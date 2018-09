Mẹ 9X Sài Gòn kể về hành trình cùng con chữa 'bệnh lạ' Kawasaki

Bệnh Kawasaki khởi phát cấp tính, với những triệu chứng: sốt cao kéo dài, phát ban đỏ khắp cơ thể, hai mắt đỏ, môi đỏ, lưỡi đỏ, bong rộp ở miệng, bong rộp ở đầu các ngón tay, ngón chân, nổi hạch ở cổ, có thể kèm theo sưng và đỏ ở lòng bàn tay, bàn chân. Ngoài ra còn có những triệu chứng khác như: rối loạn tiêu hóa, trẻ có thể bị đau bụng, vàng da, túi mật to, gan to... Bệnh có biến chứng hay gặp là viêm tim, phình giãn động mạch, động mạch vành gây nhồi máu cơ tim và suy vành mạn tính về sau. Tỷ lệ tử vong do bệnh này chiếm khoảng 0,1-1%. Bệnh do một bác sĩ người Nhật tên là Tomisaku Kawasaki tìm ra vào năm 1967. Trẻ đã mắc bệnh Kawasaki thì cần phải được tái khám suốt đời. Đối với những trường hợp bệnh không gây biến chứng, sau khi xuất viện về, bệnh nhân uống thuốc Aspirin trong khoảng 6 tuần. Đối với những trường hợp bệnh gây biến chứng, bệnh nhân phải được chụp mạch vành để theo dõi dưới sự chỉ định của bác sĩ.