Mẹ Việt ở Nhật thiết lập giờ giới nghiêm, mua còi cho con đi học

Các bé nhà chị My cùng nhau đi học buổi sáng. Ảnh: NVCC.

Vụ việc bé gái mất tích và sau đó thi thể được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải trên người bên bờ sông khiến cộng đồng người Việt ở Nhật bàng hoàng, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Không ít mẹ chia sẻ cách bảo vệ con sau sự việc đau lòng xảy ra với bé gái 9 tuổi, trong đó có bài viết của chị My Trần. Chị My, hiện sống tại thành phố Amagasaki, "hết hồn" khi nghe tin về bé gái xấu số. Bà mẹ bốn con cho biết, gia đình chị định cư ở xứ sở hoa anh đào đã 13 năm qua. Bé lớn nhất nhà chị My năm nay học lớp 6, bé út mới 8 tháng tuổi.

Khi con mới 5 tuổi, chị dạy bé nhớ kỹ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà. Thay vì trông chờ các kỹ năng được dạy ở trường, chị tự trang bị cho con những kiến thức cần thiết. Gặp người lạ, các bé không được nói chuyện, nhận đồ hay đi theo. Người nào, dù quen nhưng chưa đươc phép của mẹ, con cũng không được đi cùng. Đi công viên hay tới nhà bạn, con cần nói rõ tên hay địa chỉ nhà bạn ở đâu.

Ngoài ra, chị My cũng thiết lập 17h30 là giờ giới nghiêm. Đến giờ đó, các con phải có mặt ở nhà, nếu muộn sẽ bị mẹ cho đứng ngoài cửa một tiếng. Mẹ sẽ bật camera ngoài cổng để giám sát con. Nhờ thiết lập giờ giới nghiêm, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của con, chị dễ dàng phát hiện để đi tìm bé ngay lập tức. Chị cũng cho con xem nhiều video trên mạng dạy cách tự vệ để tạo sự cảnh giác cho bé.

Chị My tâm sự, vào lớp một là bước đầu tiên bé ra thế giới bên ngoài, xa dần vòng tay mẹ. Lo đến không ngủ được nhưng chị vẫn phải để con tự lập dần. Mấy ngày đầu tiên đi học, bé chưa có cơm ở trường và về sớm nên mẹ phải đứng đón. Với những mẹ đi làm, cách giải quyết là cho con tới câu lạc bộ dành cho bé ở trường hoặc nơi giữ trẻ dành cho cha mẹ làm giờ hành chính.

Mẹ có thể mua móc chìa khóa để trong cặp hoặc cài trong túi quần. Ảnh: NVCC.

Buổi sáng, các bé nhà chị My đi cùng nhau tới trường. Theo chị My, thông thường, các bé sẽ được chia theo nhóm và có các bé lớp lớn dắt đi. Các bác lớn tuổi tình nguyện đứng ở các ngã tư trông chừng. Tuy nhiên, mẹ nên đi cùng con đến điểm tập hợp cho an tâm. Buổi chiều, mẹ gắng đi đón con vì giờ đó bạn bè về riêng rẽ hết nên rất đáng lo. Tan học, do lịch học các lớp khác nhau nên các bé sẽ không có các anh chị lớn đi cùng. Những bé không đi câu lạc bộ sẽ tự về nhà. Thời gian đầu có thày cô đi với con nhưng dần dần, bé phải tự đi một mình. Đây là thời điểm được xem là đáng lo nhất. Mẹ có thể đi đón nhưng nên lén đi theo bảo vệ để bé về với bạn.

Trước khi nhập học cho con, chị My đi theo các bé lớp lớn một ngày để xem tuyến đường như thế nào. Ngày nghỉ, chị dắt con đi bộ một vòng, dự đoán những tình huống xấu và dạy bé cách xử lý thích hợp. Chị cho rằng mẹ cần lặp đi lặp lại các kỹ năng này để con không quên.

Theo chị My, các mẹ không nên giao chìa khóa nhà khi con học lớp một, mà hãy đợi tới lớp lớn hơn. Đừng nên để bé đeo chìa khóa ra ngoài vì kẻ xấu dễ dàng phát hiện con ở nhà một mình. Mẹ nên mua cho bé chiếc móc chìa khóa để vào trong cặp hoặc móc trong túi quần. Về đến nhà, lúc mở cửa vào, mẹ dạy bé kêu to: "Mẹ ơi con về rồi".

Mẹ nhớ dạy bé nói tên, địa chỉ nhà một cách lưu loát. Chị My thường chọn lúc con đang mải mê chơi để hỏi bất ngờ, tạo phản ứng có điều kiện lúc đi lạc, bối rối cũng trả lời được. Bà mẹ đông con cũng gợi ý phụ huynh có thể mua cho con chiếc còi và để chế độ âm thanh mức to nhất. Lúc con học lớp một, chị sắm cho bé chiếc còi này và treo bên hông cặp. Ngoài ra, mẹ cũng có thể trang bị điện thoại gắn GPS. Nếu có chuyện, bé chỉ cần nhấn nút, cảnh sát sẽ gọi lại ngay.

