Hot blogger soạn nội quy dành cho vợ

Trước chuyến công tác dài ngày của vợ, anh Nguyễn Thanh Bình (bút danh Trần Minh) liệt ra một bảng nội quy với 30 điều "cấm" và "không được". Theo hot blogger này, mấy lần trước, lúc anh đi công tác, bà xã cũng viết ra những điều chồng không được phép làm khi ở nhà, "dài không thua gì Mác Lê toàn tập". Anh soạn ra bản nội quy như một cách để "trả thù" và vùng lên khi ngày Quốc tế Phụ nữ đang tới gần.

"Nhẽ ra nội quy có 50 mục nhưng tôi cắt bớt cho ngắn và dễ đọc hơn. Bản nội quy viết ra với mục đích cho vui (cười)", anh Bình nói.

Trong con mắt của đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ, Binh Bong Bot là người hài hước. Những bài chia sẻ thể hiện quan điểm thú vị của anh trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít comment cho rằng nội quy của anh sến, mang tính chất nịnh vợ nhưng dễ thương. Bà xã của hot blogger cũng vui vẻ để lại bình luận dưới nội quy của chồng.

Anh Nguyễn Thanh Bình, tác giả bảng nội quy dành cho vợ.

Dưới đây là bảng nội quy cho vợ của anh Nguyễn Thanh Bình:

Vợ thông báo sẽ đi công tác Ninh Bình dài ngày. Mấy lần trước, cứ đi công tác là y viết ra một danh sách những điều mình không được phép làm khi ở nhà, dài không thua gì Mác Lê toàn tập. Nay nàng vừa nói đi công tác, ta lập tức tiên hạ thủ vi cường, ra luôn danh sách những gì nàng không được làm. Cái này lúc trước đã post rồi, nay viết thêm thành bộ quy chuẩn. Không học thuộc chưa cho lên máy bay.

1. Không được coi phim hoạt hình Aladdin. Aladdin cố cho vợ anh thấy cả một thế giới mới, cái gì mà A whole new world ấy. Khỏi nha. Anh là cả thế giới của vợ nè.

2. Không được xem bóng đá. Nhìn một trai là trọng tội, nhìn 25 trai, tức 22 cầu thủ hai bên và 3 ông trọng tài là đại trọng tội. Thích M.U quá chứ gì? Bật phát thanh lên nghe. Mà thôi, người bình luận là nam đó. Gọi điện cho anh, anh kể cho nghe được rồi.

3. Cấm không được coi phim "Gái già lắm chiêu". Thứ nhất, vợ chưa có già. Thứ hai, vợ không cần xài chiêu với ai cả.

4. Không được dừng lại khi cảnh sát giao thông thổi lại. Nó xin số điện thoại vợ đó, cứ chạy đi, vợ không sai gì đâu.

5. Nếu check in ở khách sạn, phải check in lúc tiếp tân là nữ. Không có nữ, đổi khách sạn khác. Anh không muốn vơ tiết lộ bất kỳ con số nào cho đàn ông khác: từ số CMND, ngày sinh cho đến số đo ba vòng.

6. Không được nghe Trịnh Công Sơn. Nếu miễn cưỡng phải nghe, chừa cái bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" ra. Xa chồng mà vui gì trời.

7. Cấm chơi Facebook, bởi vì vợ anh sẽ gõ một dòng status khi Facebook nó hỏi: "Bạn đang nghĩ gì". Anh không muốn bất kỳ ai biết vợ anh nghĩ gì.

8. Không được trang điểm. Chi vậy? Anh luôn thấy vợ đẹp mà. Đẹp hơn nữa cho ai nhìn?

9. Cấm vợ mua hàng qua mạng. 95% người giao hàng là nam đó.

10. Cấm vợ làm toán. Làm toán để chi? Chia trái tim ra nhiều phần, trừ anh ra rồi cộng thằng khác vào hả? Khỏi nhen.

11. Cấm vợ anh mặc đồ Nike. Chi vậy? Để trai nó nhìn vào đồ Nike rồi nó nghĩ nó có thể "Just Do It" hả? Dẹp.

12. Cấm xài đồ Adidas. Cái gì mà "Nothing Impossible". Bỏ anh là Mission Impossible đó nhen, chấp luôn Tom Cruise, Tom Hanks lẫn Tom Jerry.

13. Khi chat với anh qua webcam thì cấm chớp mắt. Bộ nhìn anh mỏi mắt lắm hay sao?

14. Cấm dùng Google. Tìm gì trên đó? Trai hả? Miễn.

15. Cấm vợ anh gọi điện cho bất kỳ ai. Anh thay hết contact của vợ bằng số anh. Gọi cho sếp hả? Cứ truyền đạt với anh là được.

16. Cấm vợ anh đeo kính mát. Còn nếu thích kính mát quá, dứt khoát phải đeo thì tháo 2 cái tròng ra. Anh cần phải biết vợ anh nhìn cái gì.

17. Cấm vợ đi hộp đêm. Chi vậy? Chíu đèn trong phòng và nhảy theo Youtube là được rồi.

18. Cấm vợ đi nhậu. Thứ duy nhất được phép làm vợ anh say sưa chính là anh.

19. Cấm vợ anh đi xe ôm. Một mình anh ôm chưa đã hả?

20. Cấm vợ anh chia tay anh. Muốn chia tay hả? Làm 20 cái slide power point, viết 4 bài tường trình rồi

nói chuyện.

21. Cấm tập thể dục. Chi vậy? Ốm xuống cho trai thèm hả? Tập để có sức mạnh rời bỏ anh hả? Quên đi.

22. Muốn đi Uber? Chọn tái xế nữ nha. Không phải nữ? Hủy, book cuộc khác.

23. Không được đến gặp bác sĩ tâm lý, đi chùa hoặc đến nhà thờ. Câu trả lời cho tất cả những vấn đề của vợ là anh chứ còn gì nữa.

24. Ai nhắn tin SMS, Viber phải chụp hình gửi cho anh đọc. Trong thời gian vợ đi vắng, iPhone sẽ trở thành WePhone.

25. Không được bật kênh Discovery. Chi vậy? Tìm cách thoát khỏi anh hả? Không phải lúc này.

26. Cấm chơi Instagram, anh người duy nhất được double-tap lên người vợ anh.

27. Nếu có cãi nhau, cấm cúp máy, cấm tắt máy, cấm lảng tránh. Muốn nghỉ mệt hả? Vừa ăn kit kat vừa cãi cũng được.

28. Nhìn lên trời lỡ thấy sao băng thì cấm ước. Sống với chồng là thiên đường rồi, còn thiếu gì nữa mà ước.

29. Cấm đừng gần nam nhân trong cự ly 5 mét. Nó cứ xáp vảo hả? Ngại nhỉ, thôi tốt nhất suốt chuyến đi chỉ đem một bộ đồ, đừng tắm rửa đánh răng thử xem. Anh đã thử, hiệu quả phết.

30. Cấm vợ anh nhận quà sinh nhật. Bộ trên đời này còn món quà nào tuyệt vời hơn anh nữa sao?

Binh Bong Bot