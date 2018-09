Khác biệt tâm lý giữa người thích đi tất và để chân trần khi ngủ

Nếu không thể ngủ mà thiếu đôi tất, bạn là người luôn tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc. Trường hợp ngược lại, bạn khá độc lập, thích tự do.

Theo Một số người có thói quen đi tất khi nằm ngủ, họ cảm thấy bị lạnh bàn chân và không thể ngủ ngon nếu thiếu đôi tất. Một số người khác ngược lại hoàn toàn, họ cảm thấy khó chịu, vướng víu và nóng bức nếu cứ phải đi tất khi ngủ. Đó không chỉ là thói quen của mỗi người mà còn tiết lộ nhiều điều thú vị đằng sau.

Bạn luôn đi tất chân khi ngủ

Nếu lý do vì bạn rất nhạy cảm với lạnh thì điều này cũng liên quan đến vấn đề thể chất, bao gồm cả độ dày của da và tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể. Những người có hoạt động trao đổi chất tăng, đổ mồ hôi chân vào bất cứ thời gian nào trong ngày sẽ cảm thấy lạnh hơn so với những những người khác do máu chuyển hóa và lưu thông chậm.

Nhạy cảm với cái lạnh cũng là một biểu hiện cho thấy đặc tính vật lý, sinh học và nhận thức về mặt không gian, nhiệt độ của bạn. Do đó, hai người có thể chất tương tự nhau nhưng có thể cảm nhận khí hậu bên ngoài theo những cách rất khác nhau. Trong khi đó, các chuyên gia tâm lý lại cho rằng, những người không thể đi ngủ mà không đi tất sẽ luôn tìm kiếm cách thiết lập mối quan hệ sâu sắc, thân mật với người khác. Bạn không ngại chia sẻ không gian cá nhân của mình cho người khác và những cử chỉ âu yếm như một cái ôm có thể dễ dàng khiến bạn hạnh phúc.

Bạn thích để chân trần khi ngủ

Nếu bạn không thể chịu đựng được việc phải đi tất chân khi ngủ thì có thể bạn thuộc nhóm những người có sự trao đổi chất nhanh hơn, máu lưu thông tốt hoặc da dày hơn. Khuynh hướng sinh học của bạn là tự sinh ra nhiệt để bảo vệ cơ thể và do đó, bạn cảm thấy không cần phải che kín đôi chân.

Tuy nhiên, nó không chỉ là về mặt vật chất. Bạn ít nhạy cảm với lạnh cũng liên quan đến cách bạn tương tác với người xung quanh. Nếu bạn có thói quen để chân trần khi ngủ thì có thể bạn là người rất độc lập. Bạn coi trọng không gian cá nhân và chỉ tiếp xúc với người khác khi đã sẵn sàng tương tác. Trong một mối quan hệ, bạn có xu hướng thích bảo vệ mọi người. Bạn trung thực, chân thành và biết làm thế nào để chăm sóc người có ý nghĩa với bạn.

Việc bạn thích đi tất khi ngủ hay để chân trần không quan trọng bằng việc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đây chỉ là một vài thông tin xét ở khía cạnh tâm lý và thể chất để bạn tham khảo. Nếu bạn có thể khám phá thêm về bản thân thì cũng rất thú vị.

Hà Nhi

Theo Brightside