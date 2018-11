Mẹ Nhật Linh sinh thêm em để con trai bớt nỗi đau mất chị

Bé Tú rất yêu em gái Bình An, mỗi khi thấy người lạ bế em là theo sát từng bước để họ không đem em đi mất.

Bốn tháng sau phiên tòa xử vụ án bé Nhật Linh, gia đình chị Nguyên gắng gượng trở lại nhịp sống thường nhật. Chị bắt đầu lên mạng tìm kiếm công việc, còn anh Hào kìm nỗi đau để đi làm lo cuộc sống. Chị Nguyên bảo, khoảng thời gian một năm đấu tranh giành công lý, vợ chồng chị kiệt quệ cả sức khỏe, tài chính và tinh thần. Đây là lúc chị phải "sống lại" vì cuộc chiến còn dài. Trước mắt là nuôi con, sau là đi đến cùng trên hành trình tìm lẽ phải để cái chết của Nhật Linh xấu số không vô nghĩa.

Bình An, con gái út của chị Nguyên và anh Hào, chào đời hôm 2/4/2018 - tròn một năm sau ngày gia đình đưa di hài Nhật Linh về Việt Nam. Chị Nguyên chia sẻ sự xuất hiện của bé An là món quà quý, tiếp thêm sức mạnh cho anh chị và xoa dịu nỗi đau mất chị gái của bé Tú (4 tuổi). Thời gian Nhật Linh vừa qua đời (tháng 3/2017), anh Hào luôn ước ao Linh quay về đầu thai làm con gái anh chị thêm một lần còn Tú không ngừng nhắc về chị. Chị Nguyên chưa nguôi ngoai nhưng vì thương chồng, thương con nên quyết định mang bầu.

Bình An vỗ về anh Tú khi anh bị ốm.

Hơn chín tháng mang Bình An trong dạ, chị Nguyên cùng lúc chịu đựng nhiều áp lực. Khi anh Hào lang thang khắp ga tàu, trung tâm thương mại xin chữ ký cho vụ án của Nhật Linh, chị cũng miệt mài vận động trực tuyến đến quên cả ốm nghén. Mang bầu được hai tháng, chị Nguyên tưởng sẽ mất con vì bác sĩ thông báo nhau thai bóc tách 50%. "Bình An là cô bé kiên cường", chị nói khi cuối cùng con vẫn bám trụ được để ra đời gặp bố mẹ. Lần sinh con này của chị Nguyên khá dữ dội vì chị đau bụng hai ngày vẫn chưa thể vượt cạn. Sang hôm thứ ba, An đến với thế giới, nặng 3,2 kg; đúng dịp tròn một năm ngày Linh được đưa về Việt Nam để ngủ giấc vĩnh hằng.

"2/4/2017 là ngày đau đớn, tăm tối nhất cuộc đời mẹ vì phải dứt ruột tiễn biệt chị Nhật Linh. Một năm sau, đúng 2/4/2018, con đến với thế giới, đến với gia đình mình. Mẹ mong con bình an như chính tên của con, sống thay phần chị con và giúp chị thực hiện những ước mơ còn dang dở", chị Nguyên nhắn nhủ con gái út.

Chị Nguyên thấy may mắn vì Bình An rất ngoan, tính cách hiền lành giống chị gái. Con không quá bụ bẫm nhưng cứng cáp, nhanh nhẹn và tình cảm. Tú vui ra mặt từ lúc có em bé. Đi đâu, làm gì, Tú cũng muốn nhanh về để quanh quẩn bên em. Con trai chị Nguyên không muốn cho người lạ bế em vì sợ họ mang Bình An đi mất. Những lần hai anh em cùng chơi, Bình An nghịch ngợm cào tay, kéo má anh nhưng Tú vẫn tỏ ra dịu dàng.

Chị Nguyên tâm sự, Tú yêu thương em Bình An như cách Nhật Linh yêu thương bé trước đó.

Hiện chị Nguyên đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam để các con được gần gũi người thân. Chị không mong gì ngoài việc Tú nguôi ngoai nỗi nhớ Nhật Linh còn Bình An lớn lên thực sự bình an và khỏe mạnh. Thời gian qua, chị đã mệt mỏi với cuộc chiến chưa hồi kết và thị phi đến từ nhiều phía. Chị Nguyên ước một ngày nỗi đau tạm lắng xuống để chị bình tâm đi làm nuôi con và chăm sóc gia đình.

Ngày 24/3/2017, Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, sống cùng bố mẹ ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, mất tích trên đường đi học. Hai ngày sau, thi thể bé được tìm thấy tại một mương nước cách nhà 10km trong tình trạng lõa thể. Ngày 14/4/2017, cảnh sát Nhật bắt giữ Yasumasa Shibuya, người đàn ông 46 tuổi, bị nghi có liên quan tới việc bắt cóc và sát hại bé Nhật Linh. Shibuya là hội trưởng hội cha mẹ học sinh tại trường tiểu học của bé Linh ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Ngày 4/6/2018, phiên tòa xét xử vụ án bé Nhật Linh diễn ra sau thời gian dài bị trì hoãn do nghi phạm sử dụng quyền im lặng. Ngày 6/7, tòa án Nhật Bản kết luận nghi phạm Yasumasa Shibuya là hung thủ sát hại Nhật Linh, song chỉ tuyên án tù chung thân dù các công tố viên đề nghị án tử hình.

Lam Trà

Ảnh: NVCC