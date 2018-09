Mẹ chi 2,3 triệu đồng làm xét nghiệm dị ứng cho con

Bé được lấy máu (không cần nhịn ăn) và làm 2 bảng xét nghiệm Rida gồm Panel 1 và 4.

Là mẹ của hai con nhỏ và bé đầu tiên bị dị ứng nên chị Đặng Thị Thùy Dung (Facebook Mẹ Gấu), ở TP HCM, phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bé. Từ lúc bé Gấu được 2 tuổi (hiện tại bé 4 tuổi), chị đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường của bé mỗi khi thay đổi thời tiết hay ăn uống. Chị đã làm một cuốn sổ tay theo dõi thực phẩm và thuốc uống của con, vì thế mỗi đợt bé dị ứng là chị khoanh vùng nguyên nhân khá nhanh.

Tuy vậy, vì mong muốn có thể hiểu rõ về cơ thể con, chị Dung vẫn đưa bé tới một bệnh viện quốc tế để làm xét nghiệm dị ứng. Bé được lấy máu (không cần nhịn ăn) và làm 2 bảng xét nghiệm Rida (Panel 1 và 4) với tổng chi phí là 2,3 triệu đồng. Sau khoảng 2 ngày, chị nhận lại kết quả.

Chị Dung cho biết: "Trộm vía, từ ngày biết Gấu bị dị ứng vì nguyên nhân gì, mẹ an tâm chăm sóc Gấu hơn, thực đơn ở trường cũng lưu ý với nhà bếp. Con giảm bệnh vặt nhiều hơn trước".

Chị Thùy Dung làm 2 bảng xét nghiệm cho bé Gấu.

Test dị ứng không phải là xét nghiệm bắt buộc nhưng được khuyên làm để giúp bố mẹ biết cách chăm sóc con tốt hơn. Đặc biệt, nếu trong nhà có bố, mẹ hoặc anh chị em của trẻ bị dị ứng thì nguy cơ bé mắc càng cao. Khi trẻ bị dị ứng, cơ thể phản ứng lại các tác nhân (thực phẩm, thời tiết, môi trường...) và tìm cách đào thải. Bố mẹ vì không biết rõ nguyên nhân đến từ đâu nên khi xử lý có thể gây tình trạng nghiêm trọng.

"Biểu hiện rõ nhất của dị ứng là nổi mề đay, tuy nhiên một số bé không nổi mề đay mà lại ho, co thắt phế quản, mẹ không biết nên nghĩ bé bị viêm đường hô hấp và cho uống kháng sinh. Hay trường hợp khác, mẹ cho con uống sữa hạt mà không biết bé dị ứng với một loại hạt nào đó trong hỗn hợp sữa mẹ làm, dẫn đến bé bị đầy bụng, khó chịu, ăn uống kém, giảm hấp thu dinh dưỡng và không phát triển tốt như mong muốn", chị Dung chia sẻ.

Nguyên nhân gây dị ứng đa dạng nhưng hiện nay, các bệnh viện đã có thể làm xét nghiệm khoảng 40 loại phổ biến (lông chó mèo, cá biển, thịt bò, phấn hoa...). Theo chị Dung, nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì khi từ 12 tháng trở lên, bố mẹ có thể xem xét tới việc test dị ứng cho trẻ. Từ kinh nghiệm của mình, chị Dung chỉ ra biểu hiện và cách chăm sóc cụ thể với từng loại dị ứng.

1. Biểu hiện

- Mũi: Sưng niêm mạc mũi (Viêm mũi dị ứng)

- Xoang: Viêm xoang dị ứng

- Mắt: Đỏ và ngứa mắt (Viêm kết mạc dị ứng)

- Hệ hô hấp: Hắt hơi, ho, co thắt phế quản, thở khò khè và khó thở, đôi khi lên cơn hen suyễn, trong trường hợp nặng, đường thở bị co thắt lại do phù nề thanh quản.

- Tai: Ù tai, có thể đau hoặc điếc do mất dẫn lưu ống Eustachian.

- Da: Phát ban, nổi chàm và mề đay

- Hệ tiêu hóa: đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy

2. Chăm sóc

- Giữ vệ sinh tốt: Cơ thể bé và môi trường sống phải luôn sạch sẽ, lau nhà, giặt chăn màn thường xuyên...

- Giúp con tránh xa các tác nhân dị ứng từ môi trường: Không trồng cây có phấn hoa phát tán trong không khí mật độ cao, mua máy lọc không khí nếu xung quanh nhiều bụi...

- Không nấu các thực phẩm bé bị dị ứng, đọc kỹ thành phần khi mua thực phẩm đóng gói cho bé.

Bé Gấu hiện 4 tuổi.