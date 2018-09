Kate Moss mê cách gấp quần áo nổi tiếng nhất thế giới

Cựu người mẫu áp dụng phương pháp KonMari khi sắp xếp quần áo, giày theo từng khu vực và móc treo đồ hướng về cùng hướng, gọn gàng.

Móc treo những chiếc áo và chân váy của Kate Moss được xếp cùng hướng, khoảng cách đều, gọn gàng, ngăn nắp.

Marie Kondo đã tạo ra một phương pháp dọn dẹp nhà cửa có sức ảnh hưởng không tưởng trên toàn thế giới. Những tư vấn của cô về cách phân loại đồ đạc, sắp xếp ra sao để chỉ làm một lần và không phải quay về với tình trạng bừa bộn đã "chinh phục" hàng triệu người, trong đó có cả ngôi sao nổi tiếng như Kate Moss. Trên trang cá nhân, cựu siêu mẫu hào hứng chia sẻ hình ảnh chụp tủ quần áo được chia theo chủng loại, xếp ở khu vực riêng (áo cộc tay - áo khoác xếp riêng, giày da - bốt - giày thể thao xếp riêng) và những đồ treo cùng về một hướng... theo đúng tinh thần của KonMari.

Tác giả cuốn sách The life-changing magic of tidying up cho rằng quần áo (đồ dùng thuộc nhóm "Mặc") càng ít bị nhăn khi được gấp nhỏ và xếp theo chiều dọc (thẳng đứng) trong từng chiếc giỏ, ngăn tủ sẽ dễ tìm hơn. Kondo hướng dẫn cách gấp một số loại quần áo và tất phổ biến như sau:

Cách gấp tất chân: Đặt đôi tất trên một mặt phẳng rồi gấp phần mũi tất lên trên, cách phần cổ tất khoảng 2,5 cm. Sau đó, gập đôi hai lần.

Cách gấp quần lót: Đặt chiếc quần trên một mặt phẳng rồi gập phần đáy của quần trước, gấp lên sát cạp quần. Sau đó gấp hai bên mép vào vị trí giữa của quần và tiếp tục gập đôi để được kích thước nhỏ gọn.

Cách gấp áo: Gấp hai bên cánh tay vào phía trong rồi gấp đôi hai lần phần thân áo. Cách gấp này khá quen thuộc với mọi người.

Cách gấp áo len: Cũng tương tự như cách gấp áo phía trên nhưng bạn nên cuộn tròn phần thân áo để len không bị xếp nếp.

Cách gấp quần jean: Gập đôi hai ống chân xếp chồng lên nhau, sau đó gập tiếp phần đũng quần để chiều rộng ống quần đều nhau. Bạn gấp đôi hai lần trước khi xếp quần vào tủ.

Song Giang