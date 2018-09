Mẹ Việt kiếm tiền trên đất Mỹ bằng nghề làm đồ hóa trang handmade

Từ một sản phẩm rao bán ban đầu, đến nay, mỗi mùa Halloween, chị Minh Thế giới thiệu hàng chục mẫu khác nhau.

3h sáng, chị Dương Thị Minh Thế (sống tại Lindenhurst, New York, Mỹ) cũng vừa hoàn tất công đoạn cuối cùng của bộ đồ hóa trang chú cừu bông cho con gái Bella tham dự lễ hội Halloween ở trường. Đây là năm thứ 4 chị tự tay may đồ hóa trang cho con và kinh doanh bằng nghề làm đồ handmade này. Mỗi năm công việc của Minh Thế chỉ kéo dài vài tháng, từ tháng 6 tới tháng 10 nhưng đó là khoảng thời gian "căng như dây đàn" bởi chị vừa phải chăm hai con nhỏ, làm việc nhà và xử lý các đơn hàng. Doanh thu sau mỗi vụ mùa như vậy theo chị Minh Thế thì "chẳng đáng là bao so với thu nhập của người Mỹ" nhưng chị tự hào bởi có thể "làm được một điều gì đó bằng chính bàn tay và khả năng sáng tạo của mình". Không được ỉ lại hoàn toàn vào ông xã người Mỹ dù thu nhập của anh có thể lo được cho ba mẹ con - đó là điều chị đã luôn tự nhắc mình ngay từ khi kết hôn vào năm 2012.

Hai bé đáng yêu trong trang phục hóa trang handmade của mẹ Hai con của chị Minh Thế mặc đồ hóa trang của mẹ tự làm

'Chim cánh cụt học bay'

Chị Minh Thế bắt đầu kể về quá trình làm nghề của mình bằng một giọng rất nhỏ. Bởi chị đang ngồi may dưới tầng hầm lúc rạng sáng và trên lầu là hai con nằm ngủ say, vừa làm việc chị vừa phải "dỏng" tai lên để nghe ngóng, nếu có bất cứ tiếng ọ ẹ nào của con là chị sẽ chạy như bay lên đó.

"Cái cảnh vừa chăm con nhỏ vừa làm việc là như vậy đấy. Nhưng cũng không thể bỏ đam mê của mình được, nên những lúc con ngủ, tôi lại tranh thủ vẽ mẫu, cắt may. Đêm nào, tôi cũng thức tới 1-2h, lúc cao điểm có khi là 4h và buổi sáng vẫn thức dậy đưa con đi chơi công viên. Nếu con là động lực để tôi quyết tâm đến với nghề này thì sự khích lệ của khách hàng tiếp thêm sức mạnh cho thôi theo đuổi lâu dài", bà mẹ hai con cho biết.

Khi còn ở Việt Nam, chị Minh Thế làm nghề thiết kế website, công việc gắn với các dãy số, công thức nên bản thân chị chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc bỏ bàn phím, con chuột để tay kim, tay chỉ. Hồi nhỏ, mỗi lần đứng xem mẹ may đồ cho các chị em, chị cũng học lỏm để đấy thôi chứ chẳng mấy mặn mà. Cho tới khoảng đầu năm 2012, một lần lên mạng, chị nhìn thấy nhiều người đồng loạt chia sẻ hình ảnh hóa trang thành chú chim cánh cụt và chị đã "phải lòng" ngay lập tức. Chị khi đấy tự nhủ: "Nhất định khi nào có con sẽ tự làm hoặc mua cho con bộ đồ giống như thế", và cũng từ đó nhen nhóm dự định học may vá.

Sản phẩm đầu tay chị Minh Thế làm cho con. Không có máy may, chị dùng kim để khâu trang phục.

Mang thai con đầu lòng 7 tháng, bé Bella, chị Minh Thế "cắp cặp" sang nhà em họ để nhờ dạy may. Quyết tâm là thế nhưng cũng chỉ học được 2 ngày rưỡi thì em họ có việc bận, không thể dạy tiếp cho chị được. Lúc bấy giờ, chị Minh Thế mới chỉ học xong cách vẽ thân trước của con chim cánh cụt và cách đọc bản vẽ cơ bản. "Sự nghiệp học hành" bị gián đoạn cho tới khi Minh Thế chuyển sang Mỹ và sinh con. Bé được 7 tuần tuổi, bà mẹ trẻ quanh quẩn ở nhà chăm con, không có việc gì làm nên chị vào mạng tự mày mò cách may bộ đồ hóa trang mà chị hằng yêu thích.

"Không có máy may nên tôi tự khâu tay bằng kim tất cả các công đoạn. Mất khoảng một tuần tôi mới hoàn thiện sản phẩm đầu tay này vì chỉ tranh thủ được lúc con ngủ. Lúc đó, tôi mới sang Mỹ, chân ướt chân ráo chẳng dám ra đường nên đặt mua nguyên liệu trên mạng", chị Minh Thế chia sẻ.

Thực hiện xong điều mong muốn, chị Minh Thế còn có "niềm vui bất ngờ" khi bộ hình chụp con gái mặc đồ hóa trang chim cánh cụt được bạn bè của ông xã khen không ngớt. Một người bạn đã gợi ý chị làm thêm nhiều mẫu rồi đăng bán trên Etsy. Lần đầu tiên kinh doanh, mẹ bỉm sữa bảo: "Tôi run dữ lắm. Nhưng muốn thử xem sao, vì có thêm công việc khi mới sang đây cũng vui".

Tháng 7/2013, chị Minh Thế đăng tin đầu tiên trên mạng, rao bán đồ hóa trang handmade. Dù thừa nhận có những lo lắng, hồi hộp nhưng lúc này, sự quyết tâm theo đuổi "nghiệp may vá" trong chị cũng dần tăng lên. Bà mẹ sống xa quê đã có niềm tin nhiều hơn vào việc "một chú chim cánh cụt có thể học bay", sở đoản có thể trở thành sở trường khi một người thực sự đam mê.

Mẹ Việt kinh doanh đồ hóa trang tại Mỹ Một sản phẩm khác của chị Minh Thế

Từ 60 USD/sản phẩm đến 150 USD/sản phẩm

Mẫu trang phục đầu tiên Minh Thế rao trên "quầy online" của mình cũng chính là bộ đồ hình chú chim cánh cụt với mức giá thấp hơn so với những món hàng cùng loại: 60 USD. Chị giải thích rằng lúc đó cũng "sợ không có ai mua". Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khách hàng đầu tiên đã liên lạc với chị. Đó là một người nước ngoài, trong khi tiếng Anh của chị còn chưa tốt, nên ông xã đã hỗ trợ chị việc trao đổi với khách. Minh Thế nhận đơn hàng đầu tiên mà "vừa nhận vừa run" vì chị vẫn còn chưa biết cách lấy số đo thành thạo.

Sản phẩm được hoàn thiện sau vài ngày, nhanh hơn lần trước. Khách hàng đầu tiên phản hồi tích cực khiến Minh Thế lại có thêm động lực mua máy may để kiên trì kinh doanh. Càng tới gần lễ Halloween, đơn hàng chị nhận được nhiều hơn, đến mức vì không đủ thời gian để làm, chị đã phải tăng giá lên 80 USD/sản phẩm để "khách thấy đắt mà cân nhắc". Tuy vậy, trong năm đầu tiên, dù chỉ bán một mẫu áo hóa trang hình chim cánh cụt nhưng một mình chị cũng may được 50 chiếc.

"Hồi đó, gia đình tôi sống trong một căn studio ở Queens. Con nhỏ và không có nhiều diện tích, tôi mua vải màn về quây thành một góc riêng để may vá, tránh bụi bặm bay khắp nhà. Ban ngày, con ngủ 2 giấc, tôi tranh thủ làm vào lúc đó, chỉ có một mình tôi làm thôi. Chồng tôi phụ làm website và liên lạc khách hàng. Những lúc cao điểm, mẹ chồng sang trông con vào cuối tuần giúp tôi", bà mẹ hai con cho biết.

May chiếc áo khoác da kiểu Micheal Jackson là thử thách lớn nhất của chị Thế trong 4 năm làm nghề.

Đến nay, Minh Thế đã có thâm niên bán đồ hóa trang handmade 4 năm, lượng khách hàng mua rồi quay lại khá ổn định. Mỗi mùa Halloween, chị bán được khoảng 50-60 sản phẩm với giá hiện tại là 100-150 USD tùy mẫu. Tuy vậy, chị vẫn nhớ như in một đơn hàng mà chị phải suy nghĩ 2-3 ngày mới dám nhận lời. Đó là một khách hàng đặt may áo jacket Micheal Jackson bằng da cho con trai. Nghe thì đơn giản nhưng kỹ thuật may trên chất liệu này khá khó, trong khi trước nay chị chỉ may đồ bằng vải nỉ. Do đó, chị phải lên mạng học cách may, xem mẫu và may thử rồi trả lời lại khách hàng. Chiếc áo hoàn thành, chị được khách hàng khen ngợi và hứa sẽ trung thành lâu dài. Với Minh Thế, đó là phần "hời" chị thích nhất được từ công việc kinh doanh: sự hài lòng của khách hàng.

Nói về dự định trong tương lai, Minh Thế mong muốn 1-2 năm nữa, khi cậu con trai Joey (2 tuổi) cứng cáp hơn và con gái đầu lòng Bella tới trường, sẽ đi học may một cách bài bản. Bởi khách hàng của chị chủ yếu là người Mỹ, họ kỹ tính và yêu cầu cao, tính cách chị tuy ương bướng nhưng luôn tâm niệm "never say never" nên chị muốn bằng mọi cách chăm chút tỉ mỉ cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, chị cũng muốn thành lập một nhóm phụ giúp phát triển sản xuất để nếu được thì đưa các sản phẩm chất lượng tốt về Việt Nam... Điều ấp ủ cho tương lai của bà mẹ hai con khá nhiều nhưng hiện tại, mỗi mùa Halloween đáng nhớ với chị là có thể làm ra những bộ trang phục đáp ứng được yêu cầu đa dạng từ khách hàng mà "vị khách khó chiều nhất" chính là hai con chị.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Minh Thế.

>> Xem thêm các mẫu đồ hóa trang do chị Minh Thế thực hiện