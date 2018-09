Lời nhắn của bà mẹ mất con sau tai nạn khiến nghìn người rơi lệ

Hãy hít hà mùi thơm trên cơ thể con, ngắm nhìn đôi mắt trong veo, hồn nhiên vì có thể chúng sẽ không còn vào một ngày nào đó.

Ngày 2/6, Ashley Grimm đã trải qua điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Bà mẹ 31 tuổi đến từ Emmett, Idaho, Mỹ, bị tai nạn xe hơi khủng khiếp khi đi cùng 5 đứa con nhỏ và cậu con trai 4 tuổi của Grimm là Titus đã không qua khỏi. Hôm thứ Sáu, Grimm chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân cùng những lời nhắn gửi tới các bà mẹ khác. Thông điệp đã khiến hàng nghìn người xúc động.

Grimm bắt đầu bài viết bằng việc thừa nhận đã không cài dây an toàn cho bé Titus. Thường ngày, cậu bé luôn tìm cách để "tự thoát ra" khỏi chiếc dây đó và dù mẹ có cố gắng làm mọi cách thì cậu vẫn có thể mở được. "Con trai tôi làm mọi thứ để không bị 'khóa' khi ngồi trên xe", bà mẹ 5 con viết. "Chúng tôi từng thử với loại ghế có đai an toàn 5 điểm, đai an toàn 3 điểm và thậm chí là chỉ dùng có một điểm (có thể không an toàn) thì bé cũng xem đó như là một thách thức với siêu anh hùng... Trung bình, trong mỗi chuyến đi, tôi thường phải kéo dây an toàn lại 3-4 lần để vị trí ngồi của bé chắc chắn".

Grimmy và cậu con trai út Titus.

Buổi tối xảy ra tai nạn, Grimm đã kiểm tra tất cả các dây an toàn cho con trước khi rời khỏi trạm xăng, nhưng cô không nhận thấy rằng lúc đi trên đường, Titus và cậu con trai 8 tuổi đổi chỗ ngồi cho nhau và Titus không cài dây an toàn lại. Khi một tảng đá lớn lăn vào làn đường của Grimm, cô phải đưa ra quyết định nhanh chóng: "Tôi có 3 sự lựa chọn: cố gắng dừng lại trước tảng đá, chuyển sang làn đường có một khúc cua lớn và một dòng sông phía trước. Tôi đã chọn tảng đá và đó là một lựa chọn sai lầm". Titus đã tử vong ngay trên xe.

"Cuộc sống của chúng tôi bị xé nát từ lúc đó. Cậu bé từng là niềm tự hào và niềm vui của tôi đã bị cướp khỏi tay tôi chỉ trong một vài giây", Grimm viết. "Tôi đã dùng hết sức mạnh của mình để nâng mảnh vỡ của ô tô ra khỏi cơ thể nhỏ bé của con trai mình. Cậu con trai 8 tuổi cũng đã cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới của con trai. Tôi nắm lấy phần bụng của con và cố gắng nhẹ nhàng nhưng con tôi đã qua đời từ trước đó".

Hai ngày sau vụ tai nạn xảy ra, những thông tin liên quan được đăng trên báo và mạng xã hội. Grimm phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề là một bà mẹ tồi. Nỗi đau mất con và áp lực từ chuyện này đã khiến người mẹ 31 tuổi suy sụp. Nhưng nghĩ đến Titus và những lời cậu bé từng nói, cô tin mình đã làm hết khả năng, cô tin mình là người mẹ tốt đối với Titus. Grimm chia sẻ câu chuyện của mình với một thông điệp gửi tới tất cả các bà mẹ trên thế giới: "Hãy giữ các con thật chặt".

Grimm cho rằng mình không phải là người duy nhất trải qua điều tồi tệ này nhưng khi ôm thi thể con trai trên đường cao tốc, cô đã gào khóc để mong Chúa mang con trở lại. Và cuối cùng, cô đã chọn một cách khác để đối diện với sự thật khủng khiếp. Cô mua cho con trai một bộ trang phục siêu anh hùng để con mặc lúc ra đi như thường ngày con vẫn thích. Cô hôn lên khuôn mặt cậu bé, lên chiếc má lúm đồng tiền dù cơ thể và bàn tay con đã trở nên lạnh ngắt. Cô nằm bên cạnh con ở nghĩa trang trong một giấc ngủ ngắn để con không cảm thấy cô đơn...

Grimmy đã mua cho con những chiếc áo siêu anh hùng như sở thích của con ngày còn sống.

Đối với những người mẹ khi đọc bài viết của mình, Grimm gửi tới họ những lời nhắn xúc động. Bà mẹ người Mỹ viết:

"- Có thể phải ăn hết bông cải xanh trong bữa tối không quan trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Hãy nhìn xem bọn trẻ ăn như thế nào, vừa ăn vừa ngậm trong sự hờn giận với món ngô (Titus rất ghét ngô). Thay vì như vậy, có thể cho con vừa ăn kem (đôi khi nếu cần) vừa ăn rau.

- Học cách giả vờ. Hãy bước vào thế giới của con. Tìm hiểu cách chơi Xbox để chơi cùng con. Hãy phiêu lưu cùng trí tưởng tượng của con. Hãy để con được tin rằng mình là một siêu anh hùng trong Captain America hay nữ hoàng Elsa.

- Hãy đón nhận mỗi cái ôm và nụ hôn con đem đến cho bạn, thậm chí đó là lần thứ 21 chúng làm chỉ để có cớ nhảy ra khỏi giường vào ban đêm.

- Dừng lại và quan sát những con côn trùng, tảng đá, que gậy trên đường đi. Hãy lái xe thật chậm, thật chậm thôi các mẹ.

- Hãy nói với con rằng bạn yêu con như thế nào. Hãy nhìn vào mắt con và nói với con rằng con có thể làm bất cứ điều gì con đang muốn.

- Đừng bao giờ phán xét các bà mẹ khác vì chúng ta không biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện.

- Ngay bây giờ, hãy ôm các con, hít hà mùi hương trên cơ thể của con, ngắm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh và trong veo ấy vì chúng có thể mất đi vào một ngày nào đó. Đặt điện thoại của bạn xuống và ngắm nhìn con bằng chính đôi mắt của mình, chứ không phải bằng ống kính camera. Hãy ghi nhớ những cảm xúc tuyệt vời khi công kênh con trên vai, khi tay con nắm chặt tay của bạn, khi con đặt lên má của bạn một nụ hôn... Hãy chăm chút cho chúng thêm một chút nữa và dành thêm 5 phút để nghe các con nói về Chiến tranh giữa các vì sao, về các nàng công chúa Disney...".

