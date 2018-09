Mẹo bày trí phòng bếp tối giản, tiện nghi như người Nhật

Sắp xếp đồ dùng hợp lý, tận dụng các ngăn tủ chứa và sử dụng tối đa 3 gam màu cho không gian giúp phòng bếp ngăn nắp, gọn gàng.

Người Nhật theo đuổi phong cách sống tối giản - less is more, giúp cuộc sống trở nên đơn giản nhưng vẫn tiện nghi. Dưới đây là một số quy tắc cần lưu ý để có phòng bếp gọn gàng như người Nhật.

Kết hợp ánh sáng thiên nhiên và màu sắc nội thất

Đầu tiên, để bày trí lại gian bếp, bạn nên chú ý đến yếu tố ánh sáng và màu sắc. Căn bếp của người Nhật thường chỉ dùng bảng màu trung tính, tối đa là 3 màu với sự tiết chế sắc độ phù hợp. Trong đó, màu trắng, màu kem và màu ghi được ưa chuộng hơn cả bởi sự thanh lịch, sang trọng. Những gam màu này khi kết hợp cùng sàn nhà màu đối lập (đen hoặc sàn gỗ) sẽ tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Căn bếp màu sáng, kết hợp với sàn nhà gỗ tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Nội thất cho gian bếp Nhật Bản có điểm chung là mang đến cảm giác yên tĩnh, gọn nhẹ, không nhiều chất liệu, kiểu dáng, chỉ hướng đến những đường viền đơn giản. Việc sắp đặt khoa học, tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên sẽ giúp căp bếp có nét tinh tế riêng, trông luôn được sạch sẽ và ngăn nắp.

Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, hợp lý

Để góc bếp trở nên gọn gàng, bạn cần áp dụng những quy tắc đơn giản như sắp xếp các đồ đạc sử dụng hàng ngày như nồi, niêu, xoong, chảo, dao thớt, các loại gia vị ở những vị trí trong không gian giới hạn (từ mắt đến ngang hông). Vị trí cất giữ đồ đạc nên gần với nơi sử dụng món đồ đó, để khi cần, có thể tìm được ngay.

Những căn bếp có lắp đặt tủ nhiều ngăn tạo sự tiện lợi cho việc đóng mở và nhân đôi không gian để đồ. Bạn cũng không nên để quá nhiều đồ lên bàn bếp mà dùng giá treo, kệ treo, tấm chia ngăn tủ để sắp xếp và lưu trữ đồ đạc sao cho tối ưu không gian.

Sắp xếp và phân bổ các vật dụng một cách hợp lý, phù hợp.

Tận dụng các ngăn chứa trong một chiếc tủ

Tích hợp mọi thứ để tạo không gian sống gọn nhẹ, tiện nghi là điều mà người Nhật luôn hướng đến. Đối với các thiết bị nhà bếp như tủ lạnh cũng vậy. Tủ lạnh Mitsubishi Electric LX68EM (564 lít) gồm 3 ngăn riêng biệt (ngăn lạnh, ngăn rau quả và ngăn đông) giúp người dùng dễ tìm kiếm, tránh lẫn mùi, bảo quản thực phẩm lâu hơn nhờ nhiệt độ thích hợp.

Sản phẩm còn tích hợp tính năng ướp lạnh mềm giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon đến 7 ngày và có thể chế biến ngay khi vừa lấy ra. Bên cạnh đó là ngăn chứa trái cây với hệ thống đèn LED màu cam giả lập ánh sáng mặt trời giúp trái cây tiếp tục quang hợp tăng thêm 15% hàm lượng vitamin C. Tất cả được điều khiển bằng một nút chạm trên màn hình cảm ứng.

Đón năm mới Mậu Tuất, bạn có thể bày trí lại phòng bếp gia đình, mua sắm các thiết bị mới, hiện đại để tối ưu hóa cuộc sống.

Huyền Anh