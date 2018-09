Mẹ bỉm sữa săn hàng khuyến mãi dịp lễ 30/4

Nhiều bà nội trợ tranh thủ thời điểm 'vàng' để mua sản phẩm mình mong muốn với giá ưu đãi.

Dù mới giữa tháng tư nhưng một số cửa hàng gia dụng lớn ở Hà Nội, TP HCM đã có các lời chào khuyến mại rất hấp dẫn như: "Mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, giảm giá lên đến 49%, bộ xoong nồi cao cấp 7 triệu đồng xuống 4 triệu đồng, bếp từ hồng ngoại 17 triệu đồng, ưu đãi còn 13 triệu đồng...".

Đây là một trong những mặt hàng được các mẹ bỉm sữa quan tâm nhiều nhất, vì phục vụ nhu cầu nội trợ. Chị Hoàng Ngân, ở phố Thái Thịnh, Hà Nội chia sẻ: "Bình thường các mặt hàng cao cấp giá cao, tôi không có đủ điều kiện để mua. Tận dụng dịp này, vợ chồng tôi quyết sẽ tậu chiếc bếp từ để đun nấu an toàn". Theo chị Ngân, những mặt hàng giảm giá chất lượng vẫn đảm bảo mà giá thấp hơn khá nhiều.

Đua theo không khí khuyến mãi nhộn nhịp, các trung tâm điện máy, điểm vui chơi giải trí cũng tung ra nhiều chiêu khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá sâu đến 50%; tặng phiếu mua hàng, quà tặng lên đến 9 triệu đồng khi mua tủ lạnh... Nhiều nơi còn giảm giá hàng nghìn sản phẩm cùng nhiều mặt hàng được bán đồng giá...

Các tín đồ thời trang trong dịp này cũng tha hồ thỏa mãn niềm yêu thích bởi chiến lược kích cầu khách hàng của các shop thời trang. Theo đó, hàng loạt cửa hàng tại phố Cầu Giấy, chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu … nở rộ các băng rôn khuyến mãi 30-50% cho các sản phẩm nhân dịp 30/4 và 1/5. Nhiều nơi còn tung ra ra chiêu giảm giá khung giờ vàng nên nhiều khách hàng rủ nhau đến thật sớm để là người đầu tiên trong danh sách.

Nhiều mẹ tranh thủ dịp khuyến mãi để sắm các vật dụng lớn trong gia đình như xe máy.

Chị Bùi An phố Kim Giang, Hà Nội chia sẻ đã lên kế hoạch "săn" quần áo mùa hè dịp này. Ngay từ lúc thấy thông báo giảm giá tại shop ưa thích, chị An đã đến ngay cửa hàng để tìm mua chiếc áo ưng ý từ lâu. Bình thường, giá sản phẩm này 600.000 đồng nhưng nay chỉ còn 420.000 đồng, giảm giá 30%. "Từ ngày có con, tôi để ý hơn những chương trình khuyến mãi, vì vừa mua được đồ yêu thích lại tiết kiệm ngân sách bù lại những khoản phụ chi cho bé", chị An nói.

Tranh thủ dịp khuyến mãi này, nhiều bà mẹ bỉm sữa còn lên kế hoạch mua những vật dụng lớn trong gia đình như xe máy. Chị Mai Lan ở Vĩnh Phúc tâm sự từ đầu năm đã muốn đầu tư cho con trai lớn chiếc xe mới nhưng vẫn muốn chờ dịp này để hưởng chương trình khuyến mãi. Cân đo hồi lâu về chất lượng và giá thành, cuối cùng chị chọn sản phẩm của hãng Honda dù doanh nghiệp này không có ưu đãi sâu.

Chị Lan cho biết: "Con trai thích một chiếc Lead của hãng Honda, may mắn dịp này cũng trùng với thời gian hãng đang thực hiện chương trình khuyến mãi sinh nhật lần thứ 20 nên tôi được hưởng nhiều ưu đãi khi mua sắm". Theo đó, khách hàng như chị Lan sẽ nhận một phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng khi mua một trong những mẫu xe đang được ưa chuộng hiện nay là Lead, Wave RSX, Wave RSX FI và Blade tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Đặc biệt, khách mua xe Lead còn được tặng thêm một mũ bảo hiểm Honda Jet.

Đại diện hãng xe máy này cho rằng đợt khuyến mãi này vừa là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của chặng đường phát triển công ty vừa tri ân khách hàng thân thiết. Ngoài mẫu xe Lead, sản phẩm được kỳ vọng đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty dịp này là Wave RSX và Blade. Trong đó, Wave RSX là một trong những mẫu xe chủ đạo trong dòng xe số của Honda Việt Nam với tính năng tiết kiệm nhiên liệu, tiện ích cao và kiểu dáng thời trang. Ngược lại, Blade kể từ lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 10/2014 đã được đánh giá là một mẫu xe thu hút, mang nét phá cách thú vị.

"Những khách hàng yêu thích sự khỏe khoắn, mới lạ trong thiết kế cũng như mong muốn sở hữu một mẫu xe có khả năng tối ưu hóa trong tăng tốc và chuyển số nhưng vẫn đảm bảo sự vận hành êm ái thì không thể bỏ qua phiên bản mới này", đại diện hãng cho biết.

Phương Thảo