Mẹ sẽ giảm được nguy cơ ung thư khi cho con bú

Giảm cân, giảm nguy cơ ung thư là hai trong số 7 lợi ích lớn của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ là một thiên chức thiêng liêng và cao quí của người phụ nữ. Ngoài giá trị dinh dưỡng, sữa mẹ còn ban tặng cho trẻ một nguồn kháng thể rất dồi dào giúp trẻ mạnh khỏe hơn. Tuy nhiên, tại Việt nam, chỉ trong một thập kỷ trở lại đây, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ giảm từ 34% (năm 1998) xuống còn 19,6% (năm 2010), trong khi giá trị và lợi ích của nguồn sữa mẹ mãi mãi không thay đổi, nhất là những lợi ích thiết thực dành cho người mẹ.

Cho con bú chẳng những có lợi cho con mà còn cho cả mẹ. Ảnh minh họa: Thiên Chương

Giúp mẹ giảm cân

Những người mẹ cho trẻ sơ sinh bú sữa hàng ngày sẽ nhanh chóng lấy lại trọng lượng cơ thể lúc ban đầu hơn so với người không cho con bú sữa của mình. Cho con bú có thể giúp đốt cháy tối đa là 1.500 calo năng lượng trong một ngày.

Tạo liên kết cảm xúc

Cho trẻ bú mẹ tạo ra một liên kết vô hình rất bền chặt giữa người mẹ và đứa trẻ, đó chính là cảm xúc mà các bà mẹ đều cho rằng kỳ lạ và tuyệt vời. Ở giai đoạn này, trẻ sẽ nhận được tất cả khoáng chất cần thiết của mình, chất dinh dưỡng và hơn cả là tình yêu thương từ mẹ.

Giảm nguy cơ ung thư

Cho trẻ bú mẹ làm giảm nguy cơ của hầu hết các loại ung thư ở người phụ nữ như ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung cũng như bệnh tiểu đường type 2. Hơn nữa khi cho trẻ bú mẹ sẽ giúp làm giảm nguy cơ thiếu máu, giúp phòng tránh chứng loãng xương và gãy xương thường gặp ở người phụ nữ sau khi sinh.

Tạo cơ hội thư giãn

Cho trẻ bú mẹ làm cho người mẹ cảm thấy hạnh phúc vì endorphin được giải phóng trong quá trình cho con bú. Điều này dẫn đến một cảm giác hưng phấn hoặc thư giãn thật dễ chịu, giúp người mẹ có cơ hội để dừng lại nghỉ ngơi và tận hưởng sự sảng khoái bên cạnh thiên thần bé nhỏ của mình.

Tiết kiệm thời gian và tiện lợi

Mẹ cho con bú sẽ tiết kiệm được gần 8 giờ trong một tuần và có thể dùng quỹ thời gian này cho việc nghỉ ngơi, thư giãn, vì người mẹ sẽ không phải chuẩn bị cho các cữ bú của trẻ. Cho con bú mẹ sẽ thuận tiện hơn so với bình bú. Khi người mẹ đi du lịch, họ không cần phải bận tâm với những rắc rối của bình sữa, việc khử trùng bình sữa và khoảng thời gian pha sữa cho trẻ.

Cung cấp 'vắc xin' phòng bệnh cho con

Sữa mẹ trong những ngày đầu chứa nhiều protein. Trong đó 50% hàm lượng protein là các globulin miễn dịch (chủ yếu là IgA), có tác dụng chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh. Các kháng thể này nằm trong đường ruột có tác dụng chống lại những vi khuẩn gây bệnh, ngăn chặn virus và làm trung hoà độc tố. Trong khoảng 2 tháng đầu tiên, sữa mẹ được coi là liều vắc xin hiệu nghiệm cho cơ thể non yếu của trẻ.

Theo kết quả từ các công trình nghiên cứu có giá trị của trường Vệ sinh bệnh nhiệt đới London hợp tác với trung tâm nghiên cứu y tế Kintampo (Ghana), trường y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg và dự án can thiệp dinh dưỡng Nepal, Sarlahi, việc cho trẻ bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh có thể giúp ngăn chặn tử vong sơ sinh do các bệnh nhiễm khuẩn như nhiễm trùng máu, viêm phổi, tiêu chảy gây ra, đồng thời ngăn chặn các trường hợp tử vong khác liên quan đến hạ thân nhiệt thông qua cung cấp cho trẻ các yếu tố miễn dịch trong sữa non.

Sữa mẹ còn có lactoferin, một protein gắn với chất sắt ngăn chặn sự phát triển của một số vi khuẩn có hại. Sự hiện diện của dưỡng chất tự nhiên nucleotide trong sữa mẹ với hàm lượng 69 - 72 mg/l giúp tăng cường đề kháng với bệnh nhiễm khuẩn như bạch hầu, viêm màng não. Các nghiên cứu tiến hành tại Thụy Điển và Anh cho thấy, những trẻ bú sữa mẹ trong năm đầu ít mắc các bệnh như béo phì, xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Thạc sĩ - Bác sĩ Đinh Thạc

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM)