.

Ngoài để chơi, khi chọn quà cho trẻ bạn nên cho mua những sản phẩm kích thích khả năng tư duy, sáng tạo.

Đồ chơi giúp trẻ rèn luyện tính kiên nhẫn

Kiên nhẫn là một trong những đức tính quan trọng của mỗi người nhưng rất ít trẻ có được khả năng này. Ở độ tuổi thiếu nhi, các em rất dễ bị cuốn hút bởi các loại đồ chơi bắt mắt nhưng cũng nhanh chán, do vậy ngoài việc giáo dục hàng ngày bạn có thể giúp con rèn luyện khả năng kiên nhẫn thông qua các trò chơi.

Các loại đồ chơi bạn có thể chọn là: đất nặn, bộ xếp hình tô màu... dành cho tuổi mầm non, Đối với đất nặn bạn có thể cùng con tự làm tại nhà bằng bột nếp và các loại màu thực phẩm để đảm bảo an toàn cho con. Trong trường hợp không có thời gian, cha mẹ nên mua loại đất nặn được làm từ những vật liệu an toàn và có màu sắc nổi bật, bắt mắt cùng bộ khuôn tạo hình được sản xuất từ nhựa cao cấp, tránh các góc cạnh sắc nhọn.

Còn bộ xếp hình bạn có thể chọn loại có sự kết hợp 3 trong một, vừa là tranh ghép, vừa là đồ chơi gỗ, vừa là bộ tô màu của Miniso. Với sản phẩm này, sau khi hoàn thiện bạn nên khuyến khích trẻ sử dụng để trang trí cho góc học tập hoặc tranh trang trí nhà cửa.

Đồ chơi là phiên bản thu nhỏ của các đồ vật thật

Đó có thể là một bộ đồ chơi nhà bếp cho bé gái, bộ xe ô tô đồ chơi..Trò chơi giả vờ giúp bé hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài phòng chơi, làm tăng trí tưởng tượng và kích thích sự phát triển ngôn ngữ. Những đồ chơi giống thật giúp bé học các kỹ năng vận đông tinh, mối tương quan không gian và cách giải quyết vấn đề.

Đồ chơi giúp tăng cường hoạt động thể lực

Tìm các đồ chơi giúp trẻ thực hành các kỹ năng vận động hiện có và phát triển các kỹ năng mới. Các đồ chơi kích thích hoạt động thể chất sẽ giúp trẻ khám phá cách chuyển động của cơ thể. Bộ bóng rổ hỗ trợ làm cơ của bé khỏe mạnh hơn và giúp phát triển khả năng phối hợp, giữ thăng bằng.

Tuy nhiên, tùy từng loại đồ chơi, cha mẹ nên chọn mua các sản phẩm được làm từ nhựa tốt, đảm bảo độ dẻo và bền từ những nhà sản xuất uy tín, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

Ngọc Anh