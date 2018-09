Hồng Ngọc tự trồng 'thần dược' ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe

Một số tác dụng cụ thể của cỏ lúa mì theo Organicauthority.com:

- Thanh lọc cơ thể: Nước ép cỏ lúa mì chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như vitamin B, C, E nên có khả năng tiêu diệt, ức chế các phóng xạ tự do và thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chất diệp lục trong nước ép cỏ lúa mì còn tiêu diệt các carbon dioxide độc hại, thúc đẩy vòng tuần hoàn, thông thoáng thành mạch giúp máu lưu thông.

- Giảm cân tự nhiên: Theo các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, những người bị béo phì có thể giảm cân hiệu quả bằng cách uống nước ép cỏ lúa mì mỗi ngày. Đó là vì trong cỏ lúa mì chứa nhiều chất xơ và enzyme lipase đóng vai trò chủ đạo trong việc phá vỡ các chất béo.

- Tạo tế bào máu: Các phân tử diệp lục trong cỏ lúa mì tương tự như phân tử haemoglobin có trong máu. Vì thế, khi uống nước ép cỏ lúa mì, các phân tử diệp lục sẽ nhanh chóng hấp thu vào cơ thể và chuyển hóa thành tế bào haemoglobin, làm tăng lượng tế bào máu cũng như tăng cường khả năng vận chuyển oxy và các dưỡng chất khác đến các tế bào của cơ thể. Điều này rất có lợi cho bệnh nhân bị thiếu máu.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Cỏ lúa mì cũng chứa dồi dào vitamin C, E, H và K - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn trong ruột, cải thiện khả năng miễn dịch và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, những vitamin này cũng có thể hỗ trợ điều trị và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh, ho, tiêu chảy…