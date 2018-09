Mẹ của bé 'xinh như hoa hậu' lên tiếng khi bị chỉ trích cho con trang điểm

Chị Ka May cho rằng những bức ảnh sẽ chẳng giải quyết được vấn đề nhân phẩm con người bé sau này.

Khi chia sẻ bộ ảnh của con gái 4 tuổi, bé Bùi Hoàng Khả Âu, lên trang cá nhân, chị Ka May, ở thành phố Buôn Ma Thuột, không nghĩ sẽ phải nhận nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Bên cạnh những trang báo đăng lại bộ ảnh và dành lời khen ngợi cô bé có khuôn mặt "xinh như hoa hậu" thì cũng không ít lời bình phẩm nặng nề được đưa ra. Là một người mẹ, Ka May không thể không chạnh lòng.

"Khi đọc những lời như vậy, cảm xúc đầu tiên của mình là buồn. Họ bảo mình để cho con có tuổi thơ, để cho con sống đúng với tuổi thật của con. Nhưng thực tế thì cái đẹp thuộc về mưu cầu. Mình thấy chính những người quá đặt nặng quan điểm dành cho một đứa trẻ như vậy mới vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bé", bà mẹ sinh năm 1992 chia sẻ.

Bé Cừu - Bùi Hoàng Khả Âu nổi tiếng "bất đắc dĩ" sau khi bộ ảnh này được đăng trên nhiều trang báo.

Những ngày qua, cuộc sống của hai mẹ con Ka May tuy chưa bị đảo lộn nhưng ít nhiều cô cũng cảm thấy phiền lòng với những lời nói ra nói vào đó. Nhiều người thậm chí còn vào cả trang cá nhân của bé Khả Âu soi mói chuyện riêng và gửi tin nhắn không hay. Với Ka May, đó là điều không nên làm với một đứa trẻ. Nhiều người khi chưa biết rõ mọi chuyện thế nào đã vội buông ra lời chỉ trích có thể gây nên những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, đặc biệt là với các bé.

Chia sẻ thêm câu chuyện của mình, Ka May cho biết, cô lấy chồng từ sớm, nghề nghiệp không có nên lúc đầu kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cô phải gửi con ở nhà bà ngoại để đi làm kiếm tiền học nghề. Cô lập Facebook cho con gái để tiện gọi về nói chuyện với con trong lúc hai mẹ con xa nhau. Thỉnh thoảng, cô đăng những bức ảnh đẹp của con lên đó để chia sẻ với bạn bè, người thân, cũng giống như cách mà vô số bà mẹ khác vẫn làm.

Mọi việc chỉ vượt qua tầm kiểm soát của Ka May khi bộ ảnh gần đây đăng lên bất ngờ nhận được sự quan tâm của mọi người và bé Khả Âu trở nên nổi tiếng một cách "bất đắc dĩ". Người mẹ trẻ cho rằng, việc gì cũng có hai mặt, có khen thì ắt có chê nên cô không thể kiểm soát được hết bình luận của mọi người và mạng xã hội là tự do ngôn luận. Tuy vậy, Ka May cũng cảm thấy "khó chịu" khi không ít người "đem cái bản tính ích kỷ của người lớn ra quy chụp cho một cô bé 4 tuổi".

Ka May thích chụp ảnh cho con như một cách để ghi nhớ từng bước trưởng thành của con.

Trái với những suy nghĩ của mọi người cho rằng Cừu (tên thân mật của Khả Âu) "già đời" thì bên ngoài bé lại rất nhút nhát vì ít tiếp xúc với người lạ. Bé thích chơi ghép hình, lắp ráp, rất mê tiếng Anh và có trí nhớ tốt. Bé hay xúc động nên chỉ cần mẹ nghiêm mặt là mắt bé đã rưng rưng. Thường ngày, Cừu không bao giờ được trang điểm vì mẹ bé cho rằng làn da của trẻ rất nhạy cảm nên dễ bị kích ứng. "Hôm chụp ảnh, Cừu chỉ được tô son môi chứ không đánh phấn hay kẻ lông mày đâu. Do hiệu ứng làm màu và làm hình ảnh nên nhiều người nghĩ mình đã 'tô tô, trát trát' cho con, chứ sự thực không phải vậy", mẹ của bé Cừu cho biết.

Nói về những chuyện không hay vừa xảy ra, Ka May chỉ muốn nhắn gửi với những "người lớn" khi xem ảnh có thể nhận xét nhưng đừng đặt nặng việc họ thích trẻ con phải như thế nào, phải ngây thơ, trong sáng, phải đi theo hướng của mọi người... Cô bảo: "Bé không có nhiệm vụ phải làm hài lòng hay đáp ứng mãn nhãn người khác, thế nên mình nghĩ đừng quá cố chấp bảo vệ ý kiến cá nhân mà ghim guốc với một đứa trẻ. Trẻ con nào cũng đáng yêu. Cái quan trọng là hình ảnh chẳng giải quyết được vấn đề nhân phẩn con người bé sau này".

