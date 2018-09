Mẹ cho con trai 5 tuổi đi nhặt rác vì không chịu đi học

Bà mẹ Thái Lan nhận được nhiều lời khen về cách dạy con khi cùng con đi bộ nhặt rác sau khi cậu bé không chịu đi học.

Chị Nuttanitcha và con trai 5 tuổi.

Theo Asia One, người mẹ tên Nuttanitcha Chotsirimeteekul và chồng đã quyết định xin nghỉ làm một ngày để dạy cho cậu con trai 5 tuổi một bài học do cậu bé khăng khăng không chịu đến trường mầm non. Nuttanitcha sau đó quyết định chia sẻ câu chuyện của gia đình lên tài khoản Facebook.

Bà mẹ này cho hay hôm 18/1, vợ chồng cô cùng con trai đi bộ quãng đường dài 2,2 km ở Bangkok và nhặt được tổng cộng 2 kg vỏ chai nhựa. Theo Nuttanitcha, mỗi vỏ chai được bán cho nhà thu gom phế liệu với giá 2 baht (1.500 đồng).

Nhặt rác xong, con trai Nuttanitcha hỏi cô rằng liệu cả nhà có thể đi xe buýt về không. Thay vì đồng ý hoặc từ chối, bà mẹ Thái Lan hỏi ngược lại rằng liệu con có đủ tiền không, bởi giá vé xe buýt là 10 baht (hơn 7.000 đồng).

Cậu bé chăm chỉ nhặt rác và ngồi bệt xuống đất vì mệt.

Sau khi kiểm tra, cậu bé nhận thấy mình không đủ tiền. Nuttanitcha bèn nói với con rằng: "Vậy thì chúng ta sẽ phải đi nhặt thêm thật nhiều chai nhựa nữa để bán".

Lúc này, cậu bé 5 tuổi đột nhiên thay đổi ý định và quyết định sẽ đi bộ về nhà. "Thôi được rồi, con sẽ đi bộ", em nói.

Đi được một đoạn, cậu bé lại đòi mẹ mua kem. Nuttanitcha lại không trả lời mà tiếp tục hỏi con có đủ tiền không, bởi giá một chiếc kem là 5 baht. "Thôi, con không muốn mua nữa đâu ạ", cậu bé đáp.

Khuôn mặt lấm lem, mướt mồ hôi của cậu bé sau khi đi đoạn đường xa để nhặt rác.

Trong những bức ảnh mà Nuttanitcha chia sẻ lên mạng, con trai cô trông bơ phờ, mặt mũi mồ hôi, lấm lem bùn đất, có lúc còn ngồi bệt bên đường vì mệt.

Nuttanitcha cho biết qua việc này, cô muốn dạy cho con biết giá trị của việc lao động chăm chỉ. Đây cũng là bài học cho chính bản thân cô, từ đó nhắc nhở bản thân luôn cố gắng để trở thành tấm gương tốt của con. Nuttanitcha hy vọng trải nghiệm này sẽ giúp con trai nhận ra dù sau này con có lựa chọn con đường chông gai, khó khăn nào, cậu bé sẽ luôn có bố mẹ ở bên đồng hành, ủng hộ.

Câu chuyện về cuộc sống của Nuttanitcha nhận được hơn 70.000 lượt like cũng như 60.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Thái Lan cũng như các nước khác trên thế giới. Nhiều thành viên ca ngợi cách dạy con nghiêm khắc nhưng lại rất sâu sắc của vợ chồng cô.