Mẹ 8X mê du lịch đưa con đi chơi xa từ 2 tháng tuổi

Bé Shin, con trai chị Vân, được trải nghiệm nhiều địa điểm nghỉ mát cách xa thành phố dù mới tròn 4 tháng tuổi.

Chị Thúy Vân, "mẹ bỉm sữa" 8X tại TP HCM, có sở thích đặc biệt là đánh dấu mỗi tháng tuổi của con bằng những chuyến du lịch. Khi Shin vừa tròn một tháng tuổi, bé đã được theo mẹ đi uống cà phê gần nhà. Tiếp đó, hành trình của em bé được nối dài bằng các chuyến đi Phan Thiết, Long Hải, Vũng Tàu và gần đây là Quy Nhơn.

Shin trong chuyến đi Quy Nhơn mới đây cùng mẹ.

Người mẹ sinh năm 1989 chia sẻ, ngay từ lúc chào đời, Shin đã có thể lực tốt. Bé được cô y tá phong là "lớp trưởng" vì có tiếng khóc to và đanh nhất phòng hộ sinh. Chị Vân cho rằng, việc sinh nở của chị diễn ra dễ dàng nhờ thời gian mang bầu bà mẹ trẻ rất chăm chỉ vận động. Mẹ bé Shin đi du lịch tới khi thai kỳ ở tháng thứ 6. Chị còn tham gia lớp học Yoga dành cho bà bầu.

Vợ chồng chị Vân thống nhất cho con tham gia các hoạt động cùng gia đình sớm để bé cảm nhận được tình cảm giữa các thành viên trong nhà. Mặt khác, chị muốn con nhanh chóng thích nghi với nhịp sống của ba mẹ. Hai anh chị đều là người năng động, yêu thích khám phá và đam mê dịch chuyển.

"May mắn là con tôi khá cứng cáp, hợp tác và ít khi quấy khóc. Chồng tôi hay nói vui rằng bé dễ tính vậy mà không đi thì phí cái nết ngoan của bé", chị Thúy Vân kể.

Theo lời chị Vân, lý do khiến các mẹ không dám đưa trẻ sơ sinh đi chơi xa vì thời điểm này, bé chưa được tiêm phòng đầy đủ. Các con dễ mắc bệnh khi đến chỗ đông người do hệ miễn dịch còn non nớt. Hiểu được vấn đề trên, chị Vân thường chọn những địa điểm du lịch yên tĩnh, hạn chế cho con tiếp xúc với người lạ và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi "xách" bé lên đường.

Chị Vân chuẩn bị kỹ lưỡng cho con trước khi đưa bé đi chơi xa.

Trong mỗi chuyến du lịch, chị Vân chú trọng mang theo dụng cụ phục vụ nhu cầu ăn uống của Shin. Chị trang bị máy vắt sữa và hai bình thủy tinh - loại bình dễ dàng làm sạch mà không cần nước rửa chuyên dụng. Tới khách sạn, chị Vân mượn bình đun nước siêu tốc để đun nước tiệt trùng bình sữa. Lượng sữa vắt ra được chia đều vào hai bình, phần cho bé uống, phần trữ đông trong tủ lạnh.

Dựa vào số ngày của chuyến đi, chị Vân chuẩn bị vừa đủ lượng quần áo và bỉm mang theo cho bé. Khi Shin hai tháng tuổi, chị dự trữ cho con khoảng 5-6 miếng tã. Ngoài ra, một số vật dụng khác mẹ không nên quên như: Khăn sữa, khăn ướt, khăn tắm, khăn che cho con bú và một hộp chứa đồ vệ sinh bao gồm bông, rơ lưỡi, dầu tràm, bấm móng tay, nhiệt kế. Khi bé dưới 4 tháng tuổi, chị mang xe đẩy loại có vòm che cho con. Lúc bé cứng cáp hơn, chị dùng địu.

Bà mẹ trẻ quan niệm, với bé dưới 5 tháng tuổi, phương tiện di chuyển là vấn đề quan trọng trong mỗi chuyến đi. Chị Vân luôn quan tâm tới lộ trình sao cho quãng đường không quá dài, giao thông thuận lợi. Với địa điểm ở gần, chị cho con di chuyển bằng ô tô gia đình. Những địa điểm ở xa, cả nhà chị cùng đi tàu rồi ngồi taxi tới khách sạn. Hạn chế việc thay đổi phương tiện nhiều lần vì điều này khiến bé mệt, bố mẹ cũng vất vả vì mang vác nhiều đồ đạc.

Chị Thúy Vân cho biết, mỗi chuyến đi của gia đình chị đều thoải mái, vui vẻ chứ không phiền phức dù mang theo con nhỏ.

Khi còn độc thân, chị Vân yêu thích hình thức du lịch khám phá. Nhưng từ lúc có Shin, vợ chồng chị chọn du lịch nghỉ dưỡng để phù hợp với con. Khi đi biển, chị ăn uống khá thoải mái. Bà mẹ trẻ chỉ kiêng đồ ăn sống để tránh bé đi đau bụng khi bú mẹ.

Khi cho con đi du lịch khoảng 2-3 ngày, tới địa điểm cách xa nơi sống khoảng 100 km, thời gian đầu, vợ chồng chị Vân vấp phải sự phản đối từ ông bà. Tuy nhiên, nhìn cách chị chăm con tỉ mỉ, khoa học, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng chị Vân đều hài lòng. "Sau mỗi chuyến đi, Shin vui vẻ và bạo dạn hơn. Con ngủ ngon và ăn tốt tạo động lực cho vợ chồng tôi muốn mang con đi khắp thế gian", mẹ bé Shin nói.

Lam Trà