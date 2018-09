Lê Bê La nằm than, kiêng tắm, chải đầu sau sinh

Nữ diễn viên phim 'Cổng mặt trời' bị 'ám ảnh' thời gian ở cữ vì phải kiêng tắm, gội suốt nhiều tuần.

Diễn viên Lê Bê La. Ảnh: Facebook.

Gần một tháng sau khi chào đón con yêu ra đời, vợ chồng Lê Bê La đang sống trong khoảng thời gian bận rộn nhưng hạnh phúc. Khác với những ngày đầu tiên được gặp con, Lê Bê La đã bớt sợ và lóng ngóng. Cô thấy mình cũng ra dáng "bà mẹ trẻ", "mẹ bỉm sữa" lắm rồi. Giờ, cô đã dám tắm cho con, quen với những đêm gần như thức trắng, đang ăn phải đứng lên thay tã cho Monkey (tên ở nhà của bé) hay vừa chợp mắt đã bật dậy vì nghe tiếng o oe.

Với cô, ngủ khoảng bốn tiếng mỗi đêm là điều "xa xỉ". Monkey không quấy nhưng mỗi lần tè hoặc ị, cậu bé khóc toáng lên vì ướt át khó chịu. Ngày cũng như đêm, con dậy tu ti hai tiếng một lần. Chồng bận việc ở đoàn phim nên phần lớn mẹ con cô phải tự xoay sở. Cũng may ban ngày có bà ngoại đỡ đần, không thì vợ chồng cô "trông không nổi".

Một ngày của Bê La chỉ có "ăn và ngủ" mà chưa được phép làm gì. Bê La sợ nhất buổi tối, bởi ai cũng ngủ, chỉ mình cô thức. Mấy ngày đầu, nữ diễn viên căng thẳng "lắm luôn" vì chưa quen và thiếu ngủ trầm trọng. Có lúc mệt quá, cô thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi con khóc. Không kinh nghiệm, mới đầu cô thậm chí chẳng dám bế Monkey vì con chưa cứng cáp. Lóng ngóng nên Bê La làm theo chỉ dẫn của mẹ, người đã có trải nghiệm qua năm lần sinh chị em cô.

Hai ngày sau sinh, mẹ con Bê La từ viện về nhà. Mẹ đẻ áp dụng một số cách dân gian giúp Bê La có sữa về dồi dào. Bà pha men rượu với nước rồi đắp lên ngực con gái. Một lớp men rồi một lớp giấy báo mới đến lớp xôi nếp nóng. Làm như vậy lúc sau sữa xuống tràn. Nhờ đó, Monkey có đủ sữa bú.

Ngoài mẹ đẻ, Bê La cũng được mẹ chồng và người thân chăm lo cẩn thận. Hai bà thông gia còn giao kèo với nhau đúng ba tháng mười ngày mới để cô đụng vào nước, tự giặt đồ cho con. Mẹ đẻ Bê La rất kỹ lưỡng trong chuyện kiêng cữ. Cô cảm thấy thời gian ở cữ thật "kinh khủng" vì phải kiêng tắm, gội đầu, chải đầu, dùng nước, quạt, điều hòa, đặc biệt nằm than giữa thời tiết Sài Gòn nóng nực.

Lúc mẹ nằm than, Monkey được bà bế đi chỗ khác. Chồng Bê La không đồng ý khi thấy vợ nằm than vì đọc báo và tham khảo bạn bè, anh biết như vậy không tốt nhưng cuối cùng đành khuất phục.

Bê La phải nằm than ba lần một ngày và suốt 20 hôm đầu sau vượt cạn. Ngày nào ăn cơm, mẹ cô cũng chuẩn bị một thau than để con gái hơ mặt và trên, dưới cơ thể. Có bà giám sát nên dù "khó chịu" vì phải nằm úp bụng trên giường tre hơ lửa nhưng cô không dám ý kiến. Ngày xưa khi sinh chị em Bê La, mẹ cô từng phải nằm hết vài bao than.

Bê La selfie cùng chồng trước lúc sinh. Ảnh: Facebook.

Tự ngắm mình trong gương, Bê La cảm thấy "chán mình luôn" vì nhìn bụng tưởng bầu 5 tháng. Mấy tuần sau, bụng của cô mới xẹp xuống. "Mẹ bảo không nằm than thì còn ghê hơn nữa. Tôi ráng nằm và nghe mẹ vì bà có kinh nghiệm. Bà chăm lo từng li từng tí và hướng dẫn mọi điều nên tôi thấy an tâm", Bê La chia sẻ.

7 ngày sau sinh cô bắt đầu được xông. Sau hai tuần vượt cạn, Bê La năn nỉ lắm mới được phép gội đầu vì thường phải kiêng một tháng. "Hôm qua tôi được gội lại, dù còn hai ngày nữa mới tới hạn. Mẹ nấu nước bồ kết nướng chứ không để tôi dùng dầu gội. Tôi nằm trên giường để mẹ cào nhẹ, không cho gãi vì sợ sau này đau đầu. Không sạch lắm đâu nhưng như thế cũng đủ khiến tôi thấy thư giãn lắm rồi", Bê La nói.

Thời tiết nóng bức nhưng Bê La không được dùng quạt chứ đừng nói bật điều hòa. Bức bối, khó chịu khiến Bê La nhiều lúc bật khóc. Ngoài nằm than và không gội đầu, nữ diễn viên chỉ ăn rau lang luộc, thịt kho, đu đủ hầm xương. Cô không ăn cá vì sợ tanh, thịt bò sợ ảnh hưởng tới vết thương chưa lành, còn thịt gà gây nhức. "Bây giờ đừng nói đến thịt heo vì ngán lắm, còn thấy chân giò là chạy xa mấy cây số. Tôi không ăn quá nhiều mà chủ yếu ngủ và uống nước liên tục để có sữa", Bê La cho hay.

Để đảm bảo vệ sinh, mỗi lần cho con bú, cô dùng khăn mềm thấm nước ấm và lau sạch bầu ngực. Hàng ngày, mẹ bỉm sữa đều phải thay đồ và vệ sinh sạch sẽ.

"Tôi nghe mấy chị bạn tâm sự lúc mới sinh tắm luôn rồi ra nằm máy lạnh giờ chỉ cần một cơn gió đi qua đã rụng rời và nằm ôm đầu. Mẹ nhắc tôi kiêng cữ cẩn thận. Như mẹ, trải qua năm lần sinh nở mà sức khỏe không ảnh hưởng nhiều do kiêng kỹ", Bê La nói.

Bàn tay nhỏ xíu của Monkey nắm lấy ngón tay ba. Ảnh: Facebook.

Từ khi có con, tâm lý cô thay đổi đáng kể, dễ xúc động, cáu gắt và mất kiểm soát. Dù đã được mọi người cảnh báo, cô vẫn không nghĩ mọi thứ lại vượt quá tưởng tượng đến vậy. Sinh xong, mẹ con Bê La ngủ phòng riêng cho tới hết thời gian ở cữ. Công việc bận nhưng chồng Bê La, phó đạo diễn Hải Thanh, vẫn dành thời gian ở bên vợ và con trai, giúp giặt quần áo, mua đồ cho Monkey. Sáng nào trước khi đi làm, anh cũng vào phòng chào tạm biệt vợ con.

Hiện tại vẫn "đầu bù tóc rối" vì lo cho Monkey, Bê La không có thời gian chăm chồng như trước. "Tôi cũng chưa biết hâm nóng thế nào vì phải sau ba tháng mười ngày mới tính. Giờ vẫn giường ai nấy ngủ, thân ai nấy lo. Thỉnh thoảng có chuyện gì bức xúc, anh về tâm sự với tôi. Hai vợ chồng cùng động viên nhau", nữ diễn viên kể.

Hôm đón Monkey ra đời, chồng Bê La gửi trọn nềm hạnh phúc trong bài chia sẻ về hành trình từ lúc thấy "một đậm, một mờ" trên que thử thai, rồi suốt 9 tháng 10 ngày hồi hộp mong ngóng cho đến khi nghe tiếng khóc chào đời và trông thấy cu cậu. Bài viết của anh có cả sự hồi hộp, luống cuống, cả sự run rẩy, rối như tơ vò của ông bố lần đầu có con.

Sau gần một ngày chuyển dạ, bà xã của Hải Thanh sinh thường con trai đầu lòng nặng 3,1 kg trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Ca chuyển dạ của Bê La kịch tính vì ban đầu tính đẻ thường nhưng lúc chuẩn bị lên bàn mổ, cô lại sinh tự nhiên được. Trước lúc nhập viện, Bê La cũng tính sẽ uống nước lá tía tô, ăn dứa cho dễ đẻ. Tuy nhiên sau đó cô không áp dụng được vì luống cuống và đau quá.

Hiện tại đang nghỉ sinh nên Bê La có thời gian làm bánh, đồ ăn vặt và thỉnh thoảng bán. Cô dự định sẽ trở lại phim trường khi hết thời gian ở cữ.

Bình Minh