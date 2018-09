Kinh nghiệm chọn trường mầm non của MC Minh Trang

Từ tham khảo ý kiến kỹ càng đến tham quan tận nơi từng trường học, Minh Trang rút ra công thức chọn nhà trẻ/mẫu giáo = vững tin + sáng suốt + thực tế.

MC Minh Trang cho con đi nhà trẻ lúc bé mới được 12 tháng trong khi hầu hết các trường đều chỉ nhận bé từ 18 tháng. Với nhiều người, đây được xem như quyết định "dũng cảm" của người mẹ trẻ nhưng chính bản thân cô lại nhận thấy đó là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất. Để giúp con hòa nhập tốt nhất với trường lớp, cô đã tham khảo hơn 10 trường mầm non và cho bé học qua 2 trường cụ thể. Từ đó, Minh Trang rút ra công thức: Chọn nhà trẻ/mẫu giáo cho con = vững tin + sáng suốt + thực tế. Cô phân loại các trường mầm non hiện nay như sau:

1. Trường mầm non tư nhân Quốc tế (UNIS, Concordia, BVIS, Kinder World, Maple Bear...)

Những trường thuộc nhóm này thích hợp với các gia đình người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhân viên Đại sứ quán, các gia đình có mức thu nhập trung bình 3. 000 - 5. 000 USD/tháng. Cụ thể như sau:

- Chương trình học theo giáo trình quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ chính với 2 hình thức lớp học: Lớp quốc tế (nói tiếng Anh 100%) và lớp song ngữ (lớp nói tiếng Việt, có thêm nhiều giờ học tiếng Anh hoặc học năng khiếu bằng tiếng Anh). Giáo viên người nước ngoài 100% (đối với lớp quốc tế) và 30-50% (đối với lớp song ngữ).

- Hoạt động ngoại khóa đa dạng, hấp dẫn, cơ sở vật chất tuyệt vời, nhiều trường có bể bơi riêng, phòng học âm nhạc, phòng học múa, phòng học vẽ riêng.

- Phần lớn các trường này là trường liên cấp (UNIS, Concordia, BVIS...) nên thuận tiện cho việc học trường cùng hệ thống khi con lớn.

- Có dịch vụ xe đưa đón, với giá khá cao (khoảng 100-120 USD/tháng).

- Học phí cao, tính bằng đơn vị USD. Ví dụ như UNIS có phí nhập học là 2. 000 USD và học phí một năm khoảng 15. 000 USD (đóng một lần cho cả năm, nếu đóng theo quý thì tính thêm 4% lãi suất). Hay trường BVIS có phí nhập học 2. 100 USD, học phí trung bình khoảng 1. 000 USD/tháng. Kinder World và Maple Bear có mức học phí thấp hơn, giao động từ 500 USD/tháng - 750 USD/tháng.

- Trường nhận trẻ từ 9-12 tháng, một số trường nhận trẻ từ 18 tháng. Giờ đón-trả là 7h30-8h30 và 15h30-16h30. Bố mẹ đi làm đến 5h về thì 100% là phải gửi thêm phí trông ngoài giờ. Tổng số ngày nghỉ một năm khoảng 60 ngày (bao gồm một tháng nghỉ hè, 15 ngày nghỉ đông (Giáng Sinh và Tết Tây), 3-5 ngày nghỉ giữa kỳ, rồi nghỉ Tết âm lịch...).

2. Trường mầm non tư nhân chất lượng cao (OHana, SunriseKids, Just Kids, DreamHouse, TinyBee, Queensland, Tomoe...)

Ngoại trừ có một số buổi học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và tên trường bằng tiếng anh thì các trường này 100% Việt Nam, giảng dạy theo giáo trình do sở giáo dục quy định. Cụ thể:

- Giáo trình học tương đối phong phú với các hoạt động vận động kết hợp với học kỹ năng, ngoại khóa, tìm hiểu và làm quen với nghệ thuật. Chương trình học có nhiều cải tiến dựa trên giáo trình quy định, có học tập, sử dụng nhiều chất liệu của các trường quốc tế, giáo trình nước ngoài.

- Tỷ lệ giáo viên trung bình 3 cô/15 cháu (với lớp nhà trẻ) và 2 cô/15 cháu với lớp mẫu giáo.

- Cơ sở vật chất được đầu tư khá tốt, có khu vui chơi trong nhà, phòng sinh hoạt chung của cả trường...

- Các trường phân khúc này ở quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng...) thì không được rộng rãi như các trường ở khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính..., chủ yếu thuê lại các nhà ống, biệt thự nhỏ nên lớp xếp tầng, không có sân chơi rộng.

- Học phí khá cao, dao động từ 5-7,5 triệu đồng với phí nhập học khoảng 2-3 triệu đồng (không hoàn lại). Ngoài ra, những trường tạm gọi là đơn lẻ như Tomoe, học phí chỉ khoảng 3-4 triệu đồng nhưng cũng chất lượng cao và giáo trình hấp dẫn. Học phí thấp hơn do chưa thành hệ thống và tiết kiệm chi phí nhân sự, quản lý... so với các trường khác.

- Những ngày nghỉ hè (khoảng 7 ngày/năm), nghỉ Tết (khoảng 10-14 ngày/năm) và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước... thì chỉ được trừ tiền ăn (khoảng 50. 000 đồng-100. 000 đồng/ngày) chứ không được trừ tiền học. Nhưng bù lại, những trường này do học phí khá cao và là trường tư nên không nặng nề chuyện quà cáp, biếu xén các cô giáo.

- Nhận trẻ từ 12 tháng, có một số trường nhận từ 9 tháng. Giờ đón - trả là 7h15-8h15 sáng và 14h30-18h. Sau 18h sẽ tính là trông ngoài giờ. Khung giờ đón-trả này thuận tiện cho các bố mẹ làm nhà nước, tư nhân.

3. Trường mầm non công lập phân khúc trên (20/10, Mầm non A, Mầm non B...)

- Giáo trình hấp dẫn và nhiều hoạt động tương đương các trường mầm non tư nhân chất lượng cao: Giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh, các hoạt động ngoại khóa, tham quan, làm quen với nghệ thuật, thiên nhiên... phong phú.

- Vị trí đẹp, ở trung tâm thành phố, diện tích rộng, lớp học rộng, khang trang, sân chơi to.

- Tỷ lệ cô/trẻ khoảng 2/30. Giáo viên chất lượng cao, hầu hết có bằng đại học, nhiều cô giáo được học ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm, không quá trẻ như giáo viên các trường tư chất lượng cao.

- Học phí theo quy định của Sở giá dục thành phố (2,5 triệu đồng - 3,5 triệu đồng/tháng) nhưng bố mẹ cũng sẵn sàng tinh thần đóng thêm các khoản xây dựng trường, cơ sở vật chất, ngoại khóa phụ thu khác và nên thường xuyên thăm hỏi các cô giáo.

- Nhận trẻ từ 18 tháng trở lên nhưng xin vào học những trường này không đơn giản: Đăng ký sớm trước một học kỳ hoặc cả năm để xếp chỗ, thường phải có quan hệ, chi phí...

4. Trường mầm non công lập phân khúc dưới (Sơn Ca, Chim Non, Hoa Hồng, Hoa Sen, hoặc tên theo khu vực dân cư)

- Giống như các trường nhóm 3 nhưng nhỏ hơn, nằm sâu trong các khu dân, phục vụ các bé đúng tuyến là chủ yếu.

- Chương trình học bám sát theo quy định của Sở giáo dục thành phố. Các hoạt động ngoại khóa ít hơn một chút so với các trường nhóm trên, không có giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh, tuy nhiên một số trường vẫn có giờ học tiếng Anh do cô giáo Việt Nam dạy.

- Học phí và các loại phí khác tương đương hoặc thấp hơn các trường nhóm 3.

- Nhập học dễ dàng, đơn giản với các bé đúng tuyến.

- Nhận trẻ từ 18 tháng trở lên và thường sẽ phải nhập học từ đầu năm học/đầu kỳ.

5. Trường mầm non tư thục phân khúc dưới

- Quy mô bằng hoặc bé hơn các trường nhóm 4, một số trường còn chỉ thuê lại một tầng của một ngôi nhà. Hiệu trưởng có thể là một cán bộ ngành mầm non đã nghỉ hưu, cô giáo có thể là một bác trung niên 40-50 tuổi hoặc một em sinh viên/vừa tốt nghiệp khoảng 20-22 tuổi. Giáo viên có bằng đại học hoặc trung cấp IT hay người có kinh nghiệm trông trẻ mà chưa được đào tạo ở trường đại học, trung cấp về mầm non cũng được thuê dạy.

- Trường chỉ có 1-2 lớp và khó phân theo lứa tuổi (nghĩa là bé 12 tháng có khi phải học cùng bé 3 tuổi).

- Chương trình vẫn bám sát quy định của sở giáo dục nhưng chủ yếu sẽ là "dỗ" nhiều hơn "dạy", giờ chơi tự do, xem ti vi nhiều hơn...

- Tỷ lệ giáo viên sẽ là 2/20 đến 2/30 và hầu như không có hoạt động ngoại khóa.

- Học phí giao động từ 2,5 triệu đồng/tháng đến 3,5 triệu đồng/tháng, không mất phí nhập học, hầu như không phải đóng thêm khoản phụ thu nào (trừ một số nơi thu một số loại tiền như tiền điều hòa...).

6. Trông trẻ tư

- Hình thức này hiện nay tuy không nhiều nhưng rải rác ở cả những khu phố chính lẫn khu dân cư ở ngoại thành.

- Loại hình này phù hợp với những gia đình mà bố mẹ phải đi làm cả ngày, không xin được cho con vào trường công, không đủ điều kiện tài chính để đi học trường tư phân khúc dưới, không ở cùng ông bà, không có người giúp việc...

- Học phí dao động từ 1,5 triệu đồng/tháng đến 2 triệu đồng/tháng. Giờ đón trả khá thoải mái, chủ yếu do trao đổi của gia đình với người trông trẻ.

"Khi đã khoanh vùng một số trường phù hợp, bố mẹ nên dành tối thiếu 1-2 buổi hoặc 1-2 ngày tới từng trường để tham quan: Ngồi nói chuyện với hiệu trưởng, giáo viên, quan sát (từ bên ngoài) giờ học, giờ chơi, giờ ngủ hoặc đến vào giờ đưa - đón trẻ, đến vào giờ ngủ của con để xin tham quan nhà vệ sinh, khu bếp, khu ăn uống... Ngoài ra, một nguồn tham khảo và thông tin hữu ích nữa là mạng xã hội, diễn đàn...

Các trường mẫu giáo không hẳn là 'tiền nào của nấy', không phải cứ trường quốc tế, học phí cao là phù hợp với con mình. Nếu bố mẹ không xác định cho con học học lên tiểu học và phổ thông ở trường quốc tế thì không cần thiết cho con học mẫu giáo quốc tế. Cũng như vậy, không phải cứ trường tư, học phí cao là tốt hơn trường công. Học phí cao vì họ phải chịu thêm chi phí về thương hiệu, thuê địa điểm, lương giáo viên... Tìm hiểu thật kỹ trước khi cho con học là rất quan trọng.

Hai trường của Daisy học đều không có camera, lúc đầu mình cũng hơi lăn tăn chuyện đó nhưng thực sự, camera không có ý nghĩa gì vì sẽ có vô số góc khuất và camera cũng không có tiếng, hình bị giật, chậm, bố mẹ không thể bỏ việc ngồi canh camera được. Nên nếu bố mẹ đã tin tưởng và tìm hiểu kỹ lưỡng thì cũng đừng nên quá lo lắng", MC Minh Trang chia sẻ.

Minh Trang