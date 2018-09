Mẹ 9X Sóc Trăng tự may hàng chục chiếc áo dài cho con gái diện Tết

Chị Berlin mất khoảng 1-2 giờ để hoàn thành một chiếc áo dài cho bé với chi phí 80-100 nghìn đồng.

Chưa đầy ba tuổi, bé Thùy Dương đã sở hữu bộ sưu tập gần 50 chiếc áo dài nhờ sở thích may vá của mẹ. Chị Nguyễn Berlin, là một nhân viên văn phòng, có niềm đam mê đặc biệt với chiếc máy khâu. Chị dành hầu hết thời gian rảnh rỗi làm điệu cho con bằng những sản phẩm tự chế.

Thùy Dương xúng xính trong chiếc áo dài mẹ may.

Bà mẹ Sóc Trăng bắt đầu học may cách đây ba năm, lúc mang bầu con gái. Khi đó chị Berlin chưa có khái niệm căn bản về may vá, chỉ mày mò làm theo hướng dẫn trên mạng. Ban đầu, chị thử sức bằng 1-2 bộ bà ba cho Thùy Dương mặc ở nhà. Ngắm bé xinh xắn trong những trang phục do mẹ tự tay chỉn chu từng đường kim mũi chỉ, chị Berlin có thêm động lực tập may váy, yếm và quần áo điệu cho con.

Những ngày gần Tết, chị Berlin rất bận nhưng vẫn tranh thủ tự may áo dài cho con. Mỗi buổi tối, người mẹ trẻ may khoảng 2-3 bộ, mỗi bộ mất chừng 1-2 giờ. Chị Berlin thường dành cả chiều lang thang khắp chợ vải chọn mua các chất liệu mềm và mát như vải thô, vải lụa về may vá. Chị đặc biệt yêu thích vải gấm màu hồng sen, đỏ vàng hoặc có họa tiết hoa văn vì giúp tôn làn da trắng mịn của Thùy Dương. Thỉnh thoảng may áo dài tặng con gái của bạn bè, chị lựa màu hồng dâu, bạc hà hoặc hồng cam cho những bé có làn da nâu khỏe mạnh.

Chị Berlin và con gái.

Chị Berlin tốn khoảng 80-100 nghìn đồng để mua hai miếng vải lụa, một miếng dài 70 cm để may thân áo dài, một miếng 50 cm để may quần. Nếu sử dụng vải thô, giá sẽ rẻ hơn khoảng 10 nghìn đồng.

Quy trình may áo dài cho bé không phức tạp, bà mẹ Sóc Trăng sử dụng tờ in rập (sơ đồ may được quy đổi từ số đo của người mặc) đặt lên khổ vải rồi cắt theo. Khi may quần mặc với áo dài, chị ướm chiếc quần mặc nhà của bé lên miếng vải để làm mẫu.

Lúc chưa có máy may, chị Berlin khâu tay rồi mang ra hàng nhờ vắt sổ. Chị mua thêm ruy băng để trang trí cho chiếc áo thêm điệu đà hoặc điểm các hạt ngọc trai vào cổ và tay áo. Phần vải thừa trong quá trình may quần, áo, chị Berlin khéo léo làm thành chiếc băng đô hoặc mấn cho Thùy Dương đội đầu.

Chiếc mấn chị Berlin làm cho con được nhồi bông gòn bi, nhẹ và êm. Chị để khoảng dây dài phía sau để dễ dàng điều chỉnh vừa đầu bé, không khiến Thùy Dương bị khó chịu.

Bộ sưu tập áo dài chị Berlin may cho con gái diện Tết.

Theo chị Berlin, công đoạn khó nhất khi may chiếc áo dài là phần cổ và khóa kéo. Để khắc phục chiếc cổ bị cắt hỏng hoặc viền không khéo, chị thường đính đăng ten hoặc các hạt ngọc nhựa. Vào khóa kéo là nhiệm vụ cuối cùng trước khi hoàn thiện, nếu không tự tin với "tay nghề" của mình, bà mẹ trẻ mang ra tiệm nhờ thợ may vào khóa chỉ mất 10 nghìn đồng tiền công.

Lam Trà