Loại bỏ suy nghĩ 'việc nhà là của vợ' ở các ông chồng

Nếu không thống nhất việc nhà ngay từ khi kết hôn, người vợ hãy tâm sự với chồng để nhận được sự chia sẻ.

Nhiều ông chồng quan niệm đàn ông chỉ làm những việc lớn và vì thế, dồn hết mọi việc bé hơn trong nhà cho vợ quán xuyến. Chị Bích Thủy, một công chức nhà nước (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Vì cái tư tưởng đó, nhiều bà vợ vừa đi làm, vừa phải làm việc nhà rất vất vả nhưng lại không được chồng ghi nhận hay trân trọng. Trong khi đó, các ông chồng lại tự cho mình cái quyền được đứng ở vị trí 'vừa được ăn, vừa được nói' để phán xét và sau đó so sánh vợ mình với người này người nọ". Phân tích sau có thể sẽ làm các ông chồng thay đổi suy nghĩ về những công việc mà vợ mình đang phải làm, từ đó có sự chia sẻ và thấu hiểu cho những vất vả hàng ngày của vợ mình.

Thỏa thuận ngay từ khi kết hôn

Suy nghĩ này xuất phát từ tư tưởng truyền thống rằng, người vợ phải đảm đương mọi việc "lặt vặt" trong nhà như cơm nước, rửa bát, giặt quần áo, chăm con, dọn dẹp nhà cửa... Còn người chồng chỉ gánh vác những việc lớn "đội trời đạp đất" như ra ngoài kiếm tiền, lo công danh sự nghiệp, ngoại giao... Vì vậy, khi lập gia đình, nhiều ông chồng mặc nhiên cho rằng sự phân công này là hợp lý còn các bà vợ cũng không được phép có ý kiến khác.

Còn trên thực tế, có nhiều cặp, chồng lại cơm nước, giặt giũ khéo hơn vợ và không ít bà vợ thành đạt trong công việc, thu nhập cao hơn chồng. Hoặc cũng có những ông chồng, dù không khéo việc nhà nhưng nếu làm và số khác lại không thể cởi mở để thay đổi cách nghĩ rằng: "Nếu mình mà làm mấy việc ấy cho vợ thì mọi người sẽ gọi mình là một thằng đàn ông mặc váy". Ngược lại , nhiều bà vợ lại cam chịu làm tất cả việc nhà, hoặc có trường hợp, dù chồng muốn giúp nhưng vì cầu toàn, sợ chồng làm vỡ cái bát, bẩn cái bếp nên đành ôm hết việc.

Theo chị Thủy, giải quyết vấn đề này phải xuất phát từ hai phía. Ngay từ khi kết hôn, hai vợ chồng nên có những thỏa thuận ban đầu để phân công công việc gia đình. Còn nếu chưa làm điều đó thì trong quá trình chung sống, vợ chồng hãy tâm sự và bàn bạc với nhau để có thể chia sẻ việc nhà cũng như việc cơ quan sao cho phù hợp với thời gian, sở trường của mỗi người.

Gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà. Ảnh minh họa: Telegraph.

'Tạo điều kiện' trải nghiệm thực tế nỗi vất vả

Nhiều ông chồng thấy vợ cứ than thở "lau nhà đau lưng quá, nấu cơm đứng bếp mỏi quá hay nhiều bát đũa phải rửa quá..." thì cảm thấy bực mình, khó chịu vì cho rằng vợ mình bị bệnh hay ca cẩm, nói nhiều. Sau đó, nhiều ông còn hăng hái vào nấu cơm hộ vợ một bữa hay lau nhà một buổi để chứng minh rằng "có mệt gì đâu mà em cứ than thở thế không biết". Còn trong trường hợp của mình, chị Thủy chia sẻ: "Thực ra, các ông chồng chỉ mới làm việc nhà 1-2 lần rồi thôi nên mới nói thế. Chứ cứ như chị em, cũng phải đi làm như chồng, tối về còn phải đi chợ nấu cơm, chăm con cái, dọn nhà cửa... ngày nào cũng như ngày nào, thử hỏi, có mệt mỏi hay không?".

Chị Thủy còn cho rằng, nếu cho các ông vừa đi làm, vừa làm việc nhà như vợ trong vòng một tháng, chắc hẳn các ông sẽ có cảm nhận khác. Thực tế, đã có nhiều ông, khi vợ đi vắng, biết mình không thể làm nổi hết mọi việc lặt vặt trong nhà nên cả bố và con sang nhà ông bà để ăn cơm, nhờ ông bà lo tắm rửa cho các cháu và tối chỉ việc về nhà đi ngủ. Vì vậy, nếu chồng luôn tỏ thái độ thờ ơ với nỗi vất vả của vợ, hãy "tạo điều kiện" cho các ông được trải nghiệm thực tế.

'Nịnh' chồng để tốt cho cả hai

Khi vợ kêu mệt, kêu bận rộn, nhiều ông đã buông ngay một câu: "Mẹ anh ngày xưa chăm đến 6 đứa con có bao giờ thấy kêu ca gì đâu, em mới làm một tí việc nhà và chăm 2 đứa con mà đã than thở thế rồi" hoặc "Như em là sướng đấy, nhiều bà vợ còn bị chồng bạo hành, phải làm việc quần quật cả ngày và đêm mà vẫn phải cắn răng chịu đựng"... Theo chị Thủy, việc so sánh vợ mình với người khác là một so sánh khập khiễng để tìm một lý do chính đáng ngụy biện cho sự lười biếng làm việc nhà và hay đùn đẩy mọi việc cho vợ của các ông chồng.

Từ kinh nghiệm của mình, chị cho biết, đã có nhiều bà vợ vì bất bình với cách so sánh của chồng mà "bật" lại rằng: "Bằng tuổi anh, nhiều người đã thành tổng thống hay chủ tịch công ty này nọ rồi, sao anh lại không thể bằng người ta?". Tuy nhiên, câu nói lúc nóng giận này thực sự sẽ làm không khí gia đình thêm nặng nề. Thậm chí, câu nói này cũng có thể khiến các ông tung hê tất cả vì đã chạm tới tính sĩ diện của cánh mày râu. Nhún nhường một chút, "nịnh nọt" chồng một chút trong trường hợp này sẽ tốt cho cả hai.