Mẹ 8X bất ngờ khi con đọc tiếng Anh dù không được dạy

Khi Min 1,5 tuổi, cậu bé bắt đầu phát âm một số từ chỉ số đếm mà có thể bé đã nghe trên truyền hình và tự ghi nhớ.

Bé 4 tuổi đếm số và phân biệt màu bằng tiếng anh

Bé Lưu Đăng Nguyên có tên thân mật là Min. Bé vừa tròn 4 tuổi, hiện sống cùng gia đình tại Hà Nội. Chị Thanh Tuyền (sinh năm 1988), mẹ bé Min, phát hiện ra khả năng tự học tiếng anh của con khi bé nằm chơi rồi bất ngờ phát âm một số từ nghe giống: "one", "two", "three". Khi đó, Min khoảng 1,5 tuổi. Thấy con tỏ ra thích thú với ngôn ngữ này, chị Tuyền thường cho bé xem các video tập nói tiếng Anh trên kênh Youtube. Khoảng 2 tuổi, bé Min đã bắt đầu xem phim hoạt hình tiếng Anh và lẩm nhẩm đọc theo dù chưa hiểu nghĩa.

Chị Thanh Tuyền tâm sự, vợ chồng chị không ai giỏi tiếng Anh. Thậm chí anh chị chưa từng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Việc Min biết một số từ thông dụng có thể do bé nghe trên truyền hình và ghi nhớ. Đôi lúc, chị Tuyền bất ngờ vì con phát âm đúng cả những từ mà người lớn mất nhiều thời gian luyện tập.

Trong khoảng thời gian Min 2-3 tuổi, chị Tuyền lên kế hoạch bồi dưỡng tiếng Anh tại nhà cho con. Chị nghĩ ra nhiều trò chơi để giúp con rèn luyện từ vựng. Bà mẹ sinh năm 1988 sử dụng nhiều mẩu giấy nhỏ, viết các từ đơn tiếng Anh lên trên để bé đọc. Hàng ngày, hai mẹ con cố gắng giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Gặp đồ vật, sự việc, hiện tượng nào chị Tuyền cũng hỏi con: "Min, what is this?". Nếu Min biết, bé sẽ trả lời: "This is a car", "This is blue". Nếu Min không biết hoặc chưa chắc chắn, bé sẽ hỏi lại và được mẹ giải thích cặn kẽ bằng tiếng Việt.

Bé Min Đăng Nguyên và bố mẹ.

Mùa hè năm nay, chị Tuyền đầu tư cho học tiếng Anh tại trung tâm có giáo viên nước ngoài. Chị cho biết, qua bài kiểm tra đầu vào, Min được đánh giá có khả năng phát âm và vốn từ vựng tốt. Bé được đặc cách học cùng lớp các bạn lớn hơn 1-2 tuổi và không phải học lớp dành cho trẻ mới bắt đầu. Từ những buổi học đầu tiên, Min đã rất hào hứng. Khi về nhà, bé kể cho bố mẹ về thầy giáo bản địa và các bạn. Kết thúc khóa học, bé tiến bộ rất nhiều. Chị Tuyền nhận được phản hồi từ trung tâm tiếng anh rằng Min có khả năng ghi nhớ tốt, bé bắt chước nhanh và rất hứng thú nên việc học khá thuận lợi.

Chị Thanh Tuyền kể, thỉnh thoảng Min hay thể hiện khả năng tiếng Anh "bồi" của mình khiến cả nhà cười lăn. Ví dụ các bé khác thường nói "vâng", "dạ", Min sẽ nói: "Okay". Con tận dụng những từ tiếng Anh mình biết để đặt câu như: "Con muốn đi travel", "Con thích ở hotel" hoặc "Mommy, lâu rồi không đi plane nhỉ?". Khi thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ, Min thốt lên: "Wow, oh my god!".

Hiện Min đếm được từ 1-100 bằng tiếng Anh, nhớ tên hầu hết các màu sắc cơ bản. Đặc biệt, bé rất mê phim hoạt hình Đoàn tàu hỏa Thomas nên nhớ tên tất cả các nhân vật trong phim. Có lần, khi bị bố mẹ yêu cầu đi ngủ sớm, Min đã "đếm cừu" bằng tiếng Anh để cảm thấy buồn ngủ.

Lam Trà