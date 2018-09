Mẹ bé Hải An lần đầu gặp hai người nhận giác mạc của con

Chị Thùy Dương cảm ơn hai bệnh nhân được ghép giác mạc đã tới thắp hương cho Hải An và toại nguyện khi trông thấy đôi mắt con lần nữa.

Chị Dương mời cụ bà và bệnh nhân nam 42 tuổi vào trong nhà. Chị ra tận cửa dìu bà lão và hỏi han sức khỏe.

Chiều 5/3, hai bệnh nhân được ghép giác mạc của bé Hải An tới nhà thắp hương cho cô bé và cảm ơn gia đình. Cụ bà 73 tuổi bị sẹo giác mạc, nhiều năm nay sống trong bóng tối, còn bệnh nhân nam 42 tuổi bị đục giác mạc di truyền, không nhìn rõ 8 năm qua. Hai người, cùng quê Hưng Yên, hiện đã có thể nhìn thấy, dù chưa thực sự rõ ràng, và vẫn đeo mắt kính bảo vệ.

Bước xuống từ taxi, bà cụ được người nhà dìu vào trong, theo sau là bệnh nhân nam. Đứng trước di ảnh bé Hải An, bà lão gỡ kính, chắp tay và không giấu nổi nghẹn ngào.

"Cảm ơn gia đình và tạ ơn cháu. Tôi xin được thắp cho cháu nén nhang. Tôi không biết phải nói như nào, chỉ mong cháu phù hộ cho bà và bác đây mạnh khỏe, sáng suốt", cụ bà nói.

Nắm lấy tay bà ngoại bé Hải An, bà lão liên tục cúi đầu. Theo con gái cụ, gia đình vừa xúc động lại ngạc nhiên khi biết tin cụ có các chỉ số tương thích cao nhất với giác mạc bé Hải An. Cụ đã phải chờ đợi rất lâu và từng không còn hy vọng nhìn thấy được.

"Đây là may mắn và cũng là duyên nên mẹ tôi mới có cơ hội quý này. Trước đấy, mẹ tôi xem trên tivi và biết về nghĩa cử cao đẹp của bé cùng gia đình. Bà cũng bảo mẹ bé Hải An tốt bụng và can đảm quá nhưng không ngờ mình được ghép giác mạc của cháu. Nghe bác sĩ báo tin, gia đình đưa cụ lên bệnh viện ngay sáng thứ hai (26/2)", con gái bà lão chia sẻ.

Chị cho biết thêm, từ lúc được ghép giác mạc, cụ giữ gìn và kiêng cho đôi mắt cẩn thận vì tâm niệm đó là một món quà quý. So với người nhận còn lại, bà lão hồi phục chậm và lâu nhìn thấy hơn.

Ngồi đối diện chị Thùy Dương, người đàn ông 42 tuổi chậm rãi kể về giây phút đầu tiên sau khi nhìn lại được.

"Khoảng 12 tiếng sau khi ghép, tôi nhìn thấy luôn nhưng hơi lóa và nhòe. Tôi mừng quá. Thực sự tôi không có lời nào diễn tả được cảm xúc khi ấy", bệnh nhân nam kể.

Suốt 5 năm qua, anh đến viện theo dõi mắt và dùng thuốc liên tục để duy trì thị lực, dù không rõ. Mắt phải của anh chỉ còn 4/10, trong khi mắt trái không thấy gì. Theo anh, thị lực giảm dần do di truyền và tác động của công việc. Việc này ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh. Hơn một năm nay, anh phải nghỉ làm vì không đáp ứng được công việc.

Trước đó, nhận được điện thoại thông báo hai gia đình người nhận giác mạc sẽ tới nhà, chị Dương và mẹ bật khóc. Kể từ khi con gái qua đời, đây là lần đầu tiên chị và người thân được trông thấy lại đôi mắt của Hải An.

"Tôi có cảm xúc khó tả, vừa vui vừa lo. Vui vì ca ghép thành công và hai bệnh nhân đã nhìn thấy, còn lo vì không biết lúc gặp họ sẽ thế nào", chị Dương cho hay.

Trông thấy niềm hạnh phúc của hai bệnh nhân, chị Dương liên tục đến động viên, hỏi han và kiểm tra mắt cho họ. Trái với vẻ ủ rũ, u buồn vài hôm trước, chị hoạt bát và nói chuyện cởi mở hơn. Vài hôm trước, ngày nào chị cũng lên Viện Mắt để nghe ngóng tin về hai người nhận, về kết quả ca ghép giác mạc và cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. Chị Dương cũng mong ngày nào đó sẽ tới thăm họ.

"Cháu cảm ơn hai gia đình nhiều lắm. Cuối cùng, cháu cũng được gặp cụ và anh. Giờ cháu đã có thể mỉm cười lại rồi", chị Dương nói.

Trước lúc ra về, người đàn ông trung niên nhắn nhủ: "Tôi không biết thông tin giác mạc bé Hải An vẫn có thể hiến lại được khi tôi qua đời. Nếu được, tôi sẵn sàng làm việc này để mang lại ánh sáng cho những người khác".

Chiều 22/2, bé Hải An qua đời vì căn bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn. Mẹ bé và gia đình đã hiến tặng giác mạc của con để trao ánh sáng cho những người khác. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và gia đình khiến nhiều người xúc động. Hai bệnh nhân có các chỉ số tương thích cao nhất đã được ghép giác mạc của bé tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) chiều 26/2.



Hà Phương