Mẹ ốm nghén đẻ con thông minh

Hormone thai kỳ có thể gây ra sự khó chịu cho người mẹ nhưng lại mang đến những điều kiện phát triển tốt hơn cho thai nhi.

Kelly Clarkson, Mila Kunis và cả Công nương Kate Middleton đều từng phải đối diện với giai đoạn ốm nghén khủng khiếp khi mang bầu. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây được thực hiện tại Canada lại chỉ ra rằng, nếu mẹ bị ốm nghén thì những đứa trẻ đó sinh ra sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn.

Khoảng 10 nghiên cứu được thực hiện với 850.000 phụ nữ tại bệnh viện Nhi và đại học Toronto đã tìm ra một điểm chung là các bà mẹ bị ốm nghén khi mang thai đều sinh ra những đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh và ít có nguy cơ xảy thai. Ngay cả với phụ nữ trên 35 tuổi, nhóm có nguy cơ xảy thai cao thì nhận định này cũng chính xác. Với kết quả này, các nhà nghiên cứu càng có cơ sở để tin rằng việc ốm nghén liên quan đến sự phát triển của thai nhi và giảm dị tật bẩm sinh.

Ảnh minh họa: P&B.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng nhận thấy những phụ nữ không bị ốm nghén, ít nhất trong ba tháng đầu, có khả năng đẻ non hơn. Tỷ lệ so sánh cụ thể là, 6,4% bà mẹ sinh non bị ốm nghén so với 9,5% bà mẹ sinh non không bị buồn nôn hay nôn ói lúc mang bầu. Nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh cũng giảm khoảng 80% ở nhóm mẹ ốm nghén. Và các bài kiểm tra IQ ở trẻ trong độ tuổi 3-7 của hai nhóm bà mẹ ốm nghén và không ốm nghén cũng cho kết quả theo nhận định trên.

Nghén là biểu hiện của cơ thể người mẹ phản ứng lại các yếu tố lạ. Khi mới mang thai, thai nhi chính là một cá thể lạ với người mẹ nhưng sau một thời gian (thường là ba tháng), cơ thể người mẹ quen với sự tồn tại của thai nhi thì quá trình trao đổi chất cho bé lại tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ốm nghén quá nặng thì lại xảy ra tác động ngược lại, mẹ không thể hấp thụ đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển.

Song Giang