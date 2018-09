Mẹ tá hỏa khi con gái 10 tuổi bị dụ dỗ bởi kẻ ấu dâm qua mạng

Người đàn ông có tên Daniel Foreal đã yêu cầu xem ảnh của con gái cô nhưng không chỉ là khuôn mặt.

Chia sẻ câu chuyện của mình, bà mẹ người Anh vẫn chưa hết bứt rứt, đau đớn sau khi phát hiện con gái 10 tuổi của mình bị một kẻ trên mạng dụ dỗ gửi ảnh khỏa thân. Người phụ nữ này yêu cầu giữ bí mật để bảo vệ danh tính của con mình.

Chia sẻ với trang GoodHouseKeeping, cô cho biết, cô đã tìm thấy những tin nhắn chưa được xác minh lần đầu tiên trên nền tảng video Live.me trước khi vào Snapchat. "Tôi thường kiểm tra điện thoại của con cứ mỗi hai ngày và chính con gái đã đưa điện thoại cho tôi làm chuyện đó", cô tiết lộ.

Sau khi đọc được tin nhắn cuộc trò chuyện, người mẹ này đã nhận ra điều gì đang diễn ra. Người đàn ông có tên Daniel Foreal đã yêu cầu xem ảnh của con gái cô nhưng không chỉ là khuôn mặt.

"Tôi muốn bạn kéo áo sơ mi, áo ngực lên và chụp ảnh", người đàn ông viết. Khi cô bé 10 tuổi trả lời: "Tôi không có áo ngực. Áo ngực dành cho những cô gái lớn tuổi hơn", người đàn ông được cho là sống ở Florida vẫn tiếp tục yêu cầu bé chụp ảnh.

Những tin nhắn dụ dỗ của kẻ lạ mặt.

Sợ hãi trước những điều đã phát hiện ra, người mẹ quyết định đăng toàn bộ tin nhắn cuộc nói chuyện lên trang cá nhân để cảnh báo với bạn bè của mình, nhưng sau đó lại xóa đi nhằm giữ bí mật cho con gái. Cô cũng liên lạc với phòng Cảnh sát quận Charlotte, FBI và cảnh sát địa phường để điều tra vụ việc.

Trong khi người mẹ hy vọng lời cảnh báo có thể giúp các gia đình khác, một số bậc cha mẹ đã chỉ trích việc cô cho con gái sử dụng Snapchat. Tuy nhiên, người mẹ này đã giải thích: "Tuổi được cho là có thể sử dụng Facebook là 13. Ngay cả khi con bé đã 13 tuổi, liệu có bị yêu cầu gửi thêm hình ảnh nữa không? Con bé chỉ thực sự sử dụng ứng dụng này được 2 tuần và mọi thứ quá mới mẻ với nó".

Sau chuyện này, cô bé cảm thấy rất xấu hổ và mẹ cô bé đã an ủi và trấn an con rằng rất may chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra: "Con thường cảnh báo tôi về những người lạ hay những lời người khác nói. Nhưng con nói với tôi con chỉ muốn kết bạn thôi. Con là một cô bé sống nội tâm và không thích những tình huống rùm beng trên mạng xã hội".

Ngay cả khi đã biết cô bé còn quá nhỏ, hắn vẫn không chịu dừng lại.

Giờ đây, khi cô bé còn "đang rất buồn" nhưng cùng với mẹ của mình, họ đã cùng nhau học cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội an toàn. Bà mẹ cho biết: "Thật khó để nuôi dạy con khi là mẹ đơn thân trong thời đại công nghệ hiện nay. Và điều tốt nhất tôi có thể làm là dạy dỗ, hướng dẫn và khuyên nhủ con và cả chính mình nữa".

Theo Ủy ban Thương mại liên bang, cách tốt nhất để bảo vệ con của bạn trước những nguy cơ trên mạng là nói chuyện với con. "Thậm chí, nếu con bạn cảm thấy thoải mái khi tiếp cận bạn, đừng chờ đợi tới khi chúng bắt đầu cuộc nói chuyện. Hãy sử dụng các cơ hội hàng ngày để trò chuyện cùng con về việc lên mạng. Nếu con bạn sử dụng điện thoại và bạn quan tâm đến những gì chúng có thể tìm thấy trên mạng, hãy chọn điện thoại giới hạn truy cập Internet hoặc bật tính năng lọc web", tổ chức này khuyến cáo phụ huynh.