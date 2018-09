Không pha chung sữa mẹ với sữa công thức

Khi pha chung sữa mẹ và sữa công thức vào một bình, thành phần nước có thể bị thừa, gây nhiễm độc nước ở trẻ sơ sinh.

Do điều kiện công việc hoặc vì lý do nào đó mà nhiều bà mẹ chọn cách cho bé bú song song sữa mẹ với sữa công thức. Và không dưới một lần, các mẹ có thể tự hỏi mình rằng: "Liệu hai loại sữa này có thể kết hợp với nhau được không?". Câu trả lời ngắn gọn là có nhưng mẹ không nên pha chung hai loại sữa trong cùng một bình. Các chuyên gia khuyên mẹ nên cho bé bú hết sữa mẹ trước, sau đó mới đến sữa công thức bởi hai lý do chính sau đây.

Đầu tiên, khi pha chung như thế sẽ rất lãng phí lượng sữa mẹ quý giá nếu bé không ti hết cả bình sữa. Sữa mẹ có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong khi sữa công thức phải bỏ đi sau mỗi lần pha. Những bà mẹ phải ngồi hì hụi vắt sữa hàng giờ để đủ sữa cho bé bú sẽ hiểu rất rõ điều này. Sữa mẹ luôn được ưu tiên hơn sữa công thức nên việc cho bé bú riêng từng loại sữa sẽ đảm bảo điều này.

Ảnh minh họa: B.C

Thứ hai, bản thân sữa mẹ đã chứa nước và tỷ lệ các thành phần giữa sữa mẹ với sữa công thức không giống nhau. Sữa mẹ cân bằng các thành phần hoàn hảo cho bé. Còn sữa công thức cần được pha theo đúng tỷ lệ đã hướng dẫn. Nếu pha chung sữa mẹ và sữa công thức vào một bình, thành phần nước có thể bị dư thừa, không tốt cho bé. Đặc biệt, với trẻ sơ sinh 0-6 tháng, uống nhiều nước làm cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, nồng độ natri trong cơ thể bị loãng, gây nhiễm độc nước và có thể đe dọa tới tính mạng.

Một lưu ý nữa với mẹ khi cho bé bú sữa công thức là cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng về lượng sữa và lượng nước phù hợp. Mẹ luôn dùng nước đun sôi để nguội pha sữa cho bé và bình sữa, núm ti phải được vô trùng. Nhiệt độ chuẩn để pha sữa cho bé là 40-60 độ C và chỉ sử dụng trong vòng 30 phút.

Song Giang