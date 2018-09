Mẹ của Jayden Trịnh suýt mất con khi mang thai 6 tuần

Chị Liên Trịnh sinh Jayden ở tuần thai 29 và bé chỉ nặng có 1,5 kg, toàn da bọc xương.

"Bữa tiệc" âm nhạc của các cô bé, cậu bé tài năng tại Thần tượng âm nhạc nhí 2016 đã khép lại vào cuối tuần qua. "Cậu bé lai" Jayden Trịnh Jesudhass đã có một "chuyến phiêu lưu" thú vị kể từ những ngày đầu làm quen với khán giả Việt cho tới khi được xướng tên đạt giải Ba đồng hạng. Trong cuộc thi, Jayden luôn được đánh giá là một nhân tố đặc biệt bởi sự chững chạc trong gu âm nhạc và khả năng chơi nhạc cụ "cực đỉnh". Jayden có thể chơi tới 13 nhạc cụ, nhiều hơn cả số tuổi của em. Tuy vậy, bước xuống sân khấu và trở về nhà, Jayden vẫn chỉ là một cậu bé 11 tuổi "bắng nhắng, nhí nhố" - theo lời kể của chị Trịnh Thúy Liên, mẹ Jayden Trịnh.

Trò chuyện với Ngoisao.net về con trai, chị Liên mở đầu bằng một lời đề nghị rất khiêm nhường: "Xin đừng gọi cháu là 'thần đồng' nhé" vì hơn ai hết, chị hiểu rõ cậu bé là người như thế nào và điều gì sẽ tốt nhất cho con. Chị Thúy Liên hiện là điều phối viên của một tổ chức đa văn hóa và di cư, còn chồng của chị là người gốc Singapore, chuyên tư vấn các vấn đề về du lịch - khách sạn. Ngoại trừ chị Thúy Liên có chút tài lẻ về ca hát thì cả gia đình không ai theo nghệ thuật nên khi đồng hành cùng Jayden trên con đường âm nhạc, chị Liên cũng gặp không ít khó khăn.

Trong khi yêu cầu đầu tiên đối với một người làm âm nhạc nói riêng và bất kể công việc nào cũng là sức khỏe tốt thì Jayden lại vốn là một cậu bé sinh non. Chị Liên kể: "Vợ chồng mình có Jayden khá vất vả. Lúc mang thai 6 tuần, mình tưởng không giữ được con vì gặp một số vấn đề nhưng may mắn đã vượt qua được. Mình sinh Jayden khi ở tuần thai thứ 29. Con chào đời nặng có 1,5 kg, chỉ toàn da bọc xương nên phải chăm sóc trong lồng kính 3 tuần. Sau 2 tháng nằm viện, con mới được về nhà nhưng cũng không thể như các bé bình thường vì tim, phổi của trẻ sinh non chưa hoàn thiện, phải hỗ trợ bằng máy thở".

Jayden thừa hưởng nhiều nét của cả bố và mẹ.

Jayden từ lúc sinh ra đến trước khi đi học đều mắc chứng khó ngủ, vợ chồng chị Liên lại thay phiên nhau chăm sóc con và hát ru bé. Chồng chị có 3 "bài tủ" bằng tiếng Anh để hát ru con, còn chị Liên thì chủ yếu hát cho con nghe những bài dân ca Bắc Bộ Việt Nam - thói quen này chị duy trì từ lúc mang thai Jayden. Đến năm bé khoảng 3-4 tuổi thì chị lại cho con nghe nhạc giao hưởng không lời. Có lẽ nhờ đó mà cậu bé Jayden sớm nảy nở tình yêu với âm nhạc, nhất là nhạc Việt.

Mọi người nói trẻ sinh non thường "tăng động", làm gì cũng nhanh nhảu và hào hứng vô cùng. Điều này đặc biệt đúng với Jayden. Mẹ của bé kể lại rằng, hồi nhỏ, vóc dáng của Jayden bé tí tẹo nhưng chân thì lúc nào cũng chạy chứ không chịu đi chậm rãi như các bạn cùng trang lứa, cảm giác như chân con không bao giờ chạm đất vậy. Và dù sức đề kháng của con không tốt, hễ có dịch bệnh gì là con "dính luôn" nhưng cả hai vợ chồng chị Liên Trịnh đều không o bế, chăm con thái quá.

"Một trong những điều quan trọng nhất mà vợ chồng mình ghi nhớ nằm lòng khi có một cậu con trai sinh non đó là không bao giờ nghĩ con là người sinh non. Mình coi những khó khăn đó là thử thách cho chính vợ chồng mình và con trai. Hơn nữa, mình cũng hướng con phát triển tính tự lập từ nhỏ và đối xử với con rất công bằng, như một người bạn", mẹ của Jayden chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.

Với suy nghĩ như vậy nên vợ chồng chị Liên luôn khuyến khích con nói ra suy nghĩ của mình. Ngay như với sở thích âm nhạc của Jayden cũng vậy. Dù sống ở New Zealand đã lâu nhưng vợ chồng chị Liên vẫn là người gốc châu Á nên luôn đặt việc học văn hóa lên trên hết. Bởi vậy, lúc đầu, vợ chồng chị cũng không xác định sẽ đầu tư cho con học chuyên sâu mà chỉ là làm quen với vài loại nhạc cụ cơ bản như guitar để con có thêm thú vui thư giãn sau mỗi giờ học. Nhưng Jayden đã thuyết phục bố mẹ bằng những lý lẽ chính đáng của mình.

"Có lần con nói muốn học kèn Oboe nhưng mình biết đó là nhạc cụ khó, sẽ mất nhiều thời gian để học nên rất do dự. Jayden đã chuẩn bị hẳn một bài thuyết trình bằng power point và trình bày với bố mẹ trong một tiếng đồng hồ về vì sao con muốn học, sắp xếp thời gian như thế nào... Cuối cùng, vợ chồng mình đã phải đồng ý vì chẳng có lý do gì từ chối con cả", chị Liên kể.

Đàn nhị là loại nhạc cụ dân tộc mới nhất mà Jayden chinh phục.

Hiện tại, dù công việc bận rộn đến đâu nhưng hai vợ chồng chị Liên vẫn dành thời gian lắng nghe con mỗi lúc con cần. Chị cảm thấy vui vì con trai 11 tuổi có thể tin tưởng để kể cho mẹ nghe mọi điều thầm kín, từ chuyện học hành đến tâm sinh lý. Ở Jayden, có một điểm nữa mà chị Liên Trịnh thấy tự hào đó là con rất có chính kiến trong mọi việc, nhất là âm nhạc. Chị chia sẻ: "Con biết con đang đứng ở đâu và luôn quả quyết với những điều mình cho là đúng. Tuy nhiên, con cũng biết cách nói chuyện từ tốn với bố mẹ chứ không cự cãi quyết liệt. Con cũng chưa bao giờ kêu ca về bất cứ điều gì. Có lần con bị dị ứng cơ địa, mẩn ngứa khắp người mà lại đúng ngày biểu diễn, con nhờ mẹ quấn băng kín người như 'xác ướp Ai Cập' rồi lên sân khấu như không có chuyện gì xảy ra".

Ngoài mẹ, hai người có công lớn giúp Jayden có được như ngày hôm nay chính là cha của em và thầy giáo hiệu trưởng đồng thời cũng là người dạy nhạc đầu tiên cho Jayden. Thời gian chị Liên sinh bé Jayden cũng là lúc công việc của chị ở vào giai đoạn căng thẳng, chồng chị đã không ngần ngại từ bỏ công việc quản lý để nghỉ ở nhà 2 năm chăm con cho chị phấn đấu sự nghiệp. Sau này, khi mọi chuyện ổn định hơn thì anh cũng chuyển sang làm tư vấn chứ không tham gia trực tiếp kinh doanh để có nhiều thời gian cho gia đình. Chính bố của Jayden cũng là người động viên chị Liên Trịnh phải dạy tiếng Việt cho con để con không quên nguồn cội.

Còn về thầy hiệu trưởng, khi người giáo viên chị Liên thuê tới nhà để dạy guitar cho Jayden từ chối cậu học trò vì vóc dáng quá bé nhỏ thì chính thầy hiệu trưởng đã suy nghĩ ngược lại. Thầy đã đồng ý dạy nhạc cho Jayden và truyền cảm hứng, sự quyết tâm cho em để em từng bước chinh phục nhiều loại nhạc cụ. Hiện tại, Jayden là một trong những giáo viên dạy nhạc cho trẻ em ít tuổi nhất ở New Zealand. Cậu bé cũng từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi âm nhạc của New Zealand và Australia.

Trở về sau cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016, con đường âm nhạc của Jayden sẽ có nhiều đổi khác với những kế hoạch chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, với chị Liên Trịnh thì sẽ chẳng có gì khác cả. Chị vẫn làm bạn với con bất cứ khi nào con cần và vẫn nghiêm khắc phạt con nếu con mắc sai lầm. Chị bảo, Jayden trông "to xác" thế thôi nhưng kỳ thực lại là một cậu bé "nhát đòn lắm". Hồi bé, mỗi lần bị mẹ phát mông là nước mắt chảy vòng quanh. Còn bây giờ, dù mẹ không đánh đòn nữa nhưng mỗi khi thấy mẹ buồn, mẹ giả vờ khóc là cậu bé lại lo quýnh lên. Cách dạy con của chị Liên là luôn giải thích cho con cặn kẽ những tình huống và hệ lụy để con biết mà tránh xa chứ không cấm đoán, áp đặt.

Song Giang