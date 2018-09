Mẹ 9x vỡ ối trong rạp phim và đi đẻ chẳng giống ai

Sau khi nghe bác sĩ thông báo chỉ số cân nặng, chiều dài của con, Hằng còn cố nhờ xem thêm con có đủ ngón chân, ngón tay... không.

Ba năm trước, Hằng Nguyễn, một bà mẹ 9x ở Hà Nội, sinh bé Kai và cô gọi nhật ký đi đẻ của mình là một câu chuyện đầy "bi hài", khiến mỗi lần kể lại cho bạn bè thì ai nấy đều cười như nắc nẻ. Đó là một ngày tháng 10, khi Hằng đi xem phim Fast & Furious cùng với chồng cũ của mình tại Vincom. Đang ngồi xem, tự nhiên Hằng nghe thấy "bục" và cô biết mình bị "vỡ ối". Lúc này, Hằng đang mang bầu ở tuần thai thứ 34.

Cô bảo, cả rạp chiếu phim lúc đấy dạt sang một bên, nhường đường cho cô đến bệnh viện cấp cứu. Xe đi từ Vincom Bà Triệu tới bệnh viện Việt Pháp thì nước ối cũng chảy ướt hết cả xe ô tô. Hằng chạy vội lên tầng 3 khoa Sản để khám mà sợ đến phát khóc, còn mặt anh chồng cũng "không còn giọt máu".

Đến khi y tá nói: "Em nhập viện đi, vỡ ối rồi, không biết có giữ được em bé không" thì cả hai vợ chồng đều ôm nhau khóc, khiến cô y tá "mặt ngơ ngác" và phải giải thích lại: "Ơ, ý chị là có giữ được em bé trong bụng lâu hơn không, hay là em phải sinh sớm. Em mới 34 tuần thôi, giữ được thêm ngày nào tốt hơn ngày đấy". Thế là lần đầu tiên sinh nở của Hằng đã ở vào thế "bị động" lại gặp ngay tình huống mở đầu "thót hết cả tim".

Bà mẹ trẻ phải nhập viện ngay sau đó nên hành trang đi đẻ cũng "chẳng giống ai": một thỏi son, 2 cái vé xem phim, điện thoại và (may là có) sạc. Anh chồng sau khi làm thủ tục nhập viện cho vợ thì bị "đuổi về vì quy định bệnh viện không cho người nhà ở lại". Sau khi được y tá giúp tắm, gội, sấy tóc và add Facebook nhau cho dễ gọi thì Hằng được phân về phòng. Cả đêm đó, cô "nằm ôm" cái máy đo cơn co, được tiêm trợ phổi cho bé, tiêm thuốc chống co để giữ con trong bụng lâu hơn.

Hằng phải nằm viện 2 ngày để theo dõi các chỉ số, tiêm, siêu âm. "Nói chung chủ yếu là nằm chơi, mình cũng chưa xác định gì, tự nhiên vỡ ối cũng hoảng quá. Ngồi ở bệnh viện mà suốt ngày các shipper mang đồ ăn, đồ đạc, quần áo, sữa, bỉm lên", Hằng vừa cười vừa kể lại lần đi đẻ đáng nhớ. Đến chiều ngày thứ 3, sau khi siêu âm xong, bác sĩ cười "trìu mến" và nói một câu nhẹ như "lông hồng": "Tim thai yếu, mình mổ em nhé". Lúc này thì Hằng thực sự shock, "đơ luôn", người ta bảo làm gì thì làm đấy trong khi anh chồng bật khóc tu tu.

Y tá một lần nữa giúp Hằng tắm gội nhưng vốn tính điệu đà, cô còn cố "đánh thêm tí son và che khuyết điểm để vào mổ cho xinh nhưng thật tiếc là bác sĩ bắt... tẩy son vì sợ lúc mổ mất máu, môi thâm tím nhưng đánh son sẽ không nhìn ra". Hằng được chuyển vào phòng mổ mà chẳng kịp gọi cho ai.

Nguyễn Hằng và con trai, bé Kai, khi bé được vài tháng tuổi.

Cảm giác khi nằm trên giường rồi bị đẩy ra xa với một bà mẹ lần đầu sinh nở "sợ kinh khủng". Nhưng Hằng còn bị áp lực tâm lý hơn khi vừa mới được đẩy vào phòng chờ mổ thì đã tận mắt chứng kiến bệnh nhân bên cạnh "lên cơn co giật sùi bọt mép" và phải đưa vào phòng mổ cấp cứu. Lúc đó, cô chỉ biết "mở to mắt, nuốt nước bọt" và tự nhủ: "Khó nhằn đây. Sao mà sợ thế không biết".

Khoảng 30 phút sau, ca mổ của người bệnh nhân lúc trước hoàn tất và Hằng được đẩy vào tiếp theo luôn. Ekip mổ khoảng 10 người. Hằng được gây tê tủy sống, tiếng dụng cụ mổ lạch cạch, đèn sáng và bác sĩ đứng xung quanh vẫn nói chuyện liên tục. Mặc dù hai chân bắt đầu tê cứng, không có cảm giác gì, đến nhấc chân lên cũng không thể làm được nhưng trong đầu cô đã cảm thấy "hãi vô cùng".

Bác sĩ bắt đầu rạch, Hằng liền bảo: "Anh ơi, em biết ca nào cũng có rủi ro, nếu em có rủi ro gì, anh đừng phi tang xác em như vụ Cát Tường nhé. Em sợ lắm", khiến bác sĩ cười "tí rơi dụng cụ mổ". Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ khoảng 2 phút thôi, Hằng đã nghe thấy tiếng bé Kai khóc to vang. Bác sĩ cho bé thơm mẹ, kề má mẹ rồi mới đưa đi cân và làm vệ sinh. "34 tuần 2 ngày, 2,4 kg, dài 45 cm, khỏe, tất cả mọi chỉ số đều bình thường" - nghe những lời đó của bác sĩ, Hằng cảm thấy chưa yên tâm nên lại vồn vã hỏi: "Anh đếm hộ em xem có đủ ngón tay, ngón chân, mắt, mũi, miệng, có chàm trên mặt không ạ? Em bé khỏe không ạ?". Bác sĩ lại cười rồi bảo cô yên trí, mọi thứ của con đều hoàn hảo.

Hằng bảo, tính cô hay nói lại thật thà, nghĩ gì phải nói nấy nên trong phòng mổ, cô còn hỏi bác sĩ rất nhiều, kiểu như: "Bác sĩ có quên kéo trong bụng em không?" hay "Anh có tiện bóc cho em tí mỡ bụng ra không?"... Đến mức bác sĩ phải nhắc cô nằm yên và dọa nếu hỏi nhiều thì có thể "xếp nhầm nội tạng". Đến khi bác sĩ khâu vết mổ, Hằng lại cố nói thêm: "Anh ơi, sao em tưởng anh khâu phải như thêu tranh chữ thập chứ sao anh khâu như gói bánh chưng với bó giò xào ngày Tết thế ạ", làm cả ekip lại cười thêm lần nữa.

Ca mổ thành công, Hằng được đẩy ra phòng hồi sức cấp cứu. Điều đáng sợ nhất lúc sau mổ với cô chính là "rét sinh lý". Toàn thân của Hằng run lẩy bẩy, răng đập canh cách mà không có cách nào ngừng lại. Hằng được đắp chăn điện sưởi trong vòng nửa tiếng nhưng vẫn phải nằm phòng hậu phẫu. Tuy nhiên, lúc này, Hằng đã thấy tỉnh táo và khỏe hơn để "buôn chuyện và add Facebook tất cả các anh trong phòng hậu phẫu".

Bé Kai hiện tại là một cậu bé thông minh, lém lỉnh.

Chuyện đi đẻ đã qua lâu nhưng Hằng không bao giờ có thể quên được. Cô thậm chí còn cẩn thận viết lại nhật ký đi đẻ khôi hài của mình để sau này khi lớn lên, bé Kai đọc được sẽ biết con được ra đời như thế nào. Trong mọi hoàn cảnh, Hằng đều có suy nghĩ lạc quan, tếu táo để tự trấn an và động viên tinh thần. Cô hy vọng câu chuyện đi đẻ "dí dỏm" của mình có thể giúp các bà mẹ chuẩn bị bước vào hành trình "vượt cạn" cảm thấy bớt lo lắng hơn vì chính lúc quan trọng này, tinh thần của người mẹ sẽ giữ vai trò quyết định để "mẹ tròn con vuông".

Hà Nhi

Ảnh: NVCC